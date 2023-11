Říkali mu král i spasitel krypto světa. Teď ho porota uznala vinným z podvodu, který neměl obdoby

Uložit 0

Porota soudu na Manhattanu uznala vinu zakladatele zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sama Bankmana-Frieda v případě miliardové zpronevěry. Podle prokuratury šlo o jeden z největších podvodů v historii Spojených států. Jednatřicetiletému podnikateli hrozí až 115 let za mřížemi. Přesnou výši trestu si vyslechne na jaře.

Rozsudek dvanáctičlenná porota federálního soudu na Manhattanu vyřkla rychle poté, co začala ve čtvrtek odpoledne místního času jednat. Vinu Samu Bankmanu-Friedovi (známému i jako SBF) přiznala ve všech sedmi bodech obžaloby po měsíc trvajícím procesu.

Podle státních zástupců před krachem svých společností v listopadu 2022 podvedl tisíce zákazníků a připravil je o miliardy dolarů, které použil na investice, nemovitosti, propagaci své burzy i příspěvky politikům.

Bankman-Fried vypovídal u soudu tři dny. Porotě tvrdil, že se podvodu nedopustil. Výši trestu si podnikatel, který je od srpna ve vazbě, vyslechne 28. března 2024. Už dříve ale prokuratura uvedla, že pro něj bude žádat vysoký trest až 115 let za mřížemi.

Úřady ve Spojených státech případ FTX označily za jeden z největších podvodů americké historie. FTX byla před kolapsem v listopadu 2022 druhou největší kryptoměnovou burzou na světě a pro miliony lidí byla vstupní branou na trh s digitálními aktivy. Bankman-Fried tehdy připustil, že při řízení pochybil a že nedokázal pádu FTX zabránit. Odmítl ale, že chtěl někoho cíleně podvést.

Pád FTX byl v listopadu 2022 posledním ze série velkých krachů do té doby známých kryptoměnových projektů. Předtím zkolabovala neobanka Celsius Network, explodoval blockchainový ekosystém firmy Terraform Labs, do potíží se dostal fond Three Arrow Capital…

Hodnota kryptoměn se vlivem těchto faktorů stejně jako obecného ochladnutí na trzích dostala letos počátkem roku na svá minima za mnoho let, především bitcoin se ale částečně vzpamatoval a nyní se obchoduje kolem hranice 35 tisíc dolarů.

S využitím ČTK