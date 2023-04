ChatGPT pobláznil svět, podobná mánie tu už ale byla, říká nejvyšší Čech ve světě krypta Larry Čermák

Když Vavřinec Čermák studoval v Americe střední a pak i vysokou školu, jeho tajným snem bylo zahrát si v NBA. Jelikož měří podobně jako jeho táta – známý novinář Miloš Čermák – přes dva metry a zdědil i vášeň pro basketbal, nebyla to tak nelogická ambice, jak by se na první pohled mohlo zdát. Prosadit se v profesionální košíkové byla ale vždy spíš jen fantazie, navíc přišly zdravotní komplikace, a tak bylo najednou víc času na poznávání dalších koníčků a na studium financí a ekonomie. A právě tak Vavřinec objevil kouzlo kryptoměn. A jestliže to ve sportu do nejvyšší ligy nedotáhl, v kryptu ano.

Za oceánem jej znají nikoli jako Vavřince Čermáka, ale jako Larryho Cermaka. Jeho twitterový účet, kde komentuje a glosuje dění v oboru, sleduje přes 200 tisíc lidí, od dubna se pak stal CEO společnosti The Block, kde posledních pět let působil jako šéf výzkumného týmu. Firma provozuje jednak zpravodajský server, jednak pomáhá klientům z Wall Street pochopit pomocí analýz, co se v kryptu děje. Čermák tak potvrdil pozici jednoho z nejvlivnějších lidí české kryptokomunity – ostatně CzechCrunch jej už loni zařadil do výběru Kryptočechů.

Jeho povýšení v The Block ale mělo hořkosladký nádech, protože firma současně s ním oznámila také další kolo škrtů a propouštění. Podobně jako na celý technologický sektor (a krypto speciálně) na ni doléhá ekonomické ochlazení. „Leden a únor pro nás byly nejdrastičtější měsíce,“ přiznává osmadvacetiletý absolvent Skidmore College a dodává, že to, co se v kryptu aktuálně děje, tedy pokles cen i zájmu, není nic nového: „V klasickém makroekonomickém světě bývají cykly patnáctileté, ale tady jsou tří- nebo čtyřleté.“

Poslední rok byl ve znamení propadů a krachů, které spolu s vysokou inflací a ztrátou zájmu investorů vedly k tomu, že krypto boom z let 2020 a 2021 vyprchal. Nejprve zkrachovala Terra a na ni napojená měna luna, pak padla neobanka Celsius Network, následně se přidal fond Three Arrows Capital a především na podzim kryptoburza FTX, nyní se řeší žaloba amerických úřadů na Binance… A do toho nastoupila umělá inteligence jako nový fenomén, který krade hodně pozornosti dříve věnované právě kryptu. „Hodně lidí přeskakuje z krypta do firem, které pracují po boomu ChatGPT na umělé inteligenci,“ říká Vavřinec Čermák v rozhovoru pro CzechCrunch.

V něm došlo nejen na to, jak moc umělá inteligence a mánie kolem ní připomíná to, co se ještě nedávno dělo v kryptu, ale i na to, jak se Čermák vlastně k bitcoinu a spol. dostal, co přesně znamenal pro obor pád FTX, který reputačně hodně zasáhl i The Block, či jak chce firmu dále rozvíjet a jaké s ní má plány.

Kdy jste vlastně propadl kryptu?

Moje obsese vznikla kolem roku 2016, když jsem byl v posledním ročníku vysoké školy v Americe a přemýšlel, o čem budu dělat závěrečnou práci. Studoval jsem ekonomii a finance, bitcoin jsem už znal, bavily mě některého jeho vlastnosti, ale nebylo to tak, že bych mu propadl. Kvůli diplomce jsem se ale rozhodl, že se do tématu ponořím víc. Tehdy to nebylo ještě moc prozkoumané téma, navíc většina výzkumu byla buď extrémně optimistická, protože autoři měli blízko ke kryptoanarchismu a byli to úplní nadšenci, nebo naopak mimořádně skeptická, což byli univerzitní profesoři a tradiční ekonomové. Mně nebyla blízká ani jedna poloha, snažil jsem se na bitcoin hledět racionálně, vnímat u něj pozitiva i rizika. Tehdy se obchodoval za dva nebo tři tisíce dolarů a já u něj viděl určitou ekonomickou hodnotu. Tak jsem se do toho vrhnul, začal jsem načítat všechno, co vyšlo, a nakonec jsem tomu úplně propadl.

A ta diplomka vznikla?

Vznikla a byla docela úspěšná, dostal jsem za ni jednak školní cenu, jednak se mi na jejím základě, protože jsem ji uveřejnil, ozval můj první zaměstnavatel. Výzkum a analytika kryptoměn bylo tehdy pole neorané, věnoval se mu málokdo. Mě čím dál víc fascinovalo, jak je to vlastně možné, proč to zajímá tak málo lidí, když je krypto v některých směrech průlomová technologie.

Váš první zaměstnavatel byl Diar, že?

Ano, byl to Diar, jedna z prvních společností, která se věnovala analýze krypta a psaní o něm. Vydávali svého času docela úspěšný a respektovaný newsletter. Dnes už ale nefunguje. Začal jsem pro ně dělat výzkum, u toho jsem ještě začal studovat MBA. Tím, že se kryptu pořád ještě nevěnovalo tolik lidí, se mi podařilo docela rychle na sebe upozornit. Pomohlo, že jsem uměl rychle pochopit, co lidi zajímá, a na dané téma se zaměřit. Výstupy jsem pak publikoval na Twitteru, který byl a je pro kryptokomunitu důležitý. V Diaru jsem byl přes rok a současně s tím se rozjel velký boom krypta ve druhé polovině roku 2017, takže jsem byl čím dál víc vidět, jak stoupala pozornost věnovaná tématu. A mně začaly chodit hodně zajímavé nabídky k práci.

Foto: Archiv Vavřince Čermáka Vavřinec Čermák aka Larry Cermak, šéf společnosti The Block

Jaké?

Šlo hlavně o firmy z kryptosvěta, byznysu dominovaly hlavně burzy. Už tehdy to byla jména jako Binance, Coinbase, Kraken, Bitstamp. A právě burzy si začaly zakládat vlastní analytické týmy. Nakonec jsem se rozhodoval mezi Binance a The Block. Ten u mě vyhrál, protože mi byl sympatičtější, byl to menší americký startup, kdežto u Binance bylo dost věcí, které mi neseděly včetně nutnosti přestěhovat se z New Yorku do Šanghaje. Nastoupil jsem ve druhé polovině roku 2018, kdy se krypto už zase nacházelo v medvědím trhu, valuace prudce klesly, nálada se ochladila.

Vlastně něco podobného, čím si procházíme teď, ne?

Hodně podobné jako to, čím si procházíme teď. The Block měl dlouho jen pár zaměstnanců, já mám pořadové číslo pět, ale v roce 2020 to začalo prudce růst a postupně jsem se dostali až na 150 lidí. Teď za sebou máme dvě vlny propouštění, jedna byla před třemi měsíci, kdy jsme šli na 110 zaměstnanců, a teď současně s mým jmenováním se bohužel oznámilo druhé kolo škrtů, kdy jsme šli zhruba na 80 lidí.

Na všem příběhu se hezky ukazuje, jak specifický obor krypto je, protože v klasickém byznysu byste jen těžko během pěti let zažil dva boomy a dva propady.

Je to tak, v klasickém makroekonomickém světě bývají cykly spíš patnáctileté, tady jsou tří- nebo čtyřleté. A je to něco, co není pro každého. Když mívám v Praze přednášky na VŠE, říkám studentům, že krypto je skvělý obor, který v sobě spojuje finance, počítače, technologie, psychologii a který přitahuje neuvěřitelně inteligentní lidi, jenže je to zároveň emočně hodně náročný obor. Před rokem jsme sice do firmy najali nadšené lidi, ale od té chvíle jde všechno dolů, trhy se propadly o 80 procent, obecně míň lidí to zajímá… Cykly jsou extrémní, když je trh nahoře, všichni se ptají, zda mají kupovat bitcoin, a chtějí s vámi dělat rozhovor, ale když je trh dole, je to pravý opak a skoro ani nechcete říkat, že děláte v kryptu. Hodně lidí v této fázi rezignuje a vzdá to.

Takhle zůstanou jen srdcaři, s nimiž se každá krize přežije snáz.

Souhlasím. Je to něco, o čem jsem mluvil na setkání se zaměstnanci, když jsme oznamovali moje jmenování a zároveň propouštění zhruba třetiny kolegů. Že totiž potřebujeme lidi, kteří jsou přesvědčení o tom, co děláme, kteří věří tomu, v jakém v byznysu působíme. A ne ty, kteří si chtějí vydělat a jít o dům dál. Teď třeba hodně lidí přeskakuje z krypta do firem, jež pracují po boomu ChatGPT na umělé inteligenci. Jsou to všechno ale jen takoví návštěvníci, kteří jdou tam, kde to je zrovna trendy. My potřebujeme lidi, kteří vidí dál.

Srovnání s umělou inteligencí je na místě, protože mánie kolem ChatGPT hodně připomíná rok 2021 a první polovinu loňska, kdy bylo až extrémně v kurzu zase krypto.

Je to velmi podobné. Rozdíl je v tom, že ChatGPT má už reálné uplatnění pro větší množství lidí. Věřím tomu, že krypto budou časem užívat stovky milionů lidí, ne desítky milionů jako dnes, ale ChatGPT už ty stovky milionů uživatelů má teď. Ovšem v tom, jak chtějí všichni pracovat v oboru AI, jak startupy, které dělají s AI, mají automaticky vyšší valuaci a jak se nemluví o ničem jiném, jsou si tyhle obě oblasti hodně podobné. A to i z pohledu regulací, teď zrovna Itálie zakázala ChatGPT a debata o soukromí a dopadech na život lidí se v souvislosti s umělou inteligencí hodně zintenzivňuje. U krypta to bylo stejné, v určitou chvíli se na něj zaměřili regulátoři a centrální banky, protože kolem něj byl neuvěřitelný hajp.

V Americe a v kryptokomunitě je The Block docela známá značka, zkuste ji ale představit českému publiku.

Neříkáme si záměrně mediální firma, ale firma zaměřená na informační servis. Jedna naše byznysová noha je klasické zpravodajství zaměřené na kryptosvět. Druhý pilíř je výzkum, který je zaměřený na institucionální klienty, jako jsou banky a investoři, obecně jsou to hodně klienti z Wall Street. Poskytujeme jim na placené bázi analýzy a rešerše. Třetí oblast, do které se snažíme víc a víc proniknout, je obecně sběr dat, práce s nimi, jejich vizualizace. Máme také poradenství a pomáháme větším firmám a jejich lidem správně pochopit, co se v kryptu děje. Obecně jsou pro nás inspirací Bloomberg nebo Politico, které mají také veřejný zpravodajský portál a pak B2B služby. Jádro našich příjmů jsou každopádně předplatitelé z řad institucionálních klientů, reklamy na zpravodajském portálu jsou spíš takové přilepšení.

Foto: FTX Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoměnové burzy FTX

Když jste říkal, že už jste museli dvakrát propouštět, tak na vás ochlazení asi také hodně dolehlo, že? A neprojevilo se naopak pozitivně to, jak v posledních týdnech bitcoin a ethereum zase vystoupaly nahoru kvůli problémům bank?

Samozřejmě, že když jde krypto nahoru, daří se výrazně lépe i nám. Je to ale vždy se zpožděním. A to platí, i když trh klesá. Dám příklad. Luna a blockchain Terra vybouchly zhruba před rokem, byla to velká událost, ale nám se ještě tak půl roku dařilo velmi dobře, i když krypto jako takové bylo ve stresu.

Naopak kvartál, který teď skončil, pro nás byl tragický, leden a únor byly nejhorší měsíce, co jsme kdy byznysově zažili. Trhy byly hodně skeptické, a to nejen ke kryptu. Propouštělo se, a když se snažíte ušetřit, výzkum a poradenství jsou něco, co škrtnete jako první. V březnu se to ale začalo pomaloučku otáčet a vidíme některé mírně pozitivní signály. Ale vezměte si, že jsme jako firma byli dlouho na deseti zaměstnancích, pak jsme šli v rychlém sledu na 30, na 80, na 150 a teď jsme zase na 80.

Je to určitá normalizace, racionalizace, boom z posledních dvou let byl extrémní a v mnoha ohledech nezdravý.

Je to tak, ve finále to je zdravý a očistný proces. Jen je těžké a smutné propouštět tolik lidí. Poučením pro nás musí být – a já se o to chci zasadit –, abychom byli mnohem pružnější, abychom dokázali rychleji reagovat na to, co se na trhu děje. Zároveň se zapomnělo myslet na to, že ekonomika, a krypto zvlášť, se pohybují v cyklech, skoro všichni se tvářili, jako by už žádný pokles nemohl nastat. Zpětně mi to přijde strašně naivní, jak jsme se chovali.

Na LinkedInu jste po svém jmenování do pozice CEO napsal, že vaší prioritou bude zvýšení ziskovosti a návrat ke kořenům. To je taková trochu otřepaná fráze, zkuste to popsat detailněji, abychom si to mohli představit.

Pro mě to je hlavně to, aby u nás pracovali lidé, pro které krypto něco znamená a kteří jsou ochotní dělat víc věcí najednou, kteří jsou univerzálnější. Jak jsme rychle vyrostli, dost se nám ve firmě rozmohly korporátní praktiky, trávili jsme spoustu času na mítincích, které nebyly produktivní, všechno bylo složitější, všude samé procesy. Musíme se vrátit do startupového módu, být hladovější. A pak i porosteme zdravěji.

Some personal news after a much-needed Twitter hiatus. Today, I’m stepping into the CEO role at The Block. I’m also excited that @EvgenyGaevoy is joining the board, and together with the team, we’ll work to strengthen our position following a challenging year. — Larry Cermak (@lawmaster) March 31, 2023

The Block hodně zasáhla kauza pádu FTX. Stalo se to i proto, že váš předchůdce ve funkci generálního ředitele si od jejího zakladatele Sama Bankmana-Frieda, který je známý pod svými iniciály SBF, vzal osobní půjčku. Jak to vnímáte?

Je to velký reputační problém pro mě i pro firmu. Čtyři roky jsme ji budovali tak, aby splňovala vysoké standardy, ale pak přišlo něco, co naprostá většina z nás nečekala a co dramaticky ovlivnilo všechno, co jsme dělali. Potýkáme se s tím dodnes, kdykoli napíšeme něco o FTX, vyčítají nám, že jsme zaplacení. Na druhou stranu to trošku utichá, my sami jsme za tím udělali tlustou čáru. Byl to ale skandál a ublížil nám, dopadlo to nepochybně i na naše ekonomické výkony.

Drasticky to poznamenalo celý obor.

Obrovsky. Pořád jsem překvapený, že se to stalo. Já se vždy považoval za skeptičtějšího člověka, snažil jsem se nevidět věci příliš optimisticky, zakládal jsem si na tom, že jen tak něčemu nenaletím. A doteď mi vadí, že jsem právě tady naletěl a že jsem neměl ani tušení, že se něco takového může stát. Spíš bych si byl býval vsadil, že problémy bude mít Binance kvůli regulátorům. V FTX jsem znal spoustu lidí, i se Samem Bankamanem-Friedem jsem se znal, v The Block jsme byli jedni z prvních, kdo je začal sledovat, psali jsme o nich dřív než ostatní. Jak byl Sam navíc často ve Washingtonu, nedávalo mi smysl, že by to mohl být takový průšvih. Hodně o tom pořád přemýšlím a ovlivnilo to i způsob, jak přemýšlím o jiných věcech.

A jak? Řekl bych, že selhal obecně i u médií kritický úsudek. Z čísel a veřejných dat se míra průšvihu FTX vyčíst nedala, ale to, jak ze sebe SBF dělal čím dál víc spasitele, jsme všichni měli vnímat s podstatně větším odstupem.

Souhlasím. Nenapadá mě, co se při čtení dat dalo dělat jinak. Z veřejných údajů a z blockchainu podle mě nešlo zjistit, jaký průšvih FTX je. Je spousta rádoby expertů, kteří na Twitteru říkají, jak se to a to dalo zjistit, že se stalo to a to, ale já myslím, že nic konkrétního nebylo. Že se SBF pasoval do role spasitele, je taky pravda, ale já ho porovnával s Changpengem Zhaem, zakladatelem Binance, který o sobě také rád mluví jako o skromném pánovi, který je zároveň jakýmsi kryptobohem. A jeho firma funguje bezvadně. Určitě tam zpětně vzato byly některé varovné signály, třeba fakt, že neměli představenstvo, nebo že bylo dost zmatků kolem jejich auditů… Ale jasný průser vidět předem nebyl. Vždyť ho neviděli ani elitní investoři.

Vavřinec Čermák

Jeho otcem je známý novinář Miloš Čermák, matkou vysoce postavená manažerka firmy Deloitte a dříve HP Senta Čermáková. Vystudoval finance a ekonomii v USA, kde dříve hrál závodně i basketbal. Působil ve společnosti Diar, od roku 2018 pracuje pro firmu The Block, která se specializuje na informace a analýzy ze světa kryptoměn. Od dubna 2023 je jejím generálním ředitelem. Na Twitteru jej sleduje přes 200 tisíc lidí.

A chápete už, proč se to dělo? Proč to Bankman-Fried a spol. dělali?

Nechápu, i když o tom často přemýšlím. FTX jako burza byla velmi zisková, nerozumím, proč si takhle podřezávali větev, proč dělali podvody, jaké dělali. SBF se svým kamarádům svěřoval, jak chce kandidovat na prezidenta. Proč pak dělal, co dělal? Nerozumím tomu.

Jediné vysvětlení, které mi dává zpětně smysl, je, že s FTX propojená společnost Alameda prodělala po implozi Terry hrozně moc peněz. Historicky ale byla velmi úspěšná, takže se to SBF snažil zatajit a peníze, které prodělali, si vzal z FTX. Zatajil to a nic neoznámil, protože si myslel, že to zase vydělají a nebude to nutné ani zveřejnit. A pak se ten problém jen prohluboval a Alameda přišla ještě o víc peněz než předtím. Byl to problém ega, nechtěl negativní dopad na svou reputaci. A to mu samozřejmě nevyšlo.

Ale znovu platí, že to může být pro krypto určitá očista.

Spoustu věcí to změnilo a krypto jako obor to posune. Hodně ho zprofesionalizuje, asi i zformalizuje, protože dosud v něm spousta věcí byla postavená jen na důvěře, teď ale každý vyžaduje záruky. Například půjčování krypta bez zástavy už v podstatě přestalo existovat, protože se spousta lidí spálila a přišla o své tokeny. Nejde jen o FTX a Alamedu, ale také o Three Arrows Capital, Genesis, Celsius Network, Terru… Ve finále to bude pro dobro věci.

Co Binance, nemáte o něj obavy, když na něj začali útočit regulátoři v USA?

Stal se z nich terč, na který se zaměřují regulátoři v USA i v Evropě. Připomíná mi to Facebook, když v roce 2019 přišel s projektem Libra. Také se na něj snesla ohromná pozornost. S Binance se teď děje to stejné a budou to mít pár let hodně těžké. Hádám ale, že to přežijí.