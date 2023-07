Genocida pro peníze z ropy. Scorseseho epický western Killers of the Flower Moon má nový trailer

Film Killers of the Flower Moon

Na konci devatenáctého století byly v rezervaci Osedžů, dnešním Osage County v americké Oklahomě, objevena ložiska ropy. O pár desítek let později díky tomu zdejší obyvatelé, z naprosté většiny původní Američané, zbohatli. Ve dvacátých letech ale rezervaci postihla série záhadných vražd. Co se stalo a jaký to má význam v kontextu amerických dějin, zkoumá epický nový western Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon (v češtině Zabijáci rozkvetlého měsíce). A teď se ukazuje v novém traileru.

Tříapůlhodinový film se odehrává v průběhu dvacátých let a sleduje jak sérii vražd, označovaných jako Vláda teroru, tak jejich vyšetřování. Postupně se ukazuje, že za úmrtími desítek, možná i stovek bohatých Osadžů stojí chamtivost, snaha původní Američany zlikvidovat a zbohatnout na těžbě ropy. Jedním z hlavních podezřelých se stal William Hale.

Snímek se přitom zaměřuje na jeho synovce Ernesta Burkharta, vypravěčkou příběhu je ale členka kmene Osedžhů a Burkhartova manželka Mollie Kyle. Dvojici hlavních rolí v Zabijácích rozkvetlého měsíce ztvárnili Lily Gladstone a Leonardo DiCaprio. Hale dostal tvář Roberta De Nira a vedle nich se objevují také Brendan Fraser, Jesse Plemons nebo John Lithgow.

Scorsese projekt původně zamýšlel pojmout jako vyšetřování zločinů a vyprávět ho tak z perspektivy FBI, tou dobou ještě označovaným jako BOI (Bureau of Investigation). Spolu se svým spoluscenáristou Ericem Rothem se ale rozhodl, že musí celý příběh otočit a do jeho středu postavit kmen Osadžů. „Myslím, že publikum je před námi napřed. Ví, že to není o tom, kdo to udělal, ale kdo to neudělal,“ řekl Scorsese na tiskové konferenci k filmu na festivalu v Cannes.

Na následném vývoji a natáčení, které proběhlo loni, pak úzce spolupracoval s původními Američany tak, aby výsledek co nejvěrohodněji vykreslil jejich kulturu i události dvacátých let. Autor literární předlohy David Grann k tomu nedávno řekl: „Udivilo mě nasazení, s jakým se Scorsese a herci pídili po porozumění postav a skutečné historii. Připadali mi trochu jako historikové.“

Celosvětová premiéra filmu proběhla ve druhé polovině v Cannes k nadšenému přijetí diváků i novinářů. Snímek si přes svou náročnou stopáž a těžká témata vysloužil devítiminutový potlesk vestoje. Následné recenze, mezi nimiž prakticky absentuje výraznější kritika, zdůraznily pocit tíhy skutečných dějin, který vyprávění vyvolává, a projevy bílého supremacismu zakořeněného v americké historii. Několik recenzentů pro Scorseseho novinku použilo označení mistrovské dílo.

Práva na distribuci filmu už předloni získal Apple, který zaplatil také jeho obří rozpočet 200 milionů dolarů. Zabijáci rozkvetlého měsíce se proto vydají exkluzivně na streamovací službu Apple TV+, ještě předtím ale budou, počínaje 19. říjnem, k vidění v kinech. Nově bylo oznámeno, že se velkolepý western bude promítat také v kinech IMAX, zatím ovšem není jisté, zda to zahrnuje i pražský sál.

Scorsese, který v listopadu oslavil osmdesáté narozeniny, mezitím už chystá další projekty. Nedávno při návštěvě Vatikánu a papeže Františka zmínil, že by rád natočil další film o postavě Ježíše. Podle loňských zpráv ale má s DiCapriem pracovat také na snímku The Wager, další adaptaci faktuální knihy Davida Granna o ztroskotání třicetičlenné posádky britské lodi na pobřeží Brazílie v roce 1742. Produkci má opět zastřešit Apple.