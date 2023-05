Hlavní cenu v Cannes potřetí v historii vyhrála žena. Filmovým festivalem hnulo i drama o holokaustu

Ve francouzském Cannes včera skončil jeden z hlavních filmových festivalů roku, kde přední světoví režiséři a režisérky představují svoje nové snímky, distributoři hledají budoucí artové hity a diváci objevují možnosti současné kinematografie. Letošní ročník, podobně jako loni, obsahoval velké návraty jako u režiséra Martina Scorseseho, dobrodruha Indiany Jonese a řady dalších, pohlížel ale také kupředu. Hlavní cenu tak vyhrála žena, teprve třetí v historii festivalu.

Filmem, kterému porota včera udělila prestižní Zlatou palmu, se stalo kriminální drama Anatomy of a Fall (v originále Anatomie d’une chute) od Francouzky Justine Trietové. Jeho děj sleduje soudní proces proti Sandře (Sandra Hüllerová), oblíbené německé spisovatelce obviněné z vraždy svého manžela. Na ploše dvou a půl hodiny přitom film nezkoumá ani tak detaily samotného případu, jako spíš představuje složitý vztah manželů pod drobnohledem vyšetřovatelů, právníků, tisku a veřejnosti.

Anatomy of a Fall se už před oceněním stal jedním z kriticky nejlépe hodnocených titulů v hlavní soutěži festivalu. Podle novinářů si na jedné straně napínavě hraje s divákem podobně jako Hitchcockovy thrillery. Zároveň ale zajímavě analyzuje témata jako dynamika moci v manželství nebo otázku, jak moc lze z uměleckého díla usuzovat o jeho autorce.

Reprofoto: Deadline Hollywood/YouTube Herečka Sandra Hüllerová a režisérka Justine Trietová

Režisérka snímku svoji děkovnou řeč využila jako prostor pro ostrou kritiku francouzských vládních politiků. „Komercializace kultury, kterou podporuje tato neoliberální vláda, vede k ničení výjimečnosti francouzské kultury,“ cituje Trietovou server The Guardian. Vyjádřila se také přímo na adresu prezidenta Emmanuela Macrona, jehož nedávné rozhodnutí podepsat zákon na zvýšení důchodového věku přes rozsáhlé protesty označila za šokující represi.

Trietová vyhrála hlavní cenu v Cannes jako třetí žena v téměř osmdesátileté historii akce. V minulosti Zlatou palmu dostaly Jane Campionová za film Piano v roce 1993 a Julia Ducournauová za snímek Titan v roce 2021. Letošní ročník byl přelomový také v počtu nominovaných režisérek – z 21 filmů v hlavní soutěži jich natočily sedm.

Grand Prix – neboli Velkou cenu – dostal Brit Jonathan Glazer, známý hlavně sci-fi thrillerem se Scarlett Johanssonovou Pod kůží. Letos si sošku odnesl za snímek The Zone of Interest, sledující rodinu velitele koncentračního tábora v Osvětimi ke konci druhé světové války. Děj se za celou stopáž do samotného tábora vůbec nevydá a místo toho ukazuje na první pohled obyčejný každodenní život lidí, které by většina označila za monstra.

Cenu za nejlepší režii dostal původem Vietnamec Anh Hung Tran za historické romantické drama La Passion de Dodin Bouffant. Filmu se dostalo chvály za vyobrazení lásky mezi kuchařkou a gurmánem, zprostředkované řadou výtečných jídel. Zlatou palmu za scénář pak získal Júdži Sakamoto za novinku Kaibutsu od oceňovaného Hirokazu Kore’edy.

Nejlepší mužský herecký výkon podle festivalové poroty předvedl Kódži Jakušo jako čistič toalet v poetickém dramatu Perfect Days od Wima Wenderse. Mezi herečkami zase nejvíce zaujala Marve Dizdarová, která ztvárnila postavu mladé učitelky v tureckém dramatu Kuru Otlar Üstüne – anglicky About Dry Grasses. S filmem se do Cannes po pěti letech vrátil režisér Nuri Bilge Ceylan, který v minulosti vyhrál Zlatou palmu za film Zimní spánek a Velkou cenu za Tenkrát v Anatolii.

Foto: Apple Film Killers of the Flower Moon

Mezi oceněnými se objevilo také jedno z nejznámějších jmen evropského filmu, Aki Kaurismäki. Finský režisér v roce 2017 oznámil, že s natáčením filmů skončil, o několik let později se ale přeci jen pustil do nového komediálního dramatu z názvem Kuolleet lehdet (anglicky Fallen Leaves) o snaze mladé pracovnice ze supermarketu najít lásku. Včera za něj dostal cenu poroty.

Hlavní cenu sekce Un Certain Regard, zaměřené na mladé tvůrce a nekonvenční filmy, získalo drama How to Have Sex od Britky Molly Manning Walkerové. Seznam hlavních ocenění pak zakončuje herec Michael Douglas, který dostal čestnou Zlatou palmu za celoživotní dílo čítající filmy jako Volný pád, Hra, Traffic – Nadvláda gangů nebo Liberace!. V posledních letech se objevoval po boku Ant-Mana v blockbusterech Marvelu.

Mezi nejvýraznější novinky, které v Cannes měly světovou premiéru, tradičně patřily i snímky uvedené mimo soutěž. Například velkolepé historické drama Killers of the Flower Moon od Martina Scorseseho se dočkalo nadšeného přijetí a označení za mistrovské dílo, minisérie The Idol od tvůrce Euforie a The Weeknda naopak kritici odmítli jako povrchní snahu šokovat explicitními scénami s herečkou Lily-Rose Deppovou. Nenadchla ani premiéra pátého Indiany Jonese.