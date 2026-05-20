Google odhalil největší novinky roku. Na trh míří zatím nejrychlejší Gemini, samostatný asistent i AI brýle
Éra pasivních AI pomocníků končí. Google představil nástroje, které samy odbavují e-maily a plánují den, ukázal revoluční tvorbu videí i nový Gemini.
Letošní vývojářská konference Google I/O přinesla lavinu novinek postavených na umělé inteligenci Gemini. Technologický gigant se díky nim posouvá od éry pasivních asistentů k aktivním agentům, kteří dokáží pracovat zcela samostatně. Zároveň kompletně přepracoval design své hlavní AI aplikace a poprvé oficiálně představil chytré brýle i datum jejich vydání.
Není přitom divu, že se největší akce Googlu točila právě kolem umělé inteligence. Zájem o ni totiž stále strmě roste. Zatímco ještě před dvěma lety zpracovával Google měsíčně 9,7 bilionu takzvaných tokenů, tedy krátkých částí textu, ze kterých AI skládá věty a odpovědi, letos toto číslo vystřelilo na neskutečných 3,2 biliardy.
Skok potvrzuje i popularita samotné aplikace Gemini. Tu dnes aktivně využívá 900 milionů lidí, tedy více než dvojnásobek oproti loňskému roku.
Sluha, který nikdy nespí
Asi nejambicióznější novinkou letošního ročníku Google I/O je systém Gemini Spark. Jde o AI agenta, který je navržený tak, aby odbavoval úkoly za uživatele zcela samostatně bez nutnosti jakéhokoli dalšího dohledu.
Tento virtuální pomocník poběží podle všeho nonstop a zvládne třeba odesílat e-maily, procházet výpisy z platebních karet a hledat v nich skryté poplatky, třídit poznámky ze schůzek nebo organizovat kalendář. A jelikož poběží přímo na serverech Googlu, nepotřebuje k chodu ani to, aby měl uživatel zapnutý počítač či telefon.
Google navíc slibuje jeho hluboké propojení nejen s vlastními službami, jako jsou Gmail, Dokumenty či Tabulky, ale také s externími platformami typu Canva, Instacart nebo OpenTable. Už letos na podzim by se navíc nový software měl stát přímou součástí webového prohlížeče Chrome.
Nový Gemini prý strčí konkurenci do kapsy
Celý systém Spark pohání zbrusu nový model Gemini 3.5 Flash, který Google s okamžitou platností nasazuje jako výchozí engine ve své aplikaci Gemini i v AI režimu vyhledávání.
Podle interních testů společnosti překonává předchozí verze téměř ve všech ohledech a má být údajně čtyřikrát rychlejší než srovnatelná konkurence. A k tomu navíc prý i výrazně levnější. Další, ještě výkonnější varianta Gemini 3.5 Pro, by pak měla dorazit v červnu.
Technologický skok reprezentuje i nová skupina chytrých AI modelů Omni spadající pod značku Gemini. Její první zástupce, Omni Flash, má umět vygenerovat až desetisekundová videa z naprosto libovolné kombinace vstupů, ať už jde o text, fotografii, jiné video nebo zvuk. Dlouhodobým – a značně ambiciózním – cílem vývojářů je vypracovat systém, který dokáže stvořit „cokoliv z čehokoliv“. Součástí tohoto balíku bude také funkce Avatars, skrze kterou mohou uživatelé do AI generovaných klipů nahrát svou vlastní tvář.
Ačkoliv Google dávno prorazil s video modelem Veo, Omni Flash má ambici jít o kus dál. Využívá totiž existující videa jako základ pro nový obsah a těží z obrovské znalostní báze získané tréninkem na datech Gemini. Nový nástroj by se měl začít postupně ukazovat předplatitelům Google AI v aplikaci Google Flow a na platformě YouTube Shorts.
Kosmetické změny a přehled denní agendy na míru
Samotná aplikace Gemini prošla, kromě chystaného vylepšení jejího přemýšlení, i vizuální proměnou. Ta má nabídnout plynulejší animace, živější barvy, novou typografii a také haptickou odezvu při dotyku, používá-li ji uživatel na mobilu či tabletu. Změnila se i struktura odpovědí chatbota, který nyní místo čistého textu častěji na prosbu či dotaz zareaguje pomocí obrázků, časových os, grafů nebo videí.
Také přepínání mezi psaným a hlasovým režimem v nástroji Vyhledávání Live, který v reálném čase rozumí obrazu i hlasu a plynule na ně reaguje, má být rychlejší. Jde však spíše o vizuální a uživatelská vylepšení než o zásadní funkční změnu. Redesign Gemini i Vyhledávání Live se nicméně ode dneška začne uživatelům postupně objevovat na webu i v aplikacích pro Android a iOS.
S novinkami souvisí také nová funkce Daily Brief. Jde o dalšího specializovaného AI asistenta, který má uživatelům každé ráno připravit stručný přehled dne. Analyzuje kalendář, vybírá důležité e-maily a stanovuje priority včetně návrhů, jak jednotlivé úkoly během dne co nejefektivněji zvládnout. Funkci si Američané, kteří si předplácí tarify Google AI Plus, Pro a Ultra, mohou vyzkoušet už od úterního večera. Evropa si na ni však zřejmě ještě počká.
Chytré brýle dostávají jasný termín i ambiciózní vizi
Novinku, na kterou čekali hlavně fanoušci chytrých technologií, chce Google uvést letos na podzim. Ve spolupráci se společnostmi Samsung a Qualcomm chystá chytré brýle postavené na platformě Android XR. Dorazit mají ve dvou verzích: jako audio brýle s integrovaným hlasovým asistentem a jako model s displejem promítajícím informace přímo před oči. Jako první by se během podzimu měla objevit právě audio varianta.
Na rozdíl od mnoha dřívějších technologických pokusů, které designem příliš nezaujaly, tentokrát Google vsadil i na styl. Spojil proto síly s módními značkami Gentle Monster a Warby Parker.
Sliby spojené s novým hardwarem jsou sice mimořádně ambiciózní, ale pokud vše vyjde podle plánu, uživatelé dostanou do rukou nevídaného pomocníka. Umělá inteligence Gemini má totiž přímo prostřednictvím brýlí okamžitě odpovídat na otázky o okolním světě, od bleskové recenze restaurace, kolem níž uživatel zrovna prochází, přes překlad cizojazyčného menu až po vysvětlení neznámé dopravní značky v cizí zemi.
Chytrému gadgetu nebude chybět ani vestavěná navigace, přičemž Google zároveň slibuje pohodlnou správu hovorů i zpráv bez nutnosti vytahovat telefon z kapsy, pořizování fotografií na prostý hlasový příkaz nebo simultánní překlad nejen psaného, ale i mluveného slova v reálném čase. Brýle mají být plně kompatibilní jak s Androidem, tak s konkurenčními iPhony.
Jde o vůbec první fyzický hardware s konkrétním datem vydání, který Google v letošním roce ukázal. A vzhledem k obrovskému a pro mnohé nečekanému úspěchu konkurenčních brýlí Meta Ray-Ban se tak zdá, že se na trhu s chytrým nositelným hardwarem v příštích měsících odehraje zajímavý souboj.
Konference Google I/O 2026 jasně ukázala nový směr, kterým chce firma svou umělou inteligenci posunout. Ta se má definitivně proměnit z pasivního nástroje, kterému pouze pokládáte otázky, v proaktivního asistenta schopného jednat přímo jménem uživatele. Zda bude vše v realitě fungovat stejně hladce jako na pompézní prezentaci, však ukáže až čas. A to pro české uživatele platí dvojnásob, protože podobné technologické revoluce zpravidla nejprve míří na klíčové západní trhy a do tuzemska dorazí až s citelným zpožděním.