Stačí jen namířit kameru telefonu a zeptat se. Nová bezplatná AI funkce od Googlu odpoví hned a česky
Google vstupuje do AI souboje s nástrojem, který zatím nikdo jiný nenabízí. Vyhledávání Live rozumí obrazu i hlasu a v reálném čase vám odpoví.
Stojíte v supermarketu před regálem s mléčnými výrobky a v hlavě si přehráváte nekonečný seznam úkolů, které vás ten den ještě čekají. Poslední věc, na kterou máte v tu chvíli energii, je luštění drobných tabulek s nutričními hodnotami. Dřív by taková situace znamenala buď rezignaci, nebo zdlouhavé porovnávání jednotlivých jogurtů. Novinka od Googlu, která je nyní dostupná i v Česku, má přesně s takovými situacemi pomoci.
Funkce Vyhledávání Live umožňuje zjišťovat informace v reálném čase tím, že namíříte fotoaparát telefonu na daný předmět a zeptáte se na to, co vás zajímá. Případně pokud máte plné ruce, místo vypisování příkazu se zeptáte nahlas. Google spustil funkci už loni v létě, ale dosud byla dostupná jen ve Spojených státech a Indii. Nyní se rozšiřuje do více než dvou stovek zemí včetně Česka.
V praxi tak stačí v obchodě zvednout telefon, ve vyhledávací liště Googlu klepnout na ikonku fotoaparátu a poté aktivovat režim Live. Namíříte přístroj na polici a položíte otázku, jako byste zrovna vedli videohovor: „Který z nich si mám koupit? Jde mi hlavně o bílkoviny.“ Nástroj díky umělé inteligenci zanalyzuje, na co je čočka kamery namířená, a během pár sekund v plynulé češtině vysvětlí, proč je řecký jogurt s vysokým podílem proteinů tou nejlepší volbou. Jak se můžete podívat ve videu níže, celá interakce trvá méně než půl minuty a končí proaktivní nabídkou tipu na vhodnou svačinu.
Ještě více může novinka pomoci v situacích, pro které nám jednoduše chybí slova. Představte si, že doma najdete bankovku neznámého původu. Klasické vyhledávání zde naráží na svůj největší limit: abyste dostali odpověď, musíte nejprve vědět, co vlastně do Googlu napsat. S funkcí Vyhledávání Live ale bariéra mizí. Stačí papír ukázat kameře a zeptat se, co je to zač. Ženský hlas vám vzápětí vysvětlí, o jakou měnu jde, jaký má aktuální kurz a kde ji ve vašem městě nejlépe směníte, aniž byste museli na klávesnici vyťukat jediné písmeno.
Anebo se vám na palubní desce v autě rozsvítila neznámá kontrolka. Místo rozpačitého telefonátu rodině a přátelům stačí namířit kameru telefonu. Stejně tak nástroj uživateli poradí, když bojuje se složitým návodem na sestavení nábytku nebo třeba opravuje kapající kohoutek.
Srdcem nové funkce, která kromě rad a informací zvládne na počkání i překlady, je model Gemini 3.1 Flash Live. Právě tím, že dokáže v reálném čase porozumět obrazu přímo z kamery, se odlišuje od starších systémů nebo konkurence, jako jsou ChatGPT či Claude, u nichž je nutné jednotlivé snímky nejprve nahrát.
Google model také navrhl jako vícejazyčný, takže zvládá mluvit přirozenou češtinou bez nutnosti dodatečného tréninku. I to může být jeden z důvodů, proč se k českým uživatelům dostal rychleji než jiné novinky, například hlasový asistent v Google Mapách.
Hlasoví asistenti jako Siri nebo Google Assistant tu sice fungují už řadu let, dosud ale sloužili především jako nástroj pro převod hlasu na text. Nová generace vyhledávání v podobě Live tento princip posouvá o krok dál. Místo přesně formulovaného dotazu se vychází z toho, co má uživatel právě před sebou.