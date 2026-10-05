Škoda poprvé nabídne plný hybrid. Octavia dostane pohon, který se nemusí nabíjet ze zásuvky
Hybridní Octavia bude ve verzi liftback i kombi. Systém sám střídá jízdu na elektřinu, sériový a paralelní režim. Spotřeba má být 4,3 litru.
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Octavia se stává prvním modelem Škody s plně hybridním pohonem. Z hybridů dosud mladoboleslavská automobilka nabízela jen mild hybridy, u nichž elektromotor spalovacímu pouze pomáhá, a plug-in hybridy, které je potřeba nabíjet kabelem. Nový pohon stojí mezi nimi: na krátké vzdálenosti dokáže jet čistě na elektřinu, ale externí nabíjení nepotřebuje, protože baterii během jízdy dobíjí spalovací motor nebo rekuperace. Hybrid je k dispozici pro liftback i kombi ve výbavách Selection a Sportline, ve dvou variantách se systémovým výkonem 100 a 125 kW.
Objednávky Škoda zahájí v říjnu, první vozy chce zákazníkům dodat v prosinci 2026. Cenu zatím nezveřejnila. Pohon tvoří zážehový motor 1,5 TSI evo2, dva elektromotory, jednostupňová automatická převodovka a spojka, která umí spalovací motor připojit přímo k předním kolům. Menší elektromotor slouží hlavně jako generátor a startér, větší pohání kola a rekuperuje. Bez nastartování motoru ujede Octavia přibližně dva kilometry. Do zhruba 60 km/h systém většinou volí sériový režim, v němž spalovací motor jen vyrábí elektřinu, ve vyšších rychlostech se motor připojí ke kolům mechanicky.
Obě varianty mají stejné elektromotory i omezenou maximální rychlost 180 km/h, liší se výkonem motoru 1,5 TSI – 96, respektive 110 kW. Kombinovanou spotřebu podle normy WLTP automobilka uvádí 4,3 litru na 100 km. U mild hybridních verzí Škoda udává 4,9–5,5 litru, u naftových 4,2–4,9 litru. Baterie s kapacitou 1,6 kWh je pod zadními sedadly, nádrž má 40 litrů. Proti čistě spalovacím verzím dostane hybrid ve standardu 13palcový displej infotainmentu, naopak ho nejde objednat s rezervou ani s variabilní podlahou kufru.