„Hírousy“ se vrací! Kultovní strategická série Heroes of Might and Magic dostane po deseti letech nový díl

Heroes of Might and Magic. Heroes. HoMaM. Hírousy. Říkejte jim, jak chcete. Tak či tak platí, že to je jedna z nejkultovnějších strategických sérií herní historie. V roli válečníků i mágů v nich budujete svou fantastickou říši, posilujete armády a porážíte nepřátele lidské i počítačové. A po deseti letech bez nového dílu se tahle značka vrátí s právě odhalenou novinkou Heroes of Might and Magic: Olden Era.

První díl z roku 1995 je dneska už hodně retro. Dvojku pamětníci díky pohádkově pixelové grafice mají rádi dodnes. Třetí Heroes of Might and Magic jsou zdaleka nejmilovanější. Od čtvrtého dílu až k tomu sedmému z roku 2015 je to, inu, rozporuplnější. A právě proto by všechny fanoušky těchto fantasy strategií mělo potěšit, že chystaní Heroes of Might and Magic: Olden Era se zdaleka nejvíc odkazují na ten třetí, nejlepší.

Olden Era vyjde v předběžném přístupu v první polovině příštího roku, tedy deset let od posledního dílu a 25 let od Heroes III. V příběhové kampani, v samostatných scénářích i na generovaných mapách budete opět dobývat nepřátelská města i vylepšovat ta svá, zdokonalovat své hrdiny-vojevůdce, vést vojáky i monstra do bitev na šestiúhelníkových bojištích a prozkoumávat fantasy svět Enroth plný nástrah i pokladů.

Důležitou součástí každé hry v sérii byla volba domovského hradu, z nějž vytáhnete do boje. Olden Era slibuje mix dobře známých hratelných frakcí i některé nové. Lidskou pevnost doplňuje mrtvolná nekropole, síly přírody a lesa, podzemní říše temných elfů a příšer, hmyzáčtí démoni a zatím neodhalená šestá strana konfliktu.

Nový díl vyjde opět pod hlavičkou Ubisoftu a vývoj si vezmou na starost autoři ze spíš méně známého studia Unfrozen. Ti nicméně mají na svědomí dobře hodnocený titul Iratus: Lord of the Dead. Hru, která kombinuje žánr fantasy, tahové souboje a RPG neboli hry na hrdiny. Tedy prvky, které jsou základem i pro značku Heroes of Might and Magic.

Ta letos oslaví tři dekády od vydání prvního dílu a vznikla jako spin-off RPG nazvaných prostě Might and Magic, jejichž historie sahá dokonce až do roku 1986. Strategická série svého předchůdce ale v popularitě postupně předčila a vybudovala si zcela kultovní status. Především zmiňovaní Heroes of Might and Magic III dodnes lákají přátele ke společnému válčení u jednoho počítače.

Že i pětadvacet let od třetího dílu zůstávají Heroes překvapivě živí, dokazuje třeba to, že jen pár měsíců nazpět hráčská komunita vytvořila doplněk v podobě rozsáhlého rozšíření Horn of the Abyss. Anebo nedávno vydaná – díky obchodu Xzone i v češtině – a velice povedená desková hra Heroes, kterou v CzechCrunchi právě testujeme.

Heroes of Might and Magic: Olden Era si na Steamu můžete už teď přidat do seznamu přání. Světu se hra představila na právě probíhající herní akci Gamescom v Německu, kde se mimochodem ukázala i nová Mafia, na níž pracují i v Brně, nebo Warhammer 40 000 či God of War v seriálové podobě. A také pětadvacetiminutová ukázka z Kingdom Come 2 od Warhorse Studios.