Hollywood se může zase rozjet na plné obrátky. Stávka herců končí, studia ustoupila jejich tlaku

Uložit 0

V Hollywoodu skončila velká krize. Herecké odbory SAG-AFTRA totiž oznámily, že velké produkční společnosti jim konečně ustoupily a nabídly uspokojivé podmínky pro další spolupráci, a je proto čas přerušit dlouhotrvající stávku. Ta na několik měsíců zastavila většinu filmové i televizní produkce a způsobila odklady mnoha velkých projektů jako Duna nebo Stranger Things.

Dnes oficiálně skončila stávka odborů SAG-AFTRA sdružujících herce, rozhlasové pracovníky, novináře, hudebníky a další mediální profesionály. Stalo se tak téměř čtyři měsíce – přesně 118 dnů – od začátku v červenci, kdy umělci odmítli pracovat kvůli vypršení smlouvy se studii a neustále se zhoršujícím podmínkám jak pro jejich práci, tak pro odměňování. Celkově fungoval Hollywood ve velmi omezeném režimu už od května, kdy kvůli podobným problémům začala stávka scenáristů.

„Ve smlouvě s hodnotou přesahující miliardu dolarů jsme dosáhli dohody mimořádného rozsahu,“ komentovali situaci zástupci odborů. Výrazné posuny směrem k lepšímu nastaly v minimálních honorářích, oblasti využívání umělé inteligence při natáčení a v postprodukci, penzijních programech a zdravotním pojištění – a vůbec poprvé zajišťují také bonusy za úspěch titulů na streamovacích službách. Podle SAG-AFTRA dohoda „pomůže mnoha tisícům umělců dnes i v budoucnu.“

In a contract valued at over one billion dollars, we have achieved a deal of extraordinary scope that includes „above-pattern“ minimum compensation increases, unprecedented provisions for consent and compensation that will protect members from the threat of AI,… pic.twitter.com/lQe6snkQsY

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023