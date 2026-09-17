Hrajete si s nimi nejspíš i vy nebo vaše děti. Jsou měkké, voňavé a levné, ale mohou být i nebezpečné
Takzvané squishies ve tvaru jídla či zvířat pohltily sociální sítě i obchody po celém světě. S jejich popularitou se ale řeší i bezpečnostní rizika.
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Vypadají jako kostka másla, knedlíček, croissant, mráček nebo třeba kostka ledu. Dají se zmáčknout, natáhnout nebo různě deformovat a za chvíli se zase vrátí do původního tvaru. Takzvané squishies nejsou úplnou novinkou, v posledních týdnech se z nich ale stal jeden z nejvýraznějších hračkářských trendů letošního roku. A baví nejen děti, ale i dospělé.
Jde o měkké mačkací hračky, které mohou být vyrobené z pěny, gumy či silikonu a některé jsou naplněné gelem, vodou nebo drobnými kuličkami. Část se po stlačení pomalu vrací do původního tvaru, jiné lze natahovat nebo válet v ruce. Prodávají se jako hračky, sběratelské předměty i pomůcky pro zaměstnání rukou nebo zmírnění stresu.
Výběr je přitom prakticky nekonečný. Vedle zvířátek nebo ovoce se vyrábějí věrné napodobeniny jídla, od chleba a dortů přes knedlíčky až po tyčinky másla. Právě máslové squishies se letos staly jednou z nejviditelnějších podob a ovládly i sociální sítě, především TikTok.
@allisons.ugc Butter squishies! #squishy #fyp #asmr #satisfying #fidget ♬ original sound – Allison
Že nejde jen o trend na sociálních sítích, ukazují i prodejní žebříčky. Na české Heurece aktuálně squishies obsazují prvních šest příček mezi nejoblíbenějšími produkty v kategorii dětských míčů a balónů. Některé varianty NeeDoh se pak podle The New York Times dostaly také mezi nejprodávanější hračky na Amazonu.
Samotná myšlenka mačkací hračky je přitom mnohem starší. Předchůdcem těch dnešních jsou klasické antistresové míčky z polyuretanové pěny. Princip fungoval podobně: člověk předmět stiskl a sledoval, jak se pomalu vrací do původního tvaru. Postupně se ale z jednoduchých míčků staly hračky v desítkách tvarů, barev a velikostí, některé navíc dostaly i vůni.
V Jižní Koreji podle Harper’s Bazaar míří mladí lidé do obchodů pro varianty ve tvaru pečiva nebo knedlíčků, v Singapuru během posledního roku vzniklo několik obchodů zaměřených přímo na ně. Ve Spojených státech se kolem některých modelů rozjel téměř lov. The New York Times například popisují matku, která se svým osmiletým synem dorazila před obchod už v půl osmé ráno, aby získali nově naskladněnou kostku másla a mráček.
Popularitě squishies pomáhá i relativně nízká cena a v Česku je lze pořídit už od několika desítek korun, takže se snadno sbírají a lidé si mohou kupovat další tvary a varianty. Zájem navíc přiživuje i omezená dostupnost některých modelů. Podle marketingové expertky Jenny Guo může právě pocit, že je hračka těžko k sehnání, dál posilovat touhu ji získat.
Nejde přitom jen o děti. Část současného návratu táhnou i dospělí, kteří podobné hračky znají z dětství. Podle expertky na trendy Adrienne Appell z americké Toy Association je právě kombinace nízké ceny, sběratelství a možnosti na chvíli odložit technologie jedním z důvodů současné popularity.
@sheblogsitall @needsquish SO GOOD 😁 #foryou #needoh #squishy #sheinhaul #viral ♬ Morning Bossa Nova – Bossa Nova Terrace
Právě fyzický kontakt může vysvětlovat, proč jsou squishies oblíbené i mezi dospělými. Klinická psycholožka Lisa Tang upozorňuje, že nejde o vědecky prokázanou léčbu stresu nebo úzkosti, mačkání měkkého předmětu ale může krátkodobě nabídnout rozptýlení. „Když se člověk cítí napjatý, mačkání a uvolňování předmětu dává rukám něco opakovatelného a předvídatelného,“ vysvětluje.
S rostoucí popularitou ale přicházejí také upozornění na bezpečnost. Australská komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele třeba upozorňuje, že squishies mohou obsahovat gel, drobné kuličky nebo chemické látky. Pokud tak hračka praskne nebo začne vytékat, její obsah může představovat riziko zejména pro malé děti.
Úřady po celém světě navíc v posledních týdnech a měsících evidují také hlášení o podráždění kůže či očí a příznacích, jako jsou nevolnost, bolest hlavy nebo závratě. Doporučují proto vyhnout se výrobkům se silným chemickým zápachem, špatně zpracovanými spoji nebo vytékající náplní.
Další problém se týká i gelových hraček vystavených vysokým teplotám. Výrobce populárních NeeDoh čelí ve Spojených státech hromadné žalobě, podle níž zahřáté výrobky v několika případech praskly a jejich obsah způsobil dětem popáleniny. Výrobce zároveň upozorňuje, že hračky nemají být zahřívány ani zmrazovány.