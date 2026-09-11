Střet s realitou, který čeká řadu firem. Před čtyřmi lety měli hodnotu 365 miliard, teď se prodali za 28
Italský obr Bending Spoons kupuje nástroj Miro. Jeho hodnota za čtyři roky klesla o 92 procent a podobný trend lze vidět napříč odvětvím.
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Píše se rok 2022, online platforma Miro pro vizuální spolupráci v týmech hlásí 50 milionů uživatelů a uzavřené finanční kolo ve výši 400 milionů dolarů a valuaci 17,5 miliardy dolarů, v dnešním přepočtu 365 miliard korun. O tři roky později nástroj hlásí překonání milníku 100 milionů registrovaných uživatelů. A tento týden oznámil původem italský obr Bending Spoons, že uzavřel konečnou dohodu o akvizici firmy za hodnotu 1,355 miliardy dolarů, tedy 28,2 miliardy korun. Miro se tak přidává do zástupu projektů, kterým v posledních letech i v reakci na nástup umělé inteligence a takzvané SaaSpokalypse výrazně propadla hodnota.
Konečná cena, kterou Bending Spoons za Miro zaplatí, má být 1,79 miliardy dolarů (37 miliard korun). K samotné hodnotě se má totiž ještě připočíst čistá hotovost, kterou firma disponuje. Celá transakce se má podle oznámení vypořádat čistě v hotovosti, přičemž někteří ze současných akcionářů Mira se zavázali investovat dalších 295 milionů dolarů (6,2 miliardy korun) do nově vydaných akcií Bending Spoons. Akvizice, včetně této investice, ještě čeká na posvěcení regulátory a úřady, hotovo by mělo být do konce roku.
Samotné Miro je přitom relativně populárním nástrojem také v Česku. Na zdejší technologické scéně udělalo stopu i svými kroky, když za více než šest miliard korun koupilo startup Around českých a slovenských zakladatelů Dominika Zana, Matta Zakutneho a Pavla Serbajla.
„Je pro nás čest a zároveň velká odpovědnost, že můžeme přivítat produkt, který více než 250 tisíc organizací začlenilo do svých pracovních postupů,“ komentuje aktuální přesuny Luca Ferrari, ředitel a spoluzakladatel Bending Spoons, které si byznys postavilo na skupování slavných, ale upadajících internetových značek jako třeba AOL, Vimeo, Evernote, WeTransfer či Eventbrite.
S akciemi firmy se od července obchoduje na burze, od té doby již stihla odkoupit platformu Airtable – jejíž hodnota také kdysi dosahovala 11 miliard dolarů a teď se prodala za desetinu. Jak ukazuje i nedávný případ kyberbezpečnostního startupu Snyk, jehož hodnota v roce 2021 dosáhla 8,5 miliardy dolarů a zažívá drastický propad ceny zaměstnaneckých akcií, nejde o výjimky, ale o širší trend. A další firmy budou téměř jistě přibývat.
V případě Mira přitom nejde o vysloveně špatný byznys. Dle vyjádření dosahuje roční opakující se tržby (ARR) ve výši 600 milionů dolarů, tedy 12,5 miliardy korun, 90 procent z toho má pocházet od firemních zákazníků, a navíc má být v zisku. Miro však muselo konkurovat silným a lépe zafinancovaným hráčům jako Canva, Figma či Microsoft, a zatímco v roce 2022 zaměstnávalo asi 1 200 lidí, v posledních letech ve dvou vlnách propustilo stovky z nich.
Jak upozorňuje portál TechCrunch, propad valuace Mira o 92 procent ilustruje, jak se od vrcholu v roce 2021 výrazně změnil přístup investorů a kupujících k firmám fungujícím na modelu SaaS, jejichž uživatelé za přístup k softwaru platí předplatné. Trend se tak začal označovat jako takzvaná SaaSpokalypsa.
„Po uzavření transakce plánujeme výrazně investovat do základních prvků, které zákazníci oceňují: výkon, spolehlivost a funkčnost podporující klíčovou spolupráci. Společnosti získáváme s úmyslem je dlouhodobě vlastnit a provozovat a Miro nebude výjimkou,“ doplňuje ve vyjádření Ferrari.
Ředitel a spoluzakladatel Mira teď potvrdil, že firma má čtyři miliony platících uživatelů napříč odvětvími a regiony. „Miro jsme založili před patnácti lety, abychom týmům poskytli jedno místo, kde mohou společně přemýšlet a uvádět nápady do života. Stalo se z něj něco víc: pracovní prostor založený na umělé inteligenci, ve kterém týmy provádějí svou nejdůležitější práci,“ hodnotí Andrey Khusid, jenž věří, že ta nejlepší verze Mira je ještě před námi.