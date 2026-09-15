Je mu teprve třináct let, hraje Minecraft a po škole vyrábí šperky. Set s diamanty prodal za 70 tisíc korun
Třináctiletý Sebastian Šťastný z Fulneku vyrábí vlastní šperky ze zlata i stříbra. Jeho tvorba se letos dostala také na červený koberec na KVIFF.
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Sebastianu Šťastnému je třináct let, hraje Minecraft, chodí ven s kamarády a na zimu se těší na snowboard. Vedle toho ale ve Fulneku na severovýchodě Moravy vyrábí šperky, které stojí i desítky tisíc korun. Vlastní značku Sebo Jewelry rozjel s matkou před dvěma lety, dnes jeho tvorbu na Instagramu sleduje téměř 25 tisíc lidí a nejdražší set s diamanty prodal za 70 tisíc korun. Jeho šperky se dostaly i na červený koberec v Karlových Varech a o jeden z náhrdelníků se zajímá zákaznice z Japonska. „Nevím, co bych dělal jiného,“ říká.
K prvnímu prstenu se dostal v jedenácti letech díky své matce Veronice Mročkové. Ta mu domluvila workshop u otce jeho spolužáka, který pracuje jako zubní laborant. Zubní laboratoře běžně používají voskové modely a Mročková si všimla, že jejich známý stejným způsobem občas tvoří také šperky. „Říkala jsem si, že když to umí vyrobit, mohli bychom pro naše děti uspořádat akci, aby nám, mámám, udělaly nějaké prstýnky,“ vzpomíná.
Za jedno odpoledne děti prsteny vymodelovaly z vosku a nechaly odlít. Mročkovou výsledek zaujal natolik, že synovi navrhla, aby zkusil vyrobit další a zjistil, jestli by o ně měli zájem i další lidé. Z jednorázového workshopu tak postupně vznikla značka Sebo Jewelry.
Její nejdražší prodaný kus, zlaté náušnice s diamanty, vyšel na 70 tisíc korun. Zlaté náušnice s diamanty značka nabízí i za 90 tisíc, masivní stříbrný řetěz, který vznikl jako reklamní kus, má pak hodnotu 85 tisíc. Vedle toho ale Sebastian nabízí i dostupnější šperky, například stříbrné prsteny s briliantem za několik tisíc.
Šperky, kámoši a Minecraft
Sebastian používá tradiční techniku odlévání do ztraceného vosku. Návrh nejprve ručně z vosku vymodeluje, následně přidá kov a hotový šperk dál brousí, leští nebo patinuje. Pracuje především se čtrnáctikarátovým žlutým a růžovým zlatem a stříbrem, které kombinuje například s barokními perlami, diamanty nebo asterizovanými diamanty ze Zimbabwe.
Po dvou letech se teď postupně zapojuje i do dalších částí výroby. V rodinné dílně vytváří voskové modely, odřezává nálitky, leští a zkouší i další věci. „Už dělám s ohněm, tavím,“ popisuje třeba. Mročková se pak věnuje mimo jiné fasování diamantů a zároveň obstarává e-shop, marketing a sociální sítě. „Jak je starší, snažím se na něj nabalovat víc a víc povinností,“ říká.
Práce na špercích Sebastianovi prý přitom nezabírá většinu volného času. Chodí na výtvarnou výchovu a říká, že se téměř každý den schází s kamarády. „Kecá. Každý den hlavně hraje hry,“ reaguje jeho matka. Aktuálně u něj vede především Minecraft, v zimě pak plánuje jezdit na snowboardu.
Synův zájem o šperkařství přivedl zpátky do školy také jeho maminku. Mročková vystudovala malbu a pedagogiku pro umělecké střední školy a šperkům ze zlata a drahých kamenů se věnuje osm let, jejich výrobu pro ni ale dříve zajišťovali zlatníci. Aby mohli se Sebastianem pod vlastní značkou legálně tvořit a prodávat šperky z drahých kovů, dodělala si zlatnickou školu a druhou maturitu. „Neuznali mi ani praxi, i když jsem v oboru osm let,“ říká. Vzhledem k Sebastianovu věku tak značku po právní a obchodní stránce zastřešuje právě ona.
Z Fulneku na červený koberec
Výraznější pozornost získala značka letos v létě díky Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary. Masivní perlový náhrdelník původně vznikl pro módní přehlídku, profil značky ale v té době už zhruba rok sledovala Aňa Geislerová. Když si Mročková týden před festivalem vzpomněla na jejich předchozí konverzaci, zkusila se herečce ozvat.
Náhrdelník následně putoval ke stylistce a Geislerová si ho vzala k večerním šatům na premiéru filmu Pramen. Její sestra Ester Geislerová při stejné příležitosti zase vynesla Sebastianův šperk s modrým topazem. „Vůbec jsem si nemyslela, že to může klapnout, protože Vary se plánují hodně dopředu. A ono to prostě vyšlo,“ říká Mročková.
Sebastianovy šperky ale nosily známé osobnosti už dříve. Pro Evu Burešovou a Přemka Forejta například vyrobil párové prsteny, stal se také nejmladším účastníkem ostravského festivalu Meat Design a své kusy prezentuje na módních přehlídkách, například Dance Fashion Show.
Šperky za desítky tisíc korun
Počet prodaných šperků se podle Sebastiana výrazně mění měsíc od měsíce, i podle toho, kdy se konají jaké přehlídky nebo další společenské akce. Během letošních prázdnin značka prodala například dva zlaté prsteny a několik stříbrných šperků, jejich ceny se přitom pohybují i v desítkách tisíc korun.
Významnou položkou při výrobě jsou samotné drahé kameny. Naposledy podle Mročkové pořídili třicet briliantů, některé kameny si navíc nechávají brousit na míru. Část výdělku pak Sebastian dostává jako svou odměnu. „Sebíka to živit nemusí, stále ho živím já. Ale dostává motivační výplatu, za kterou je schopný si koupit i dražší věci,“ říká jeho matka.
Další šperky teď připravují pro listopadovou módní přehlídku, na kterou chystají ametríny a masivní řetězy společně s módním Studiem Henriquez. O jeden z větších náhrdelníků se zároveň zajímá zákaznice z Japonska, a pokud se dohodnou, půjde o Sebastianovu první objednávku mimo Česko a Slovensko.
Novou kolekci nyní Sebastian s matkou nechystají, jednotlivé návrhy podle nich vznikají spíš průběžně. Vedle práce na značce Sebastian dál chodí do školy. Na otázku, zda si dovede představit, že se jednou stane šperkařství i jeho profesí, ale odpovídá: „Zaprvé ano a zadruhé nevím, co bych dělal jiného.“