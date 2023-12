Hypotéka od Revolutu? Začínáme s tím, Češi ale ještě musí vydržet, říká člen vedení známého startupu

Uložit 0

Z Revolutu se od roku 2015, kdy jej v Británii založili Nik Storonskij a Vlad Jacenko, stalo synonymum pro vyzyvatele tradičních bankovních hráčů. Alespoň v Evropě. Ačkoli fintechový startup nedostál všem slibům a vizím, s nimiž vzniknul, má po celém světě více než 35 milionů uživatelů. A v Česku už jich je přes 600 tisíc, oznámil v rozhovoru pro CzechCrunch Andrius Bičeika, partner společnosti Revolut a člen představenstva Revolut Banky.

Revolut je nejen symbolem tažení mladých společností proti poněkud lopotným bankéřům, ale také symbolem propadu nadsazených investorských valuací: když do Revolutu v roce 2021 vstupovaly SoftBank a Tiger Global Management, chlubila se firma cenovkou 33 miliard dolarů. Letos na jaře ji ale snížila o 40 procent na 18 miliard dolarů. Zažila tedy totéž, co další finanční služby jako Klarna nebo Stripe, kterým také výrazně klesla valuace, když z trhu zmizelo univerzální nadšení pro cokoli technologického.

Podle Andriuse Bičeiky se ovšem z pohledu Revolutu nic zásadního neděje a společnosti přibývá klientů dokonce rychlejším tempem než dřív, a to včetně Česka. „V České republice jsme letos zaznamenali více než čtyřicetiprocentní nárůst,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch, který proběhl prostřednictvím e-mailu. Bičeika se ovšem do Česka podíval osobně, vystoupil totiž na nedávné konferenci pořádané společností Actum Digital.

V interview litevský manažer a jeden z partnerů Revolutu vysvětluje, kdy se zdejší klienti dočkají plnohodnotného bankovního účtu, co soudí o platbách na telefonní číslo, které zdejší banky zavedly tak trochu pod dojmem toho, co Revolut umožňuje svým klientům, nebo kolik přes něj Češi investují peněz.

Uživatelů Revolutu je v České republice velké množství, ale nemohou jej používat jako plnohodnotný bankovní účet, například k okamžitému posílání peněz z různých bank. Kdy se to změní?

V České republice už obsluhujeme více než 600 tisíc zákazníků. Aktivně pracujeme na rozšíření nabídky Revolutu v Česku, aby se stal atraktivním účtem pro každodenní bankovnictví. Nedávno jsme začali zakládat pobočky banky na některých evropských trzích, což nám umožňuje uspokojit specifické potřeby místních zákazníků, jako je přístup k lokalizovaným IBAN a účast v místních platebních schématech. Pro Českou republiku sice zatím nemáme žádný konkrétní časový plán, ale dostaneme se k němu.

Jaké nové funkce můžeme od Revolutu v blízké budoucnosti v České republice očekávat?

Ubíráme se mnoha různými směry, ale nakonec máme jeden cíl – sloužit našim uživatelům jako jejich primární účet, na kterém mohou lépe využívat své peníze a zdroje. Něco pro nejbližší budoucnost je Robo-poradce, který pomáhá zákazníkům automatizovat jejich obchodování. Plánujeme i více možností investování, protože vím, že mnoho Čechů má rádo naše investiční produkty. Pracujeme také na novém věrnostním programu, který by zákazníky odměňoval za jejich každodenní výdaje a proměnil platby kartou v zajímavé výhody.

Jaké produkty byste chtěli nabízet, abyste mohli konkurovat tradičnějším bankám? Budeme si brát hypotéku přes Revolut?

Vytváříme finanční produkty nikoli proto, abychom konkurovali bankám, ale zaměřujeme se na vylepšování naší nabídky, abychom zákazníkům poskytovali dostupné produkty a služby bez zbytečných tahů navíc. Právě jsme začali zkoumat a najímat tým zaměřený na hypotéky, který se připojí k naší sadě úvěrových produktů včetně půjček, kreditních karet, které již nabízíme na některých trzích EU. Do České republiky to bude ještě nějakou dobu trvat.

Foto: Revolut Spoluzakladatelé Revolutu Vlad Jacenko a Nikolaj Storonskij

Domnívám se, že v prostředí vyšších sazeb musí být těžší přilákat nové zákazníky, protože jim nemůžete nabídnout spořicí produkty s dobrým výnosem. Jaká je trajektorie přílivu nových klientů v poslední době? A to nejen v Česku…

V České republice jsme letos zaznamenali více než čtyřicetiprocentní nárůst uživatelů. Byla první zemí v Evropě, kde jsme letos spustili produkt nazvaný Flexibilní účet, a nyní patří mezi nejúspěšnější země ve střední a východní Evropě s průměrnou velikostí účtu 49 tisíc korun. Více než třetina uživatelů Flexibilního účtu z Česka spoří v amerických dolarech, kde je až 5,44 procenta roční výnos, což je nejvíce ze všech trhů.

Jaká je struktura uživatelů v České republice?

Služeb Revolutu v ní využívá více než 600 tisíc zákazníků, převážně mladých lidí, z toho více než 200 tisíc zákazníků je ve věkové skupině 25 až 34 let.

České banky nedávno začaly umožňovat okamžité platby na telefonních číslech mezi sebou, jak se k tomu stavíte? Je to něco, co Revolut svým zákazníkům umožňoval už dávno.

Myslím, že největším úspěchem Revolutu na mnoha evropských trzích je to, že nutíme zavedené banky, aby přistoupily k lepším službám pro zákazníky. Banky se pomalu přizpůsobují novému měřítku inovací ve finančních službách a zákazníci jsou zde vítězi.

Mohl byste srovnat český finanční trh s jinými trhy? Jaká jsou specifika? Můžete říci více o rozdílech mezi střední a východní Evropou a západní Evropou z pohledu Revolutu?

Češi rozhodně patří mezi lídry ve využívání spořicích a investičních produktů a hledají lepší způsoby, jak vydělat na svých penězích. V celosvětovém měřítku jsou v top 3 podle stavu držených akcií a ETF v hodnotě téměř tří miliard korun. Jinak zdravé tempo růstu máme téměř v celé Evropě, takže bych neřekl, že jsou velké rozdíly mezi střední a východní Evropou a Západem.

Jaký je rozdíl mezi Revolut Bank a Revolut, jak to vysvětlit?

Revolut Bank je součástí aplikace Revolut a nabízí bankovní služby, jako jsou platební účty s ochranou vkladů a úvěry (na některých trzích). Aplikace Revolut jako celek zahrnuje širší škálu finančních služeb, včetně směny měn, spoření a investic, pojištění, služeb životního stylu a dalších.

Pokud vezmeme tradiční banku, její příjmy pocházejí v podstatě z poplatků a výnosů, co je hlavním zdrojem příjmů Revolutu?

Revolut má dobře diverzifikované zdroje příjmů – transakční poplatky, prémiové předplatné, směnárenské služby a mnoho dalších.

Umělá inteligence je velkým tématem všude v byznysu, co Revolut, jak ji využíváte?

Byli jsme mezi prvními společnostmi, které začlenily umělou inteligenci do zákaznické podpory a detekce podvodů. Umožňuje nám neustále optimalizovat služby a zůstat na špici technologických inovací.