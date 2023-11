Air Bank spustí investice do akcií i ETF. Chce být jednodušší než Revolut a levnější než jiné banky

Uložit 0

Pokud budete mít mezi novoročními cíli, že chcete začít investovat do akcií, a budete zároveň klienty Air Bank, nebudete muset stahovat žádnou jinou aplikaci ani zakládat účet u specializované služby. Air Bank na přelomu roku spustí možnost investovat do konkrétních akcií předních amerických firem a také několika burzovních fondů, takzvaných ETF. Česká banka patřící do investiční skupiny PPF rodiny Kellnerových tím reaguje na rostoucí poptávku Čechů po investicích a chce jim nabídnout co nejjednodušší vstup do akciového světa. Na trhu jsou podle jejího výzkumu až tři miliony lidí, kteří buď neinvestují vůbec, nebo jen do fondů. A ty chce oslovit.

„U našich klientů vidíme rostoucí poptávku po investičních možnostech, a proto přinášíme novou službu, která zjednodušuje svět investování do akcií. Vývoj investice uvidí klienti přehledně v aplikaci My Air společně s dalšími bankovními službami,“ říká Petr Žabža, vedoucí oddělení Investice Air Bank. „Služba bude přístupná široké veřejnosti a klienti budou moci snadno spravovat své portfolio. Minimální výše investice je nastavená na 1 000 korun a investoři mohou nakupovat i frakce akcií,“ dodává.

Investovat do akcií půjde pouze v mobilní aplikaci Air Bank, kterou podle zástupců banky využívají zhruba čtyři pětiny ze všech více než 1,1 milionu klientů. Do služby bude také jednoduché se přihlásit. I díky tomu, že Air Bank klientům neposkytuje žádné investiční poradenství a každý investuje sám za sebe do konkrétních titulů, není třeba vyplňovat složitý dotazník. Uživatel musí zaškrtnout jen několik formulářů, přičemž všechny potřebné osobní doklady a další data o něm již banka má. Investovat lze také v eurech či dolarech na příslušném měnovém účtu. V případě korun banka vždy v době nákupu automaticky provede směnu podle svého aktuálního sazebníku.

Apple, Tesla i S&P 500

V nabídce budou akcie dvou set amerických firem obchodovaných na burzách NYSE a Nasdaq, nebudou tedy chybět tituly jako Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta nebo Tesla. Investovat bude možné také do takzvaných frakcí, tedy jen části celých akcií. Například jedna akcie konglomerátu Berkshire Hathaway legendárního investora Warrena Buffetta stojí přes půl milionu dolarů (přes 12 milionů korun). Díky frakcím lze ale koupit část této akcie třeba jen za zmíněných tisíc korun.

Vedle toho bude v nabídce Air Bank také dvacítka burzovně obchodovaných fondů označovaných jako ETF. Jejich složení obvykle kopíruje populární akciové indexy jako S&P 500 nebo Nasdaq 100. Půjde o ETF z německého trhu a obchodního systému XETRA včetně ETF, které kopírují vývoj S&P 500. Do budoucna by Air Bank ráda přidala také akcie z pražské burzy, kde mohou lidé obchodovat s akciemi ČEZu či velkých bank, ale čeká teď na technické řešení, které by umožnilo frakční investování.

Foto: Air Bank / CzechCrunch Air Bank spustí investování do akcií

Propozicí nové služby Air Bank je, aby byla ještě jednodušší než aplikace Revolut, kterou dnes i zákazníci v Česku často využívají, když chtějí co nejsnáze investovat do konkrétních akcií. „V jednoduchosti konkurujeme spíše Revolutu, v poplatcích zase ostatním bankám. Věříme, že dokážeme přinést lepší, zábavnější a levnější řešení než konkurence,“ vysvětluje Petr Žabža.

Při nákupu akcií přes Air Bank, která v tomto ohledu spolupracuje s brokerskou platformou Interactive Brokers, bude uživatel platit jednotný poplatek. Ten bude činit buď 0,2 procenta z celkového objemu uskutečněné transakce, nebo minimálně dva dolary či pět eur, tedy 45 či 120 korun. Vedení investičního účtu, do kterého je možné posílat peníze jak z běžného, tak spořicího účtu, bude zcela zdarma.

Na jedné straně by tedy mohla Air Bank získat některé zákazníky Revolutu, zároveň chce oslovit i klienty jiných bank. Ostatně na českém trhu jich zatím podobné investování do akcií mnoho nenabízí. Investiční platformy mají v různých formách k dispozici ve Fio bance, ČSOB a jeho Patrii či Raiffeisenbank, ale jde o obvykle složitější či dražší služby. „My chceme být hlavně jednoduchá platforma pro samotné provedení nákupu,“ říká Petr Žabža.

Proto hned při spuštění bude v nabídce jen omezený počet titulů, stejně jako nebudou k dispozici žádné velké detaily o jednotlivých akciích, jako je graf vývoje jejich ceny či další ukazatele jako tržní hodnota, dividendový výnos či P/E poměr. Dostupné minimálně při startu nebudou ani pokročilé instrukce pro nákup či prodej například v situaci, kdy cena akcie klesne pod určitou úroveň. Vzhledem k jednoduchosti celého produktu nemá nová služba konkurovat ani investiční platformě Portu od skupiny Wood & Company, která je přímo v aplikaci Air Bank integrovaná třetím rokem.

„Obě služby si v zásadě nekonkurují. V rámci naší propozice je Portu digitálním správcem aktiv pro dlouhodobé investování, stavění finančního polštáře a v zásadě bezúdržbovou správu. Investování do konkrétních akcií v Air Bank bude pro spoustu lidí prvním vstupem do světa investic,“ vysvětluje Žabža. V rámci investic či zhodnocování prostředků banka ze skupiny PPF nabízí také platformu Zonky, kde si mezi sebou půjčují přímo jednotliví zákazníci, či tradiční instrumenty, jako jsou podílové fondy.

„Nechceme klienta uvazovat do jednoho řešení, chceme nabídnout takové služby, které mu jsou nejbližší, ať už rizikem nebo potenciálem výnosu. Zonky není investiční produkt, ale slouží ke zhodnocování peněz a jeho výhodou je, že má dobře definovatelný a předvídatelný výnos. Příští rok chceme revitalizovat také naši nabídku podílových fondů,“ dodává Petr Žabža.

Kdy přesně Air Bank svou novou službu pro investování spustí, zatím nechce sdělit. Platí termín „na přelomu roku“ s tím, že by se jí klienti mohli dočkat ještě v tomto roce. Banka chce být připravená nejpozději na lednová novoroční předsevzetí, kdy se prý podle jejích průzkumů stále více Čechů rozhodne také investovat.