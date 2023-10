Revolut vydal přehlednější aplikaci, aby ji lidé využívali denně. V Česku má přes 600 tisíc uživatelů

Uložit 0

V roce 2015 začínal Revolut jako jednoduchá aplikace, díky které mohli uživatelé snadno převádět měny, a to často za výhodnějších podmínek, než které nabízeli tradiční hráči na trhu včetně bank. Postupem let britský finančně-technologický startup přidával do své aplikace další a další funkce, až nabobtnala do současných rozměrů, kdy uživatelé mohou obchodovat s akciemi, nakupovat kryptoměny nebo si sjednávat cestovní pojištění. Kvůli tomu však utrpěla přehlednost kdysi jednoduché aplikace a to teď chce Revolut v nové aktualizaci napravit. Zároveň prozradil, že jeho služeb využívá stále více uživatelů také v Česku.

Po celém světě má Revolut podle svého vyjádření přes 35 milionů zákazníků, kteří provádí měsíčně půl miliardy transakcí. Rychle roste také jeho uživatelská základna v Česku, která se měla meziročně zvětšit o třetinu na současných více než 600 tisíc lidí. Naposledy firma uváděla letos v březnu, že ji u nás využívá 485 tisíc zákazníků. Tehdy se zároveň Revolut mohl pochlubit tím, že byl poprvé od svého založení v zisku. Aby mohl dál pokračovat ve svém růstu a lákat nové uživatele, představil teď novou verzi své aplikace. Cílem je, aby ji stále více lidí využívalo jako svůj hlavní účet pro účely placení.

„Revolut 10 je naším největším krokem vpřed, který umožňuje našim zákazníkům, aby si z Revolutu udělali svůj primární účet. Vybudovali jsme Revolut 10, abychom zákazníkům pomohli získat jasný přehled o všech jejich účtech a penězích na jednom místě, a možnost procházet oblíbenými funkcemi a produkty. Doufáme, že aktualizovaný a jasnější design pomůže našim zákazníkům prozkoumat stávající funkce a produkty, o kterých možná nevěděli, že je mají na dosah ruky,“ uvedl k nejnovější aktualizaci Ivan Chalov, Revolut Head of Retail.

V aktualizované verzi přichází aplikace Revolutu nejen s novým logem v ikoně, ale také s přepracovanou domovskou obrazovkou, na které je zjednodušená navigace a možnost personalizace pomocí různých motivů či widgetů. Vývojáři se snažili udělat přehlednějším přepínání mezi jednotlivými účty a také zjednodušit přístup k dalším službám. Výsledkem má být lepší sledování peněz mezi více měnami a spořicími účty a pomocí widgetů si uživatel může hned na hlavní obrazovku připnout funkce, které využívá nejčastěji.

Aktualizace v podobě Revolut 10 je již dostupná také v českém App Storu, ale firma uvádí, že novou podobu uživatelského rozhraní bude nasazovat postupně. Novinkou je také přejmenování funkce Trezor, ze které jsou nově Kapsy. Ty fungují i nadále jako podúčty, které umožňují uživatelům odkládat peníze odděleně od jejich hlavního účtu, například pro účely placení. I nadále zůstávají směnné kurzy, mezinárodní převody, posílání peněz mezi kontakty či spořicí funkce. Základní služby má Revolut zdarma, v dalších plánech pak od 90 korun měsíčně nabízí například výhodnější směnu či cashback.