Investiční Porsche 911 za dva tisíce? Jde to, prodávají ho na burze, nikoliv u dealerů

Nejlevnější Porsche, které si lze v Česku koupit, je Cayman s manuální převodovkou a výkonem 220 kW. Zájemce vyjde na 1,6 milionu korun s daní. Pokud takovou sumu k dispozici nemáte, můžete si buď koupit ojetinu, nebo nově i akcie. Kapitálově je to méně náročné a nejspíš se vám nestane to, co s novým autem – že by jim po koupi klesla hodnota. Naopak, vstup automobilky na burzu provázelo investorské nadšení.

Volkswagen, pod jehož koncernová křídla automobilka s černým hřebcem ve znaku patří, si pro akciovou premiéru nevybral nejlepší dobu. Trhy jsou v depresi, většina titulů je v poklesu, Amerika i Evropa se nacházejí v takzvané medvědí náladě. Přesto se Porsche postaralo o největší a nejzajímavější evropské IPO (primární veřejnou nabídku akcií) poslední dekády. Jeho akcie mají stylovou značku P911 jako odkaz na ikonický model Carrera 911.

K veřejnosti se dostal jen zlomek firmy, konkrétně 12,5 procenta akcií. Zbytek zůstal v rukou Volkswagenu, respektive rodiny Porsche-Piëch. Prostřednictvím úpisu se podařilo ale vybrat více než devět miliard eur, které se ve Wolfsburgu budou náramně hodit na ambiciózní elektromobilní plány. Navíc nynější šéf Volkswagenu Oliver Blume je současně i šéfem Porsche.

Akcie Porsche vstoupily na frankfurtskou burzu s cenovkou 82,5 eura, tedy na nejvyšší možné hranici, kterou si management VW se svými poradci stanovil. Už předem bylo jasné, že o cenné papíry bude enormní zájem. V předstihu se o možnost získat akcie přihlásilo podle agentury Bloomberg 650 institucionálních investorů, ovšem polovina z nich měla nakonec smůlu – nejvíc jich získaly obří fondy z Norska nebo Spojených arabských emirátů.

Během prvního dne obchodování na burze akcie vystřelily až o více než pět procent nad hranici 86 eur za akcii, v závěru dne se ustálily na úrovni kolem 83 eur, což jsou zhruba dva tisíce korun. Celou firmu to pak ohodnotilo na 75 miliard eur, což je poměrně pozoruhodné číslo.

Co se totiž valuace týče, je na světě větší jen Volkswagen, japonská Toyota, čínské BYD a americká Tesla. Ford, BMW nebo Mercedes (který mimochodem sídlí ve Stuttgartu, stejně jako Porsche) jsou podle investorů méně hodnotné značky, ačkoliv jsou mnohem větší obratem i počtem prodaných aut.

Porsche se ale může pochlubit velmi slušnou ziskovostí. Jeho marže se pohybuje kolem osmnácti procent a pro Volkswagen a jeho profitabilitu jde o zásadní položku, protože Porsche se na tržbách koncernu podílí sice jen desetinou, ale na zisku bezmála čtvrtinou.

Foto: Porsche Oliver Blume, šéf společnosti Porsche

„Debut Porsche na akciovém trhu po dlouhé době oživil evropský trh. Jde o největší a také jedno z nejzajímavějších IPO v Evropě za poslední dekádu, kdy obecně IPO aktivita na evropském trhu byla nízká. Tomu také odpovídá zájem o primární úpis, ve kterém se ani podle informací nedostalo na všechny zájemce,“ říká hlavní analytička finanční skupiny Cyrrus Anna Píchová.

Podle Píchové důvod, proč vstup Porsche na burzu způsobil takové nadšení, spočívá i v tom, že jde o značku, kterou vesměs všichni znají a mají ji rádi a jejíž produkty by skoro každý chtěl vlastnit. Přidává i důležité srovnání s Ferrari, které na burzu vstoupilo už v roce 2015 a jehož akciový úspěch posloužil jako inspirace pro Volkswagen při úvahách o IPO své sportovní divize.

Aktuální ocenění Porsche, jakkoliv se může zdát vysoké, je totiž co do poměru valuace/EBITDA (zisk před odečtením úroků, daní a odpisů) u stuttgartské firmy výrazně výhodnější než u té z Maranella. „Ve srovnání s ostatními automobilkami je ocenění vyšší – to je však plně v souladu s prémiovým segmentem trhu,“ dodává Píchová.

Objevila se ale i kritika, že Porsche zaostává v nabídce elektromobilů a že má ve svém portfoliu jen model Taycan, kterého se ročně prodá pouze pár desítek tisíc kusů. A že tedy není dost dobře připravené na budoucnost. Automobilka tyto hlasy odmítá, nicméně druhým dechem se nyní nechala slyšet, že zrovna legendární 911 bude chtít vyrábět co nejdéle se spalovacím motorem, protože to je přece její duše.