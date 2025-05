Italští roboti z Vokovic. Agilní Češi koupili výrobce exoskeletů a chtějí rozchodit ty, co nemohou

Uložit 0

Exoskelet je robotické zařízení, jež lidem, kteří si ho oblečou, pomáhá zvedat těžké předměty, pohybovat se či přímo chodit. Pro pacienty s poruchou míchy nebo po těžkém úrazu je to potenciálně jedna z mála cest, jak se opět postavit na vlastní nohy. Velké plány v této stále ještě ne zcela probádané oblasti má i český multimiliardový výrobce zdravotní techniky BTL – a vyrazil kvůli tomu na nákupy do Itálie.

Startup U&O je doma v průmyslovém srdci Itálie, jen pár desítek kilometrů od Milána podél dálnice do Modeny, kde sídlí věhlasní výrobci aut Ferrari či Maserati. A podobnou špičkou chtějí být i zakladatelé U&O Andrea Santi a Gianluca Sesenna, jen v jiné disciplíně: v medicínské robotice.

Právě s plánem stát se elitním výrobcem exoskeletů, které nemocným lidem pomáhají stát a chodit, svou firmu v roce 2016 založili. A na trh už přinesli produkt pojmenovaný Uan.go, který se podle specifikace prodává za tři až pět milionů korun a letos jich U&O stihnou dodat klientům zhruba pět desítek.

Zájem je ale mnohem větší, jenže na to, aby jej Italové ukojili, jim chyběly kapacity i kapitál. A tak do hry vstoupila česká, ale globálně působící, společnost BTL, jež sídlí v pražských Vokovicích a po světě zaměstnává 3500 lidí. Ta se v rámci svého ambiciózního tažení rozhodla U&O koupit, výrobu exoskeletů postupně přesunout do svých fabrik a produkci tak zásadně navýšit.

„Touto akvizicí jsme našli přesně to, co jsme hledali: schopný tým, který je v souladu s našimi hodnotami, špičkovou technologii odpovídající našim strategickým cílům a firmu s jasným potenciálem k dalšímu rozvoji. Je to ideální doplnění naší skupiny,“ řekl k obchodu Martin Pětivoký, ředitel pro akvizice BTL.

Foto: BTL Tomáš Drbal řeší v BTL technický vývoj

Italský exoskelet je určený pro pacienty s poraněním míchy, po mozkové mrtvici nebo jinými neurologickými poškozeními. Zařízení nabízí tři terapeutické režimy – od pasivního pohybu přes asistovaný až po aktivní trénink. Dokáže tak přesně reagovat na aktuální schopnosti pacienta a přizpůsobit terapii jeho reálným možnostem.

Transakce, jejíž finanční velikost se obě firmy rozhodly nezveřejňovat, se dojednávala zhruba půl roku. Plán je takový, že nový exoskelet od BTL se na vybraných trzích EU objeví už letos.

To hlavní se ale bude dít příští rok, protože BTL se svým robotem nachystají tzv. MDR verzi: jde o certifikaci podle nové evropské regulace, která zajišťuje nejvyšší úroveň bezpečnosti a kvality zdravotnických prostředků. Tato mezinárodně uznávaná varianta by se měla na globální trh dostat ve třetím čtvrtletí roku 2026.

Co se U&O týče, vývoj exoskeletů zatím zůstane v Itálii, výroba se však kvůli potřebě vyšší kapacity přesune do nového závodu BTL v Bulharsku. Firma v tiskové zprávě uvedla, že plánuje rychlé zapojení svých vlastních technologií, optimalizaci produkce a rozšíření možností zařízení, například o další diagnózy, jako je Parkinsonova choroba nebo traumatické poranění mozku.

„Exoskelety nejsou jen o technologii – jsou o naději. Vrací lidem nejen pohyb, ale i pocit, že svět kolem nich je znovu dostupný. A právě to je směr, kterým chceme rehabilitaci posouvat dál: spojit robotiku, neurostimulaci a umělou inteligenci do nástrojů, které skutečně mění životy,“ prohlásil Tomáš Drbal, technický šéf BTL a jedna z hlavních tváří firmy, za kterou stojí miliardář Jan Vild, který se dlouhodobě drží stranou veřejnosti.

BTL na sebe pak v posledních týdnech a měsících upozornila několika výraznými kroky – nedávno uvedla na trh speciální zařízení, které pomáhá lidem od příznaků depresí a podporuje je na cestě k well-beingu, loni pak majetkově vstoupila do pražského Paláce Lucerna. Co se jejího základního byznysu týče, za loňský rok utržila 16 miliard korun a dlouhodobě vykazuje velmi vysokou, dvojcifernou ziskovost.