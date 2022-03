Finančník Bill Browder, který detailně poznal ruský finanční svět, před pěti lety prohlásil, že jmění Vladimira Putina je aspoň 200 miliard dolarů, téměř 4,5 bilionu korun. „Peníze má schované na západě a tam je potenciálně možné jeho aktiva zabavit,“ řekl Browder americkým kongresmanům. To by z Putina dělalo nejbohatšího člověka světa, tehdy byli oficiální světovou jedničkou podle magazínu Forbes střídavě Bill Gates a Jeff Bezos, jejichž majetky se pohybovaly kolem 100 miliard dolarů. Teď s něčím podobným přišel Elon Musk.

Browder coby zakladatel Hermitage Capital Management byl svého času – tedy mezi roky 1996 až 2005 – největším zahraničním finančním investorem v Rusku, držel tam akcie v hodnotě několika miliard dolarů. Choval se jako typický aktivistický investor, takže otravoval, dožadoval se více práv, chtěl znát detaily o fungování polostátních firem… a tak ho Putin a spol. z Ruska vyhnali. A jeho spolupracovníka a právníka Sergeje Magnitského později ve vězení utrápili k smrti.

Nyní na Browdera, který stále neúnavně lobbuje za co nejtvrdší přístup k Putinovi a jeho okolí, nepřímo navázal Elon Musk, a to v obsáhlém rozhovoru pro ekonomický server Business Insider. Mathias Döpfner, šéf vydavatelství Axel Springer, který interview vedl, se Muska nejprve zeptal, jaký to je pocit, když ho s majetkem na úrovni 290 miliard dolarů považují za nejbohatšího člověka. Přišla stručná odpověď: „Myslím, že Vladimir Putin je podstatně bohatší než já.“

O tom, jak je Putin bohatý, se dlouhé roky mluví, ale jasné důkazy chybí, oficiálně totiž vydělává pouhé tři miliony korun ročně. Existuje ovšem mnoho indicií, že ve skutečnosti se má mnohem, ale opravdu mnohem lépe. Třeba na břehu Černého moře vyrostlo honosné sídlo, které má Putin k dispozici a jehož stavba údajně vyšla na více než miliardu dolarů. Přesvědčivé video o paláci zveřejnil dnes vězněný opoziční kritik Alexej Navalnyj. Agentura Reuters pak rozkryla, že na vybudování paláce byly odčerpány desítky milionů dolarů z veřejných zakázek ruských nemocnic.

Italské úřady před pár dny zase začaly prověřovat tajemnou luxusní jachtu pojmenovanou Šeherezáda s cenovkou 700 milionů dolarů, tedy bezmála 16 miliard korun. Podle zahraničních médií by mohla patřit právě Putinovi, protože na ní pracují lidé, kteří jsou mu velmi blízcí, například jeho osobní strážci. Koneckonců právě jeho okolí ho tu a tam prozradí – jako gymnastka Alina Kabajevová, jeho milenka a neoficiální partnerka, která se po Švýcarsku, kde tráví s jejich nemanželskými dětmi spoustu času, obyčejně vozí v neprůstřelném Maybachu.

Občas ujede pozornost i samotnému Putinovi, jenž si jinak na veřejnosti snaží držet image obyčejného chlapíka, který si na žádné výstřednosti nepotrpí. Při nedávném shromáždění na moskevském stadionu, kde jeho válečným štvavým řečem tleskal osmdesátitisícový komparz na tribunách, na sobě měl ruský prezident bundu Loro Piana za 14 tisíc dolarů a svetr za další čtyři tisíce dolarů.

Ruský prezident Vladimir Putin

A přestože o Putinově jmění se toho ví relativně málo, jen málokdo pochybuje, že bude mimořádně bohatý, vzhledem k tomu, že po svém nástupu pořádně přiškrtil majetky mnoha oligarchů a část jejich penězovodů přesměroval k sobě blízkým lidem. Ostatně šéfem ropného gigantu Rosněfť udělal svou pravou ruku Igora Sečina. A mimochodem, jen dcera Putinova ministra zahraničí Lavrova má podle zjištění Navalného týmu v Londýně nemovitosti za desítky milionů dolarů.

A co si o tom všem vlastně myslí ten, kdo je papírově, když už – aspoň podle něj samého – ne skutečně nejbohatším člověkem? Dosud se Elon Musk k válce na Ukrajině vyjadřoval převážně na Twitteru, zemi pomohl s internetovým připojením a Putina v jednom z tweetů vyzval na souboj tváří v tvář. Až v rozhovoru pro Business Insider své názory ale trochu rozvedl.

„Vidět něco takového v této době je překvapivé. Měl jsem za to, že už jsme se posunuli dál. Je to znepokojující. Pokud by mu to prošlo, byla by to povzbuzující zpráva pro jiné země, že by něco takového mohly zkusit udělat také,“ řekl Musk k Putinově invazi a dodal: „Hádal jsem, že se pokusí získat východní Ukrajinu. Na rovinu, kdo pořádně poslouchal jeho rétoriku, bylo zřejmé, že půjde po regionech s výrazným zastoupením Rusů. Udělal to už dřív v Gruzii.“

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Pro západ je podle zakladatele Tesly a SpaceX ruská agrese určitým budíčkem a příležitostí, jak si uvědomit, že na světě existují větší hrozby a že je možná na čase zapomenout na některé žabomyší spory: „Je důležité udělat něco opravdového, něco vážného. Nemůžeme mu dovolit ovládnout Ukrajinu. Je to šílené.“ Upozornil také, že Rusové by se sice mohli pokoušet útočit na satelity jeho internetové sítě Starlink, ale že se toho nebojí a že by nejspíš uměl vypouštět nové do kosmu rychleji, než by je Kreml stačil sestřelovat.

A jak vnímá to, že coby někdo, kdo má spoustu peněz, vlastní internetovou síť, vesmírné rakety a flotilu elektroaut, je v podstatě sám jakousi strategickou zbraní? „V konfliktech můžu být užitečný. Snažím se dělat takové věci, u kterých je slušná pravděpodobnost, že povedou k tomu, že budoucnost bude dobrá. A jasně, někdy udělám chybu. Udělám ale cokoli, o čem si budu myslet, že to prospěje lidstvu v budoucnosti.“