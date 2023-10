Jak prodávat (na) vlastní triko? Poradí Martin Žufánek i značky Angry Beards, Buga a Mixit

Co když se výrobce rozhodne obejít prostředníky a chce prodávat svým zákazníkům zboží napřímo? Jde o jeden z největších trendů globální e-commerce posledních let, kdy tuto strategii ve větším razí i giganty jako třeba technologický Apple nebo módní Nike. Po příklady ale nemusíme chodit do zahraničí, s tímto obchodním modelem se daří i zdejším hráčům. Kdy dává smysl, aby se značka pustila do přímého prodeje, takzvaného D2C (direct to customer)? A jak jej případně kombinovat s dalšími obchodními kanály?

Nejen o těchto otázkách budeme mluvit s jedněmi z nejpovolanějších v republice – konkrétně s Petrou Šindlerovou z módní značky Buga, Tomášem Čechem z Angry Beards, Martinem Žufánkem ze Žufánka, Martinem Wallnerem z Mixitu i Samuelem Hubou, ředitelem Shoptetu, a Martinem Slavětínským z Heureky. Všichni vystoupí na e-commerce konferenci CzechCrunche již v pondělí 16. října od 17:30 v pražské Spojce Karlín.

Petra Šindlerová před lety v Chrudimi rozjela vlastní módní značku Buga se šicím strojem z Lidlu, loni již prodala oblečení za 130 milionů korun. Zboží za více než sto milionů ročně prodávají také výrobci mužské kosmetiky, „co má koule“ – Angry Beards. Tomáš Čech značku spoluzakládal v roce 2017, zákazníky přitom zaujal specifickým marketingem. Martin Žufánek pak patří mezi nejvýraznější lihovarníky v zemi.

Martin Wallner stojí za značkou Mixit, která prodává müsli více než deset let a během této doby vyrostla na více než půlmiliardový byznys. Samuel Huba jako ředitel Shoptetu vede firmu, na jejímž řešení funguje přes třicet tisíc e-shopů, mezi nimi i hodně přímých prodejců. A Martin Slavětínský z Heureky nabídne hluboký vhled do aktuální situace na e-commerce trhu.

S hosty se pobavíme například o tom, co obnáší přímý prodej a proč může dávat strategický smysl, i když se nám to ze začátku nezdá. Probereme i to, jak nejlépe začít a jakým chybám se raději vyhnout. Odnesete si tak přímé zkušenosti zástupců českých výrobců, pro něž je online hlavním prodejním kanálem, ale také inspiraci pro strategii a její správnou implementaci s potenciálem podpořit další růst. Spíkři se budou zároveň účastnit networkingu po skončení oficiální části akce, kdy se s nimi můžete pobavit v rámci osobních rozhovorů.

