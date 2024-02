Jak se daří české AI, která předpovídá hodnocení filmů? Oppenheimera trefila, ale od Barbie čekala víc

Uložit 0

S loňskými letními blockbustery se na filmový portál Kinobox dostala i neobvyklá novinka. Automatická předpověď toho, jak moc se nadcházející snímky budou divákům líbit. Jak si umělá inteligence stojí teď, tedy o půl roku a několik velkolepých premiér později? Skóre nemá bezchybné, ale spoustu velkých filmů odhadla přesně. A i u těch, kde se mýlila, se její predikce od živých diváků nerozcházejí příliš divoce.

Umělá inteligence Kinoboxu vezme filmaře a herce, kteří se na ještě neuvedeném snímku podílejí. Podívá se na jejich dosavadní portfolio i na to, jak se jim aktuálně daří, nesleduje tedy jen dřívější triumfy režisérů a scenáristů. A následně se pokusí předpovědět, jaké hodnocení snímek získá. Třeba u bombastického Oppenheimera tipovala skóre 86 procent a status největšího hitu loňska. Jaké číslo najdete na Kinoboxu u filmu teď, po jeho zhlédnutí a ohodnocení skutečnými diváky a kritiky? 88 procent. Solidní trefa.

„Ale chtěl bych zdůraznit, že jsme nikdy neměli ambici ani očekávání, že se trefíme s hodnocením umělé inteligence absolutně přesně do výsledného hodnocení uživatelů,“ říká pro CzechCrunch šéf filmového serveru Radim Horák. „Přemýšlíme nad tím tak, že pokud na Kinoboxu vidíte novinku, kterou vůbec neznáte, ale má skvělé AI hodnocení a je to třeba váš oblíbený žánr, může to být signál vyrazit do kina nebo si film pustit na streamu,“ vysvětluje spolumajitel známé značky.

Nástroj od vývojářského studia Elevup se podobně jako u Oppenheimera trefil i u dalších loňských filmů. Například Zabijáci rozkvetlého měsíce, dlouhatánské utrpení s Leonardem DiCapriem, měli podle virtuálního verdiktu zaskórovat se 79 procenty. Uživatelé byli ještě o čtyři procentní body pozitivnější. V případě nejnovější Mission: Impossible s Tomem Cruisem zase AI filmu věřila o dva body více než diváci s 82 procenty. Předvánočně přeslazený, ale milý Wonka měl mít 76 ze sta, v reálu získal o pět víc.

Ne vždy ale byly tipy tak blízko. Když Kinobox a Elevup svou technologii loni v létě představovaly, její předpovědi očekávaly Oppenheimerovu nadvládu nad dalším potenciálním hitem, Napoleonem režiséra Ridleyho Scotta. Ta se sice potvrdila, AI však očekávala výrazně lepší skóre, než si nakonec zábavný, ale historicky hrozivý snímek s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli vybojoval. Místo 81 procent má u diváků jen 71. „Ale u něj bude zajímavé sledovat změnu hodnocení po uvedení oznámené režisérské verze,“ přidává Horák. Ta by měla být podstatně delší.

Ještě větší rozdíl mezi skutečností a virtuálním odhadem má blockbuster jménem Barbie. „U ní jsme predikovali 80 procent, při aktuálních 69 to je výrazná odchylka. Ale několik měsíců po uvedení v kinech měla ještě 74 procent, až teď s příchodem na streamy hodnocení kleslo. Může za to i širší publikum, které si film pustí ze zvědavosti, než že by na něj ze zájmu vyrazilo a zaplatilo v kině,“ vysvětluje Horák.

Podobně pozitivní byla umělá inteligence v případě Marvels, chvíli zábavného, ale brzy předvídatelně nudného snímku o komiksových hrdinkách. Tipovala skóre 68 ze sta, fanoušci byli o deset bodů přísnější. Každopádně obecně platí, že čím zvučnější herec či známější režisér, tím větší přesnosti nástroj dosahuje. V takových případech prý mívá odchylku v rámci několika procentních bodů.

Ale co ty méně známé filmy, na kterých se nepodílejí hollywoodské hvězdy? „Tam se odchylka přehoupne i do nižších desítek procent. Je to dáno malým výskytem dat a nemožností větší vazby na minulost. Ovšem i to nám pomáhá identifikovat parametry pro budoucnost a AI zlepšovat,“ odpovídá Daniel Jay-Lett, spoluzakladatel a ředitel vývojářské firmy Elevup, jež nástroj pro Kinobox připravila.

Ta největší odchylka podle něj přišla u indického muzikálu The Archies, kdy umělá inteligence očekávala pouhých pětadvacet procent, ale nyní byste na Kinoboxu našli dvakrát tak vysoké hodnocení. Práce na AI navíc neustále pokračují. „Zapojujeme do našeho modelu více dat. Testujeme různé korelace a vzorce v chování filmových médií a kritiků. Chceme zapracovat na faktoru diváka, který není tak dobře vyčíslitelný, a zároveň se soustředit na samotné herce a jít do větší hloubky při hodnocení filmů právě přes ně,“ přibližuje Jay-Lett.

Zvídavé filmové fanoušky může mrzet fakt, že předpověď od umělé inteligence na webu Kinoboxu po premiéře daného filmu už nenajdete. Nad tím, že by se digitální očekávání a živé hodnocení na stránkách ukazovaly současně, prý autoři ani neuvažovali. „Má sloužit jen pro orientaci před uvedením díla do distribuce. Jakmile je dostupné uživatelské skóre, dáváme přednost jemu,“ uzavírá Radim Horák.