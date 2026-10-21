Jak se staví AI datacentra? Pozemky oceňujeme podle elektřiny, ne podle hektarů, říká Damir Špoljarič
Zakladatel Vshostingu a investiční firmy Gi21 chystá osm datacenter po Evropě. Česko je podle něj kvůli chybějící zelené elektřině v nevýhodě.
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Damir Špoljarič dostává tři až čtyři nabídky pozemků denně. Shánění místa pro AI datacentra přirovnává k seznamce: kdo zaváhá, tomu pozemek s přípojkou elektřiny vyfoukne někdo jiný. „Takže je to opravdu jako Tinder, prostě jedete,“ říká zakladatel společnosti Vshosting, kterou prodal a nadále vede, a také founder investiční firmy Gi21, která dnes v Lucemburku shání peníze na fond pro datacentra.
S novým fondem chce po Evropě postavit osm datacenter po sto megawattech, první dvě ve Finsku. V podcastu Money Maker vysvětluje, proč do serverů nejde, proč je Česko v nevýhodě a proč ho přestaly bavit hotely i pilotování. Celý rozhovor si můžete pustit v přehrávači níže nebo ve všech podcastových aplikacích, níže z něj v textovém přepisu vybíráme to nejzajímavější.
Pozemek podle megawattů
Elektřina je ta hlavní komodita. Takže se to dnes udává v megawattech, v eurech za megawatt dostupného výkonu. Kupujete pozemek, ideálně takzvaný powered land, kde mají připojení zajištěné. Teď vám samozřejmě každý řekne, že tam všechno mají, ale většinou tam nemají vůbec nic. Máte tam jen kus nějakého pole.
Společně potom s majitelem nebo developerem řešíme povolovací fázi. To je zážitek sám o sobě. V Čechách je doba povolení mezi půl rokem a nekonečnem. Jiné státy to mají samozřejmě výrazně efektivnější. Na druhou stranu se ty otázky opakují pořád dokola. Takže jsme řešili snížení porodnosti krav, rušení netopýrů a vykopávky Vikingů, kteří tam byli před tisíci lety. Řešil jsem to i v Praze, vykopávky po ležení při bitvě u Štěrbohol.
Česko v nevýhodě, Polsko vyhrává
Česká republika je v tom bohužel dost znevýhodněná, protože jedním ze základních parametrů u datových center je kromě připojení do sítě to, že klienti, investoři a banky chtějí, aby datové centrum bylo zásobeno elektřinou z obnovitelných zdrojů. V České republice tento trh vlastně neexistuje. Je to jen pár zdrojů, kde si dokážete nakontraktovat nějakou solární elektrárnu.
Třeba Polsko k tomu má úplně jiný přístup. Elektřina je tam drahá jako u nás, ale jejich grid operator, národní firma PSE, jako je u nás ČEPS, má k tomu separátní přístup. Bere datová centra jako spotřební segment. Zveřejnila, kde bude upgradovat síť, a ukazuje, kde by se mělo stavět. Investuje do toho, takže jsou tam všichni hyperscalers. Polsko v tomto vyhrává. Plánují tam mít gigawatty do čtyř nebo pěti let.
Nejsem člověk do hotelu
Každý, kdo dosáhne jakéhokoli většího úspěchu, chce vždycky jen diverzifikovat. U mě to byly hotely, což bylo hodně velké šlápnutí vedle. I když to byl úspěch. Je to sto šedesát osm pokojů, Mövenpick přímo na největší chorvatské pláži. Krásný, ale co si budeme povídat, zcela otevřeně – je to people business. Prostě všechno, počínaje pokojskými, stojí na lidech.
Já jsem šel dělat věci, které mají opakující se tržby ve smyslu toho, že si klient něco zaplatí a potom pořád platí. Další věc je, že celé to hospitality je obor sám o sobě. Když máte desetiprocentní volné cash flow, tak jste vyhráli. Čímž také říkám, že když to skončí s nulou, je to vlastně úspěch. Tohle je bohužel zpětná vazba, kterou jsem dostal od trhu. A já zkrátka nejsem člověk do hotelu. Už jsem to pochopil.
Bojím se reakce lidí
AI mění všechno. Hodně mi to změnilo pohled na startupy, protože si člověk uvědomuje, že AI mění fungování napříč obory, a to rychle. Každého půl roku se divíme, co je nově možné. Já si myslím, že lidstvo není připravené, aby se tak rychle adaptovalo. Investovali jsme do různých startupů typu SaaS a je to mrtvé. Člověk neví, co bude za rok ještě relevantní. Proto já sázím na to, co bude relevantní za všech okolností, na výpočetní výkon. A to jsou datacentra.
Vidím v tom velkou příležitost, ale i velkou hrozbu. Spíš hrozbu pro společenské uspořádání, co se stane, až lidé opravdu nebudou mít co dělat. Nějaké garantované příjmy, o kterých mluví Elon Musk, to je hezké, ale já si myslím, že takhle jednoduché to nebude. Takže se spíš bojím toho, jak na to lidé zareagují a jak se adaptují, než té samotné technologie.