Jak se žije ve tmě? Dva čeští umělci otevřeli na DesignBloku instalaci, kde učí vnímat design hmatem
Kaufland a Světluška zvou návštěvníky Designbloku do tmy. S nevidomými průvodci si v instalaci sami složí unikátní lampičku a podpoří tak dobrou věc.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Cvaknout vypínačem, zašroubovat žárovku nebo podle jednoduchého návodu nacvaknout pár plastových dílů k sobě. Práce na patnáct vteřin, nad kterou člověk za běžných okolností ani nepřemýšlí. Jenže co se stane, když se zhasne? Když se z obyčejného zadání stane zkouška hmatu, soustředění a spolupráce s někým, koho člověk nikdy předtím nepotkal a nevidí ho?
Takový zážitek si od 7. do 11. října mohou odnést návštěvníci pražského Designbloku, který má letos jako hlavní téma světlo. Ve Veletržním paláci Národní galerie totiž vznikla instalace Dílna na světlo, na které spolupracoval projekt Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu s podporou společnosti Kaufland. O autorský návrh i realizaci se postarala dvojice studentů pražské UMPRUM Max Koreis a Roman Mareš z ateliéru Dvoutakt.
„Motiv světlušky skvěle propojuje oficiální téma festivalu s projektem Světluška a zároveň umožňuje vznik designového produktu, který si lidé sami sestaví, odnesou domů a podpoří jím dobrou věc. Chtěli jsme, aby součástí instalace byl i autentický zážitek ze tmy, proto návštěvníkům při kompletaci světlušek pomáhají nevidomí či slabozrací průvodci,“ vysvětlují autoři Max Koreis a Roman Mareš.
Zatímco loni ateliér Dvoutakt ve spolupráci s Kauflandem představil experimentální komunitní skleník ze zavařovacích sklenic, letos se autoři rozhodli uchopit téma světla z úplně opačné strany. Vycházejí z myšlenky, že jeho skutečnou hodnotu si člověk nejlépe uvědomí až ve chvíli, kdy o něj přijde.
Skládání po hmatu
Vstupem do temné místnosti v hlavním Superstudiu se zrak na chvíli stává vedlejším orgánem. Cestu potemnělým prostorem na začátku odhaluje pouze 250 drobných „světlušek“, které reagují na dotek. Tím nejzásadnějším zážitkem je však osobní setkání uvnitř. U takzvaných „strážců světla“ si zájemci za dobročinný příspěvek sto korun pořídí krabičku se stavebnicí a následně vstupují do absolutní tmy.
Tam už na ně čekají nevidomí a slabozrací průvodci. V roli mentorů vedou návštěvníky krok za krokem – pomáhají jim s orientací v prostoru, vysvětlují, jak jednotlivé komponenty nahmatat, jak je správně propojit a jak výhradně po hmatu sestavit fungující svítidlo. Role se tak na chvíli obrací: ten, kdo je zvyklý spoléhat se na vlastní zrak, se najednou stává závislým na vedení člověka, pro něhož je tma každodenní realitou.
Pro autorskou dvojici z ateliéru Dvoutakt nešlo jen o myšlenku, ale i o dotažené technologické řešení. Název jejich studia odkazuje k lásce k motorům i k týmové dynamice – říkají o sobě, že fungují jako dvoudobý motor, který bez jednoho z taktů jednoduše neběží. Max Koreis má na starosti vizuální a digitální část, zatímco Roman Mareš se věnuje prototypování a ruční výrobě. Pro Kaufland tvoří expozici na Designbloku už třetím rokem.
Výsledkem jejich letošní práce je svítidlo, které chce návštěvníky zaujmout chytrou konstrukcí i zakázkovou elektronikou. Lampička obsahuje kinetický světelný čip vyvinutý na míru přímo pro tuto událost. Světlo díky němu reaguje na pohyb a jemný dotyk, stačí do lampičky zlehka „pinknout“ a na pár vteřin se rozsvítí.
Chtěli jsme ukázat, že ten nejsilnější dojem z designu může vzniknout i tam, kde se na něj vůbec nedíváte očima.
Týmu ateliéru Dvoutakt trval vývoj pět měsíců: od prvních skic přes prototypování a vývoj čipu až po kompletaci 2 250 stavebnic. Z nich přesně 2 000 kusů míří k návštěvníkům a zbylých 250 tvoří samotnou světelnou instalaci uvnitř expozice.
Celá instalace má výrazný charitativní rozměr. Sto procent financí vybraných z prodeje stavebnic putuje přímo Nadačnímu fondu Českého rozhlasu na projekt Světluška. V případě vyprodání celé limitované edice dvou tisíc kusů tak fond získá minimálně 200 tisíc korun. Tyto prostředky pomohou financovat kompenzační pomůcky, asistenční služby, výcvik vodicích psů i systémové projekty, jako je zapojení nevidomých dětí do sportu či podpora zaměstnávání lidí se zrakovým handicapem.
Pro Kaufland jde o přirozené pokračování dlouhodobého partnerství, které trvá už od roku 2019. Srdcem této spolupráce je Fond Kaufland, který díky tradičním předvánočním sbírkám na prodejnách získal za sedm let pro zrakově postižené už více než 122 milionů korun.
„Se Světluškou spolupracujeme už 7 let a jsme opravdu rádi, že můžeme tento smysluplný projekt dlouhodobě podporovat. Vážíme si toho, že i díky tomu přibližujeme každodenní realitu lidí se zrakovým handicapem veřejnosti. Letošní Designblok nám umožnil toto téma spojit s designem a nabídnout návštěvníkům možnost podívat se na svět z jiné perspektivy,“ dodává Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.
A právě pohled z jiné perspektivy byl klíčový i pro samotné autory. „Design pro nás není jen o tom, jak věc vypadá na fotce nebo v galerii. Zákoutí estetiky dává smysl až ve chvíli, kdy přináší reálnou zkušenost a dokáže lidi propojit. Chtěli jsme ukázat, že ten nejsilnější dojem z designu může vzniknout i tam, kde se na něj vůbec nedíváte očima,“ uzavírají Max Koreis a Roman Mareš.