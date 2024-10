Jak zdokonalit dokonalé? Dvouhlavňovou brokovnicí. Doom II slaví 30 let a my mu přejeme IDDQD!

Uložit 0

Říjen roku 1994 do herní historie udělal pořádně krvavý zápis. Vlastně ani ne zápis. Ale zářez. Motorovou pilou. Vyšla totiž akční hra, která je dodnes považována za tu nejklasičtější a nejkultovnější v žánru first-person shooterů. Pekelné pokračování jménem Doom II.

Není to tak dávno, co jsme slavili třicet let od prvního Dooma. Ten vyšel na konci roku 1993. A titul studia id Software byl taková brutální bomba, že na druhý díl téhle legendární řežby lidé nečekali ani rok. Desátého října 1994, pouhých deset měsíců po jedničce, vyšel Doom II: Hell on Earth.

Co Doom II změnil? Vlastně toho moc nebylo! Ale i tak byl ještě lepší. Úrovně byly výrazně větší. Nepřátel víc. Přibyla dvouhlavňová brokovnice. Nebo vylepšený multiplayer. Ale že by se od podlahy měnily technologie nebo vylepšovala grafika? Vůbec. Na první pohled si obě hry klidně spletete.

Někdo by řekl, že takový přístup by dneska vyvolal strašlivý, možná i zasloužený hejt – jenže jiný by zmínil, že Doom II zdokonaloval prakticky dokonalé. Už první Doom přinesl do poslední kapky krve vymačkanou zábavu, u níž by jakékoliv odchýlení od receptu bylo na škodu. A dvojka prostě měla ještě víc adrenalinu a akce. Co víc chtít?

„Když se zpětně dívám na všechny hry, na kterých jsem kdy pracoval, tak u Dooma jsme se prakticky ve všem trefili do černého,“ prohlásil programátor John Carmack pro magazín Verge při dřívějším vzpomínání na Doom. Jak tedy nazvat Doom II? Možná jako… trefu do Romera!

Vzpomínáte? Právě na kůlu napíchnutá pixelovitá hlava vývojáře Johna Romera, který s Carmackem patřil mezi nejznámější členy id Software, se stala slavným easter eggem z finále hry. Kdepak nějaké hordy rohatých či kyberneticky vylepšených démonů. Doom II vám v poslední úrovni dal možnost odprásknout hlavu člověka, který hru stvořil.

„Vědomě jsme dělali silnou, násilnou hru, co lidi zasáhne. Nechtěli jsme, abyste si Dooma jen tak chvilku zahráli a pak na něj zapomněli,“ okomentoval kontroverze vyvolávající brutalitu Carmack. „Myslím, že se nám to povedlo, lidé na něj vzpomínají dodnes. Zanechali jsme na lidech silný dojem,“ dodal.

To rozhodně zanechali. Cheaty z Dooma si hráči pamatují dodnes (IDDQD pro nesmrtelnost! IDKFA pro kompletní arzenál!). Motorovka a brokovnice patří k ikonickým zbraním žánru stříleček. Megakanón BFG jakbysmet. A co všechno tenhle třicet let starý výstřel ze super shotgunu zažehl u jiných vývojářů, to snad ani netřeba připomínat.

Vždyť než začala 3D revoluce, prakticky každý first-person shooter byl poměřován (marně) s Doomem II. A když se střílečky začaly prezentovat plně ve 3D, výrazný vliv na to opět měla dvojice Carmack a Romero ze studia id Software – jen dva roky po Doomu II totiž vydali Quake. Ale zpátky k Doomovi.

Druhý díl se do vkusu hráčů strefil ještě víc než jednička. Během jediného měsíce prodal přes půl milionu kusů, byl nejprodávanější hrou roku v několika zemích včetně Spojených států. Spoustu peněz vydělal mimochodem i v Německu, kde byly oba Doomy oficiálně zakázané až do roku 2011. Podobně jako jejich praděda Wolfenstein 3D, taktéž od id Software.

Ale ani s postupem času a v době trojrozměrné se milovaná značka Doom neztratila. I když to nějakou dobu sice vypadalo spíš bledě. Vycházely spíš předělávky a rozšíření a kompilace původních Doomů či fanoušky vytvořené levely. Až po deseti letech přišel třetí díl. Atmosférický, ale ne tak ryze akční a přímočaře dokonalý jako předchůdci.

Na extrémně povedený restart značky si fanoušci počkali až do roku 2016. Tehdejší Doom ale bravurně a brutálně ukázal, že démonický odkaz žije i v novém století. O čtyři roky později vyšel Doom Eternal, nedávno vyšel remasterovaný balík Doom + Doom II, jehož trailer si můžete pustit výše, na rok 2025 se chystá „středověký“ Doom: The Dark Ages. Ve spoustě věcí tihle pokračovatelé svého tři dekády starého dědečka předčili – ale v tom hlavním zůstávají stejní.

Někdy si u videoher nechcete zavařit si hlavu při přemýšlení nad logickými hádankami a filozofickými otázkami. Někdy prostě chcete zavařit motorovou pilu při rozřezávání knížete pekel a odprásknout hordu démonů dvouhlavňovou brokovnicí. A v tom zůstává Doom II i po třiceti letech nepřekonatelný.