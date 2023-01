Fotbalisté versus bůh války. V boji o titul nejprodávanější hry v Česku se utkaly FIFA 23 a God of War

Rok 2022 přinesl českým hráčům jedno napínavé klání. V souboji o titul nejprodávanější hry roku se ukázala tradičně silná fotbalová série s aktuálním dílem FIFA 23, proti které se postavil God of War, videohra s jednou z historicky nejúspěšnějších premiér nejen u nás. S otázkou, kdo si nakonec získal větší přízeň tuzemského hráčstva, CzechCrunch oslovil dva největší české herní obchody JRC a Xzone i e-shopovou jedničku Alzu.

Fotbalovým skóre 2:1 v souboji bez ohledu na platformy zvítězila ve finálovém klání mezi nejprodávanějšími hrami v Česku FIFA 23, mimochodem poslední díl známé značky s tímto názvem. Oslovené firmy sice nekomentují přesná čísla prodaných kopií, prvenství sportovního simulátoru nicméně potvrdila Alza i JRC. God of War: Ragnarök snižoval jen úspěchem na Xzone. Při rozložení prodejů na PC a jednotlivé konzole by se ale i akce zasazená do severské mytologie dočkala dílčího vítězství.

„Králem nejprodávanějších her na Alze byl i loni nový ročník série FIFA. Prodalo se ho jednou tolik co Ragnaröku, ale je nutné podotknout, že God of War vyšel pouze pro PlayStation. Pokud bychom srovnali jen prodeje na konzole od Sony, pomyslnou trofej by nad hlavu zvedl Kratos,“ okomentoval loňské výsledky pro CzechCrunch obchodní ředitel společnosti Ondřej Hnát s odkazem na osvaleného hlavního hrdinu série God of War. Její nejnovější díl mimochodem i v Česku zažil rekordní premiéru.

Podobná situace byla i v herních obchodech JRC, jež patří pod prodejce elektroniky Smarty. „Úplně o prsa to mezi oběma hrami nebylo. FIFA měla docela náskok. Ale kdyby oba tituly vyšly ve stejnou dobu, bylo by to těsnější, možná by God of War konkurenta předběhl,“ přiblížil prodeje Petr Kratochvíl z marketingu firmy. Podle něj navíc celkovému vítězi bezpochyby pomohlo mistrovství světa, které i herní fanoušky navzdory mnoha kontroverzním naladilo na fotbalovou vlnu.

Naopak u herních specialistů z Xzone si fotbalisté první místo nevykopali. „Převálcoval je God of War,“ zmínil spolumajitel obchodu Martin Schovanec. FIFA 23 skončila dokonce až třetí, stříbrná byla dinosauří sci-fi akce Horizon Forbidden West. Ragnarök se na Xzone stal nejprodávanější hrou roku už krátce po svém uvedení a ani následující týdny na jeho triumfu nic nezměnily. Dokonce udělal podobná čísla jako ve své době megahit Cyberpunk 2077, jenž před měsícem oslavil dva roky od vydání.

Situace těsně pod vrcholky žebříčků prodejnosti se napříč třemi obchody mírně liší. Pro někoho překvapivé tak může být složení top trojky titulů v JRC. První FIFA 23 a druhý God of War jsou totiž následovaní předchozí hrou fotbalové série s číslovkou 22 v názvu. FIFA 22 totiž posbírala působivá prodejní čísla během prvních devíti měsíců loňského roku před vydáním následného šampiona. Dokonce i zmiňovaný Horizon skončil v JRC až čtvrtý, pátá byla brzy desetiletá, přesto nestárnoucí stálice Grand Theft Auto V.

Grand Theft Auto V si dojelo pro ještě lepší výsledek na Alze, kde mu patří čtvrté místo za bronzovým a taktéž evergreenovým Minecraftem. Na páté příčce se opět objevil Horizon Forbidden West. Úplně jiné tituly se nicméně těsně pod pódiem umístily na Xzone, pozice čtyři a pět tam patří i námi skvěle hodnoceným závodům Gran Turismo 7, respektive zombie apokalypse Dying Light 2. A i v dnešní době se na Xzone dařilo nedigitálním verzím her.

„Loňský rok byl zajímavý v tom, že poprvé od roku 2017 neklesl počet prodaných krabicových her. Dokonce oproti předchozímu roku lehce stoupl,“ řekl Schovanec. Xzone také uvedlo další zajímavou statistiku, meziročně se téměř zdvojnásobily jeho prodeje karetních her Magic: The Gathering a Pokémon. Už tradičně silnému segmentu merchandisingu vládly komiksy na motivy střílečky Fortnite.

Svou stopu v top titulech loňského roku zanechaly i české počiny. Na Xzone byla osmou nejprodávanější hrou roku 2022 předloňská hororová hříčka Happy Game od studia Amanita Design. A v žebříčku omezeném na videohry vydané v loňském roce se na jedenáctém místě statistik obchodů JRC umístily komediální příběhy policisty Pankráce s dabingem Luďka Soboty z Poldy 7.