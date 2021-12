Senátorka Elizabeth Warren se s miliardáři nikdy moc nemusela, podobně jako její kolega z Kongresu Bernie Sanders patří k levicovému křídlu Demokratické strany, které volá po výraznějším zdanění bohatých v USA. Minulý týden si proto neodpustila šťouchanec do Elona Muska, který se podle časopisu Time stal osobností roku 2021. Dvaasedmdesátiletá politička uvedla, že takto úspěšní lidé by měli platit férové daně, aby i chudé děti dostaly možnost prosadit se. Napsala to na Twitter, což je Muskova oblíbená platforma. A reakce na sebe nenechala dlouho čekat.

„Připomínáte mi mámu jednoho dítěte, když jsem vyrůstal. Ta čas od času začala bezdůvodně na někoho řvát,“ vmetl Elon Musk vlivné kongresmance, která se neúspěšně ucházela také o prezidentský úřad. V zakladateli Tesly a SpaceX jí stanul minimálně na Twitteru těžko porazitelný soupeř – na rozdíl od Jeffa Bezose je na této sociální síti Elon Musk extrémně aktivní a má tam 67 milionů sledujících, Elizabeth Warren „jen“ necelých šest milionů.

Její výstřel směrem k Muskovi po jeho úspěchu v žebříčku ovšem měl svou podstatu – podle pátrání portálu ProPublica mnoho extrémně bohatých lidí zaplatilo v roce 2018 nulové daně. V jeho investigativní síti uvízl jak Musk, tak Bezos nebo Michael Bloomberg. Pro Warren či její mladší souputnici Alexandrii Ocasio-Cortez se tak podnikatelé stali ještě atraktivnější kořistí. Zvlášť když vláda prezidenta Joe Bidena slibuje obří infrastrukturní investice a potřebuje na ně někde sehnat peníze.

A od Muska je Biden nejspíš i dostane. V jedné z mnoha reakcí a narážek na Elizabeth Warren na Twitteru uvedl, že letos na daních odvede jedenáct miliard dolarů, v přepočtu přes 240 miliard korun (to je rozpočet českého ministerstva školství na celý rok). Senátorce také napsal: „Kdybyste aspoň na dvě sekundy otevřela oči, uvědomila byste si, že letos na daních zaplatím nejvíc, co kdy jaký Američan zaplatil.“

Nejspíš tomu tak opravdu bude, ačkoli na detaily svého daňového přiznání byl Musk tradičně skoupý. Už dřív ale stanice CNBC uvedla, že Muskovi se za rok 2021 může daňový účet vyšplhat až k patnácti miliardám dolarů. Čím to, když v minulosti nic neplatil? To kvůli akciím Tesly, které ve velkém od listopadu prodává. Avizoval, že do světa pustí až desetinu svého podílu v automobilce.

Celá akce s prodejem akcií nijak nesouvisí s tím, že by se Musk chtěl z firmy vyvázat. Naopak – je to v podstatě jedna rozsáhlá účetní operace, Musk totiž prodává, aby mohl nakupovat. Má historicky opce na nákup desítek milionů akcií za velmi výhodných podmínek, nesmí je ovšem nechat propadnout a jejich splatnost se blíží. Na to potřebuje hotovost, navíc po využití opcí mu vznikne právě ona daňová povinnost, takže musí jiné akcie prodat, aby na to měl cash.