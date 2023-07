Jaroslav Beck uvádí plechovky Cans. Je v nich ochucená perlivá voda bez cukru a sladidel

Když si vymyslíte nápoj, který byste chtěli pít, ale na trhu nic takového nenajdete, tak si ho musíte vyrobit. Jaroslav Beck si rád pochutná na vychlazené limonádě, ale ideálně bez přidaného cukru a sladidel. Právě to splňuje nová značka Cans, se kterou přichází spoluzakladatel herního hitu Beat Saber na trh a ambice má tradičně velké. Dal dohromady tým lidí, již mají zkušenosti třeba z Red Bullu, který se svými plechovkami dobyl svět, a chtějí společně ukázat, že když je nějaký nápoj sladký, ještě to neznamená několik kostek cukru na pár decilitrů.

„Hledal jsem pro sebe řešení, jak snížit příjem cukru, ale mít i tak drink, který si chci užít. Inspirovala mě osobní zkušenost z Los Angeles. Nabídka, která by mě bavila, v Evropě nebyla a dovoz z USA byl nesmysl, proto jsem rozjel vlastní značku,“ vysvětluje svou motivaci Jaroslav Beck, který se letos v květnu rozhodl ukončit veleúspěšnou etapu v Beat Games, kde spolu s Jánem Ilavským a Vladimírem Hrinčárem vytvořili dosud vůbec nejúspěšnější hru pro virtuální realitu.

V roce 2019 Beat Saber pod svá křídla získala společnost Meta Marka Zuckerberga, kde společně s celým týmem až donedávna působil i Beck. Nyní se vydal hledat nová dobrodružství. A právě před necelými čtyřmi lety, v době, kdy se řešil prodej Beat Games, je třeba hledat základy značky nápojů Cans.

„Tehdy jsme měli na stole asi třicet plechovek všech možných klasických limonád. Už pěknou řádku let se snažím cukru, pokud možno, vyhýbat, ale tenkrát to prostě nešlo. Vypil jsem jich během toho týdne mraky. Pochopitelně každá další limonáda mě po prvotním nakopnutí dostala do větší ospalosti a chuti na další sladký snack. Nakonec to skončilo diskuzí s několika právníky u kávovaru, kolik jsme vlastně za jeden den do sebe dostali cukru díky limonádám,“ vzpomíná Beck.

Foto: Cans V plechovkách Cans je ochucená voda bez cukrů a sladidel

Spočítali, že každý požil téměř dvě stě gramů cukru, což byla rozbuška, která nakonec dala vzniknout novému nápoji. Dnes pětatřicetiletý podnikatel, který investuje do řady dalších startupů, si začal ve Spojených státech všímat ovocných limonád, které v sobě paradoxně neměly žádný cukr ani sladidla, a to ho zaujalo. Když po návratu do Česka v místních obchodech nenašel žádnou podobnou alternativu, která by mu chutnala, spojil se s několika kamarády a dali se do tvorby vlastní značky.

Za Cans stojí spolu s Beckem také Jan Rambousek a Dominic Rice. Hlavním investorem projektu je Jaroslav Beck, který v něm drží 80 procent. Po deseti procentech mají Rambousek s Ricem, kteří se sešli v projektu Automobilist. Ten vydává unikátní obrazy se sportovní tematikou a zatímco Rambousek stál u jeho zrodu, Rice ho nyní vede jako CEO. Navíc má zkušenosti z Red Bullu, kde působil jako strategický manažer.

U nápojářského gigantu, jehož energetické nápoje zná celý svět, působil také Pavel Písař a několik let zkušenosti z Plzeňského Prazdroje zase přináší Milan Fořt, kteří se startem nové značky pomáhají. První produkty teď vypouštějí na český trh. K dispozici budou dvě plechovky o objemu 330 mililitrů – jedna žlutá s příchutí limety a citronu a druhá růžová s příchutí třešně a višně. Nápoj je založený primárně na alpské vodě, bublinkách a přírodní šťávě z ovoce, která je jediným ochucovadlem.

„Cans obsahují pouze přírodní cukr, a to v naprosto minimálním množství. Je ho méně než jeden gram. Přirozeně je cukr obsažen v pár kapkách ovoce, které dodávají skvělou chuť a aroma,“ vysvětlují autoři. Nápoj má celkově obsahovat šest kalorií. Samotné plechovky jsou z recyklovaného a recyklovatelného hliníku. Pro český projekt je dodává rakouský partner. Ten podle Becka a spol. zajistí maximální možnou kvalitu i díky tomu, že je blízko zdroji alpské vody a zároveň má dostatečnou kapacitu pro budoucí plánovaný růst do celé Evropy.

Foto: Cans Jaroslav Beck s plechovkami Cans

V Cans teď mají vyrobenou první várku, kterou nabídnou nejprve v Česku. Doporučená maloobchodní cena je necelých třicet korun, přičemž objednat lze nápoje za výhodnější cenu také v rámci předplatného každých sedm, čtrnáct, třicet nebo šedesát dní. Prozatím jsou plechovky k dispozici v e-shopu Cans, ale tvůrci již jednají s některými obchodníky a značkami, kde by mohli své nápoje taktéž nabízet.

Jaroslav Beck přiznává, že sice o výrobě limonád ještě nedávno prakticky nic nevěděl a i nadále se bude věnovat primárně hudebním technologiím, kde se také chystá spustit nový projekt, ale idea vlastního nápoje byla příliš lákavá. „Asi není překvapení, že o výrobě limonád nevím vesměs nic a ani neplánuju změnit svůj směr od technologií a hudby k nim. Každopádně jsem i přesto zkusil udělat prototypy prvních plechovek tak, jak by chutnaly mně. Překvapivě rychle zmizely mezi rodinu a kamarády. A tak jsem se rozhodl si to nenechat jen pro sebe a dal jsem dohromady tým nejlepších lidí z branže, kterým se koncept líbí a kteří na rozdíl ode mě ví o limonádách vše,“ doplňuje.

Dnes si prý Beck zase konečně může bez výčitek otevřít za odměnu vychlazenou plechovku s vědomím, že to není na úkor zdraví nebo dlouhodobé produktivity. Právě na těchto benefitech chtějí v Cans stavět. Cukr sice člověk přirozeně potřebuje, ale podle Milana Fořta, který se stará o komunikaci značky, ho statisticky většina lidí nadužívá. Proto chtějí nabídnout alternativu k běžným nápojům, které cukr nebo umělá sladidla v drtivé většině případů používají, a lidé díky ní mohou balancovat nadměrný příjem cukru, pokud si třeba místo čisté vody nechtějí ochucený nápoj odpustit.