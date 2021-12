Je libo kuřecí z laborky? Izraelská firma nabírá dosud největší investici v oblasti kultivovaného masa

Není příliš mnoho gastronomických sfér, ve kterých by létalo tolik peněz jako v oblasti alternativ k tradičnímu masu. Čím dál větší pozornost investorů získávají především kuřecí prsa, věrohodně vypadající steaky a jiné flákoty vyrobené v laboratořích. Zářným příkladem tohoto trendu je izraelský startup Future Meat. Ten nyní získal investici, která nemá v byznysu s kultivovaným masem obdoby.

Na účtu jeruzalémské firmy, jež se laboratorní výrobou masa z buněk živých zvířat zabývá třetím rokem, přistálo 347 milionů dolarů, tedy zhruba 7,8 miliardy korun. Díky této finanční injekci, na níž se mimo jiné podílel i konkurenční startup Tyson Foods, chce Future Meat ještě více rozjet výrobu a udusat si půdu pro plánovaný vstup na americký trh.

Aby ovšem mohl startup výrobu posílit a vyhlížet cestu za oceán, potřebuje vylepšit své výrobní zázemí, které se od února nachází v izraelském městě Rehovot. Právě tam vznikají zejména kuřecí, jehněčí a hovězí produkty, pro které prakticky nemuselo trpět žádné zvíře. Místo toho, aby je firma porazila, tak jim firma odebere malou část buněk a z nich „maso“ pěstuje.

Továrna na laboratorní maso v Izraeli Foto: Future Meat

„Jsme neuvěřitelně nadšeni masivní podporou naší globální sítě strategických a finančních investorů. Toto financování upevňuje pozici firmy Future Meats coby vedoucího hráče v odvětví pěstovaného masa, a to pouhé tři roky po našem vstupu na trh,“ říká k úspěšnému investičnímu kolu profesor Yaakov Nahmias, který Future Meat v roce 2018 založil a zároveň firmu vede z pozice CEO.

Future Meat zdaleka není jediným startupem, který se kultivovaným masem zaobírá. Ve stejném odvětví podniká i další izraelská firma Aleph Farms, o níž se začalo mluvit hlavně s vytvořením autenticky vypadajícího prototypu rib-eye steaku. A stejně jako Future Meat i ona nabírá stovky milionů dolarů v investicích, což celý trh s alternativním masem výrazně posouvá kupředu.

Na rozdíl od jiných firem se stejným zaměřením ale může mít Future Meat jistou výhodu – nižší prodejní cenu za kus masa. Právě to, za kolik se bude produkt prodávat na pultech, je jedním z určujících faktorů, zda širší veřejnost na trend takzvaného nemasa nasedne. A protože jde stále o relativně mladý trh a výrobní technologie jsou nové, už jen náklady na produkci jsou vyšší než u klasického masa.

Future Meat se je ovšem v posledních měsících daří snižovat a nyní zvládne vyrobit zhruba 480 gramů kuřecích prsou za 7,7 dolaru (172 korun), což je o necelých osmnáct dolarů (400 korun) méně než před šesti měsíci.

Pro další tržní působení firmy je tento pokrok klíčový a do budoucna může urychlit i vstup na zmiňovaný americký trh, kam by se firma chtěla dostat během příštího roku (v závislosti na regulatorních podmínkách). Ovšem aby dorovnala běžnou cenu za 480 gramů kuřecích prsou v Americe, musí ještě přidat. Ta totiž podle amerického Úřadu pro statistiku práce osciluje kolem hranice 3,6 dolaru (80 korun).

Izraelský startup Redefine Meat vytváří steak z rostlin a 3D tiskárny Foto: Redefine Meat

Veškeré tyto investice a krůčky ke snižování nákladů vedou k tomu, aby se kultivovaná masa rychleji dostala i do povědomí lidí, kteří alternativy k tradičním masovým pochoutkám zatím příliš neřeší. Vedle Izraelců, kteří mimo jiné maso vytiskli i na 3D tiskárně, se o to snaží také Američané, jmenovitě třeba společnost Eat Just, jež na své alternativní kuřecí získává také velké investice.

I Češi mají v oblasti výroby kultivovaného masa svého zástupce – tím je společnost Bene Meat Technologies, která s ním zatím experimentuje. Má však velké ambice a věří, že se o jejím steaku z laboratoře bude jednou mluvit po celém světě. Více k tomu řekl šéf Bene Meat Technologies v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch.

A zatímco kultivované maso teprve na svůj rozjezd čeká, nemasa založená výhradně na rostlinných surovinách jsou už dávno mezi námi. O rozvoj výrobků šetrnějších k životnímu prostředí se starají především velké americké společnosti Impossible Foods a Beyond Meat, které spolupracují i s celosvětovými fastfoodovými řetězci. A co se české stopy týče, například Mana dělá rostlinný burger.