Sam Bankman-Fried bývá někdy přirovnáván k Johnu Pierpontu Morganovi. Tak jako slavný finančník počátkem 20. století zachránil americké bankovnictví, pomáhá dnes držet nad vodou mnoho firem z kryptoscény zakladatel burzy FTX. Kde na to bere, odhalují ekonomická čísla jeho společnosti za loňský rok, která unikla do médií. V tržbách narostla o více než tisíc procent a pokořila miliardu dolarů.

Kryptoměnová burza FTX je podobně jako její větší konkurent Binance soukromá firma, navíc formálně sídlí v Asii, takže získat její oficiální čísla není snadné. Stanici CNBC se to ale povedlo a data nepřímo následně na Twitteru potvrdil i přímo Bankman-Fried. Ostatně, proč by se za ně měl stydět…

Jestliže v roce 2020 obrat FTX nepřekročil ani 90 milionů dolarů, loni už to bylo 1,02 miliardy dolarů, což odpovídá 25 miliardám korun. Meziročně tedy společnost, které v pořadí největších kryptoburz světa náleží třetí příčka za Binance a Coinbase, nabrala tisíc procent. V hrubé ziskovosti to byl ještě větší skok – ze 17 milionů předloni na 388 milionů dolarů loni.

Velmi slušně se byznysová čísla pro FTX vyvíjela také v prvním kvartálu letoška, kdy v tržbách posbírala 270 milionů dolarů, takže byla, aspoň teoreticky, na cestě k celoročnímu obratu opět přes miliardu dolarů.

Jenže první čtvrtletí roku 2022 a to druhé nebo třetí jsou hodně odlišné disciplíny. Zkraje roku už sice bylo na trzích cítit jisté ochlazení, ten opravdový náraz přišel ale až na jaře, když se naplno rozhořela válka na Ukrajině, po celém světě začala strašit inflace a dramaticky stoupaly ceny komodit včetně energií.

Pro srovnání – Coinbase, s jehož akciemi se obchoduje na burze v New Yorku a jsou tím pádem známá jeho ekonomická čísla, mělo za rok 2021 obrat – podobně jako FTX – rekordní, a to 7,4 miliardy dolarů. Meziročně šlo o nárůst o stovky procent. Ovšem mezi dubnem a červnem 2022 se mu ve srovnání s loňským rokem obrat propadl o více než 60 procent na 800 milionů dolarů, vykázalo výraznou ztrátu a oznámilo, že bude muset propouštět a víc se zaměřit na efektivitu.

O tom, jak se FTX dařilo později, respektive daří teď, žádné informace nejsou. Na konci loňského roku nicméně podle dokumentů, které reportéři stanice CNBC viděli, seděla kryptoburza na pořádném balíku peněz – na účtech měla mít k dispozici 2,5 miliardy dolarů. V lednu navíc od investorů Bankman-Fried vybral dalších 400 milionů dolarů při valuaci 32 miliard dolarů.

To, že zákazníci nyní na FTX netočí tolik peněz a tolik krypta jako loni touto dobou, je jasné. Rok 2021 byl mimořádný tím, kolik bylo na trhu levných peněz, což vyhnalo do výšin jak ceny kryptoměn, tak akcií či nemovitostí. Teď se děje pravý opak, ostatně Coinbase není jediná technologická firma s přesahem do krypta, která přiznává problémy. Totéž potkalo kryptoburzu Crypto.com, která propouští dokonce víc, než oficiálně tvrdí, nebo burzovní aplikaci Robinhood, která taktéž redukuje počty lidí.

Reprofoto: Nas Daily/YouTube Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoměnové burzy FTX

Pro FTX a to, že na tom nebude tak zle, ale hovoří několik argumentů. Předně Bankman-Fried ovládá vedle FTX ještě společnost Alemada Research, která se zabývá algoritmickým obchodováním a je podle starších zpráv vysoce profitabilní. Dále FTX není tak závislá na drobných retailových klientech jako třeba Coinbase nebo Robinhood, na této platformě mnohem víc obchodují profesionálové a lidé, kteří pracují s různými deriváty a finančními nástroji navázanými na krypto.

Tato scéna je jednak odolnější vůči výkyvům, protože i na propadech se dá vydělávat, jednak jsou u těchto rizikovějších operací vyšší poplatky, které končí právě u FTX. Přesně o tom v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch mluvil i šéf podobně zaměřené profi platformy BitMEX Alexander Höptner.

To by nakonec vysvětlovalo, kde bere Bankman-Fried, jenž vystupuje i pod zkratkou ze svých iniciál SBF, prostředky na zachraňování a nákupy tolika projektů. Na jaře získal menšinový podíl v burzovní aplikaci Robinhood, vyjednává o převzetí kryptozáložny BlockFi, koupil startupy ve Švýcarsku a v Austrálii, aby si usnadnil vstupy na tamní trhy, nabídl pomoc potácející se kryptoměnové půjčovně Voyager…

Ačkoliv, vysvětlení může být úplně prosté. SBF je známý jako vyznavač ekonomické teorie efektivního altruismu. Hodně zjednodušeně říká, že všechno, co nashromáždí a vydělá, zase rozdá. A podle tempa, jímž nabízí pomoc dalším průkopníkům krypta v problémech, to skoro vypadá, jako by se už s rozdáváním začal.