Silní přežijí, slabí odpadnou. To není průšvih, ale korekce, říká šéf legendární kryptoburzy Bitmex

Arthur Hayes, Ben Delo a Samuel Reed platili dlouhé roky za velmi hlasité a vlivné obhájce bitcoinu a krypto revoluce, jejímiž věrozvěsty se svou burzou Bitmex byli. Poslední dobou se ale odmlčeli. A nikoli náhodou: americké úřady jim rozdaly podmínky za to, že obcházeli zákony a umožňovali Američanům investovat, aniž měli řádné povolení. Tyhle divoké časy už jsou ale pryč a nový šéf ikonické obchodní platformy Alexander Höptner hlásí, že firma i přes poklesy na trhu šlape jako na drátkách. „Žádný vysloveně negativní trend nepozoruji. Jsme svědky korekce, nic víc,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Höptner strávil většinu života v tradičním finančním světě, třináct let pracoval na různých pozicích pro německou burzovní jedničku Deutsche Börse, pak pokračoval i v dresu konkurenční Börse Stuttgart. Poslední roky ale pošilhával po světě kryptoměn, dokonce se v nich pokoušel – byť neúspěšně – prosadit jako startupista. „Když nějakou dobu působíte ve finančním světě, pochopíte, že je speciálně na regionální úrovni ovládaný monopoly. Platíte spoustu peněz za centralizované služby. A když si pak přečtete white-paper k bitcoinu, zjistíte, že v něm je obsaženo řešení skoro na všechno,“ říká čtyřiačtyřicetiletý manažer.

„Když mě oslovili hoši z Bitmexu, což jsou opravdoví průkopníci oboru, nebylo co řešit,“ dodává. Nebylo moc co řešit ani ze strany Hayese, Dela a Reeda – ti totiž před dvěma roky potřebovali naléhavě uhasit nepříjemný problém, že byli pod čím dál větším tlakem hlavně amerických úřadů kvůli tomu, že na Bitmexu, jenž nebyl v USA registrovaný, mohli obchodovat i Američané, což odporuje tamním zákonům.

Höptner se ke spolupráci se zakladateli Bitmexu nechce vyjadřovat, pouze obecně říká, že mají ve společnosti jasně nastavená pravidla (inspirovaná finančními domy) a těch se drží. A že od roku 2020 splňují globální standardy týkající se opatření na identifikaci klientů a proti praní špinavých peněz. Zakladatelé burzy navíc postupně zaplatili pokuty v řádech desítek milionů dolarů, zároveň se přiznali a přijali podmíněné tresty, aby mohli zase normálně fungovat. Samotný Bitmex souhlasil se sankcí 100 milionů dolarů.

„Jsme stabilní, finančně zajištěná společnost,“ odmítá jakékoliv pochybnosti Höptner. Nutno dodat, že na poli kryptoměnových burz má Bitmex specifické postavení, protože jeho tvůrci, především Hayes a Delo, jsou považováni za takové zázračné děti, jež přeskočily z bankovnictví do krypta, přičemž oběma obory dost otřásly. Mimo jiné přišli s inovativním produktem zvaným perpetual swap, což je speciální derivát a mimořádně úspěšný kryptoprodukt, kterým denně protečou miliardy dolarů.

Bitmex se od Coinbase nebo Binance liší tím, že se orientuje na pokročilé uživatele. Kromě obligátních nákupů a prodejů kryptoměn (jichž ale nabízí jen pár), umožňuje obchodovat na spotovém trhu a s různými deriváty a kryptoměnovými páry, což jsou všechno pokročilé finanční nástroje. „Nejsme pro každého a v tom se lišíme. Snažíme se ale nalákat i nové klienty, naše čerstvá mobilní aplikace už je hodně pročištěná,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch Höptner na adresu Bitmexu, který po světě zaměstnává několik set lidí a který se snaží být aktivnější i v Česku.

Foto: Bitmex Arthur Hayes, zakladatel burzy Bitmex

V kryptu se už několik měsíců odehrávají propady, někteří hovoří o kryptozimě, vypařily se stovky miliard… Jak se to projevuje na vaší platformě?

Neřekl bych, že jsme svědky přímo kryptozimy, ale spíš korekce. Děje se něco, co z tradičních oborů známe a co se opakuje. Kryptotrh byl přehřátý, peníze byly moc levné a přitékaly do projektů, které nebyly dostatečně zajištěné a které ani nebyly řádně řízené. To se děje vždy, když se objeví nová technologie a vyvolá velký zájem. Projekty, které byly robustnější, lépe spravované a promyšlené, což je i Bitmex, dokážou i v dobách korekce fungovat a generovat peníze, jiné mají problémy. Přesně to nyní vidíme a je to normální cyklus. Navíc se bavíme o něčem, co je pár let staré. Jak to asi vypadalo, když bylo tradičnímu finančnímu prostředí nebo automobilovému průmyslu pět let?

Korekce se tedy týká i vás? Cítíte ji?

Je to samozřejmě korekce i pro nás. Zároveň ale platí, že počet našich klientů je stabilní, přicházejí stále noví a i objemy obchodů máme víceméně neměnné. Přitéká k nám víc peněz, než kolik jich odchází, uvádíme nové služby a deriváty, s nimiž se dá na naší platformě obchodovat. Abych to shrnul, nevidím žádný všeobecný kryptoúpadek, pořád se toho na trzích děje dost. Mimochodem, pro burzy je nejhorší, když se dlouho nic neděje, když je klid. Takže aktuální volatilní atmosféra pro nás není vůbec špatná.

Už jsme se dotkli dna?

Pochybuju, že jsme už pohlédli na dno. Zároveň si ale nemyslím, že by nás měl potkat nějaký další výrazný propad. Dnu už se blížíme.

A kdy přijde? Kdy se situace začne obracet?

Krypto neexistuje ve vakuu. Doléhají na něj obavy z recese, situace kolem dolaru a eura, válka na Ukrajině. Tohle všechno ovlivňuje to, jak lidé přemýšlí o svých aktivech, mezi něž patří i krypto. První na řadě je zaplatit účtenky. Jakmile se ale na trhu objeví první známky stability, a ony přijdou, protože stabilita se vždycky nakonec prosadí, začne se to obracet. Jasně, prudký obrat jen tak nepřijde, protože ani válka na Ukrajině jen tak neskončí, ale na konci roku bychom mohli sledovat první signály zlepšování nálady na trzích. Nebude to trvat roky, ale ani týdny.

Hodně se teď opakuje, jak je každá krize i příležitost. Pro Bitmex také?

Trh potřebuje, aby na něm působily platformy, jako je Bitmex a někteří jeho konkurenti. Jsme stabilní, finančně zajištění a spolehliví. Ve chvíli, kdy z trhu zmizí menší a méně odolní hráči, je to pro nás samozřejmě příležitost. Můžeme si pro sebe urvat klienty, objemy peněz, nové transakce. My jsme například nikdy neměli žádný výpadek, to může říct jen velmi málo burz a platforem.

Nebojíte se ale, že zkrachovalé projekty, jako je virtuální banka Celsius Network nebo blockchain Terra, ublížily kryptoscéně a připravily ji u řady lidí o důvěryhodnost?

Je to hodně psychologická otázka. Obecně si nemyslím, že by to mělo zásadní vliv. Základem jakéhokoli investování je, že máte investovat jen do toho, čemu rozumíte. A že projekty, které jste zmínil, měly chyby, bylo zřejmé. O těch chybách se psalo, upozorňovalo se na ně, každý si je mohl dohledat. Když někdo slibuje dvouciferné výnosy, je to vždycky s rizikem, taková jsou pravidla. Někoho to určitě vystrašilo, ale obecně nevidím žádný radikální posun. A speciálně ne u nás, dokonce nám přibylo retailových klientů, kteří krypto i nadále vnímají jako alternativu k zajištění se proti inflaci. Jasně, býčí trh přitahuje víc lidí než medvědí trh, ale žádný vysloveně negativní trend nepozoruji.

Foto: Bitmex Alexander Höptner vede Bitmex od roku 2021

Bitmex je ale přece jen dost odlišný od burz typu Coinbase.

To je pravda. Nejsme tu od toho, abyste si k nám nárazově přišel koupit kdejaký shitcoin. Cílíme na kryptoměny, které mají velké objemy, velkou hodnotu a investuje do nich hodně zákazníků. Máme hodně institucionálních klientů, kteří tohle všechno vyžadují. Bitmex přišel s nejobchodovanějším finančním kryptoproduktem všech dob, což je náš derivát známý jako perpetual swap. Takže naše podstata je hodně inovativní, ale zároveň jsme extrémně stabilní.

Už když se člověk podívá na vaše rozhraní, je patrné, že cílíte na zkušenější klienty.

Pokud jste zatím neinvestoval do žádného bitcoinu a nikdy jste nic nekoupil, Bitmex nebude vaše první volba. Ale pokud obchodujete, baví vás to a rád byste se někam posunul, jsme pro vás správné řešení. Jsme platforma pro aktivní obchodování, máme tomu přizpůsobené i služby. Takže ano, nejsme pro každého a v tom se lišíme. Nejsme úplně triviální služba, zároveň se ale snažíme nalákat nové klienty, takže například naše mobilní aplikace už je hodně vylepšená a zjednodušená. Řekl bych, že jsme nástroj pro poloprofesionály.

Kam tedy směřujete?

Momentálně cílíme hlavně na odbornější klientelu, našimi zákazníky jsou profesionálové. Ale chceme se rozšiřovat dál. U nás můžete obchodovat jak na spotovém trhu, tak s futures, ale brzy nabídneme i zajímavý produkt navázaný na zahraniční měny. Chceme se dostat k lidem, kteří sice ještě nejsou zkušení nebo profesionální obchodníci, ale mají zájem se jimi stát. Nikdy se nebudeme honit za každou novou měnou a projektem, který se objeví. Budeme ovšem expandovat do stablecoinů. Zajímavé věci se dějí i kolem CBDC, tedy digitálních měn, které by vydávaly centrální banky. To je též oblast, kterou sledujeme.

NFT nejspíš nejsou pro vás, že?

Ano i ne. NFT mohou mít a držet velkou hodnotu, ale není to typický produkt vhodný pro vysokoobrátkové obchodování. Takže to není věc, která by teď byla pro Bitmex, jenže pokud naši klienti budou žádat, abychom je zařadili, něco vymyslíme.

Vy jste strávil většinu své kariéry v tradičním finančním světě, pracoval jste pro německé burzy. Co vás v kryptosvětě zlákalo?

Když nějakou dobu působíte ve finančním světě, pochopíte, že je speciálně na regionální úrovni ovládaný monopoly a že na něm nefunguje klasický trh. Platíte spoustu peněz za centralizované služby a chování. A když si pak přečtete white-paper k bitcoinu z roku 2008, zjistíte, že v něm je řešení skoro na všechno včetně zabezpečení. Skýtá ohromný potenciál pro globální trh, ve kterém bychom my dva byli opravdu my dva, žádní prostředníci, mohli bychom spolu instantně obchodovat. Je to extrémně efektivní. A měny jsou pouze jeden ze směrů, kterým se takzvaná tokenizace může vydat, možností jejího uplatnění je potenciálně mnohem víc. Můžete ji aplikovat do energetiky, do pracovního práva, skoro všude. Já jsem scénu sledoval dlouho, už v roce 2017 jsem měl vlastní projekt podobný NFT, jen to bylo ještě moc brzy. A když mě oslovili hoši z Bitmexu, což jsou opravdoví průkopníci oboru, nebylo co řešit.

Věříte, že bitcoin a krypto jednou nahradí klasické měny? Že jimi lidé budou platit?

Upřímně, lidem to je jedno. Nezáleží jim na tom, zda tím, co podpírá jejich kreditku, jsou tokeny nebo klasické mince. Rozhoduje pouze to, aby systém, který používají, byl efektivní a levný. Jestli je blockchain tím řešením, budou ho používat. Pokud ne, nebudou. Je jim to fuk. Takže za deset let budou dost možná všichni lidé v nějaké situaci používat blockchainové řešení, ale nejspíš o tom ani nebudou vědět. Je to jen technologie a rozhodne, jak ji půjde využít. Vezměte si, že třeba akcie můžete nakupovat oficiálně jen tehdy, když je burza otevřená. To je přece směšné a přesně takové věci může blockchain změnit.

Foto: Depositphotos Největší kryptoměna bitcoin

Zkrátka budu mít kreditku a co je v pozadí, mě nezajímá.

Přesně tak. Není to vaše starost. Chcete zaplatit a technologie v pozadí pro vás není podstatná.

Aby s tím ale hlavně v Evropě dramaticky nezahýbala regulace známá pod zkratkou MiCA.

Je třeba si uvědomit, že regulace nechce omezovat technologie, ale funkce, které poskytují. To je podstatné. Klíčové pak je, že neexistuje jedna regulace, která by platila globálně. To je velký rozdíl oproti kryptu, které je postavené na tom, že má globální platnost. Takže když to zjednoduším, samozřejmě mě netěší všechno, co chce MiCA postihnout, ale na druhou stranu je strašně dobře, že tu vznikají jednotná pravidla pro tak velký trh, jako je Evropská unie. V Asii se to liší země od země, i v USA jsou v každém státu jiná pravidla, takže když bude mít EU jednu sadu not, bude to pro náš byznys určitá úleva. Je to skvělý start. Musíme se přizpůsobit a musíme se naučit argumentovat.

Ostatně, zdá se mi, že Bitmex po trablech, které potkaly jeho zakladatele, věnuje regulacím a komunikaci s úřady mnohem víc pozornosti. Pletu se?

Nemohu komentovat nic z toho, co se stalo dřív. Ale to, co popisujete, je něco, co se děje všude kolem nás. Celý kryptotrh tím prochází. Před pár lety neexistovaly žádné standardy. Kryptoregulace je velmi mladá. Snažíme se do ní dostat některé prvky z tradičního finančního prostředí, které jsou často ale také hodně mladé. Tím, že v jádru krypta jsou zakomponované prvky, které jsou z principu hodně bezpečné a transparentní, mohou mít regulátoři podstatně lepší přehled o tom, co se na trhu děje, než u klasických finančních služeb. Jen jim to musíme vysvětlit.

Aby se ale Evropská unie nepřeregulovala.

To je risk. A proto musíme diskutovat, musíme se bavit, musíme se snažit všechny, u nichž to je potřeba, přesvědčit, že má cenu dát kryptu šanci. Musí pochopit, jaké benefity krypto má. A to je něco, co nám jako scéně v posledních letech nešlo, nedokázali jsme tohle politikům vysvětlit. Regulátoři nemusí být a nebudou inovativní, to je naše práce. Politici musí také pochopit, že pokud nám ujede vlak, už ho nedoženeme. A tohle platí i o bankách, kde si pořád část lidí myslí, že když jim ujede krypto, že se nic nestane. Ale to se pletou.