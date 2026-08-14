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Jediné Ferrari na světě, které si vysnil zákazník a ihned zaujme. Tenkými světly i odkazy na SF90 Stradale

Model SF90 Stradale byl první sériový plug-in hybrid ikonické italské značky. Teď ho na přání zákazníka Ferrari transformovalo do moderní podoby.

Ondřej HolzmanOndřej Holzman

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Foto: Ferrari

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Ferrari představilo unikátní model CZ26, který vznikne pouze v jediném exempláři na přání nejmenovaného amerického zákazníka. Vychází z programu Special Projects, jehož vývoj podle automobilky obvykle trvá kolem dvou let a klient je do něj po celou dobu úzce zapojen. Jediný kus na světě, který navrhlo studio pod vedením Flavia Manzoniho, technicky vychází ze supersportu SF90 Stradale, design je ale zcela novou, čistě technickou interpretací konceptu vrcholné berlinetty.

Karoserie CZ26 staví na výrazně horizontální linii a dvouboxové siluetě s kapslovitým středem vozu, který doplňují mohutně tvarované partie nad koly. Přední masku tvoří mřížka přes celou šířku vozu s ultratenkými světelnými moduly, brzdovými nasávacími otvory a senzorikou, zadní část charakterizují zkrácený zadní konec a konzolovitě uchycená světla. Karoserie je lakovaná ve stříbrném odstínu Argento Veloce, doplněném detaily v barvě Rosso Lampante, kola mají černý lesklý lak s otryskaným povrchem a vůz zakončují titanové koncovky výfuku.

Interiér sjednocuje černá technická látka s prošíváním a sedadla s vložkami vyrobenými technologií aditivní výroby, kabinu doplňuje vyšité logo CZ26 (jde o 26. auto v rámci Special Projects). Auto pohání přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec s maximálním výkonem 797 koní při 7 900 otáčkách, doplněný elektrickou částí pohonu o výkonu 162 kW a baterií s kapacitou 7,9 kWh, která umožňuje dojezd až 25 kilometrů na elektřinu. Ferrari uvádí zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy a nejvyšší rychlost 328 km/h.

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