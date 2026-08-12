Jídlo si přes ni může objednat 70 procent Česka. Po letech je teď miliardová služba poprvé v zisku
Doručovací platforma Foodora loni svůj provozní zisk navýšila o 240 procent. K překlopení do černých čísel pomohlo předplatné i rychlé doručování.
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Společnost Foodora Česko se po letech investic poprvé překlopila do zisku. Obrat firmy v roce 2025 podle jejího vyjádření meziročně vzrostl o 16,8 procenta na 2,21 miliardy korun, zatímco čistý zisk po zdanění dosáhl 26,9 milionu korun. To znamená výrazný posun oproti ztrátě 18,7 milionu korun z roku 2024. Provozní zisk EBITDA stoupl o téměř 240 procent na 56,4 milionu korun. Celkový počet vyřízených objednávek navzdory složité ekonomické situaci meziročně vzrostl o 11,9 procenta.
„Rok 2025 pro nás představuje důležitý milník. Potvrdili jsme, že dlouhodobé investice do technologií, logistiky i rozvoje partnerské sítě přinášejí výsledky,“ komentuje šéf české Foodory Adam Kolesa. Ke zlepšení výsledků hospodaření podle něj přispěla expanze do oblasti rychlého doručování zboží i věrnostní program foodora PRO. K jeho předplatitelům dnes míří každá třetí objednávka a zákazníkům v Česku ušetřil za rok přes 281 milionů korun.
Kolesa doplňuje, že už zdaleka nejde jen o rozvoz jídel z restaurací: „Zákazníci u nás pořizují plnohodnotné nákupy, od potravin přes volně prodejné léky až po kosmetiku nebo květiny. A sortiment stále rozšiřujeme.“ Služba v současnosti pokrývá téměř 70 procent české populace a působí ve více než 1 700 městech a obcích. Významnou roli v provozní efektivitě hrají investice do logistiky, zahrnující i doručovací roboty od Starship Technologies. Po pilotním provozu v Praze 8 a Karlíně rozšiřuje firma v roce 2026 autonomní doručování do Prahy 13. V nadcházejícím období plánuje dále rozvíjet kategorie nepotravinářského zboží a lékárenského sortimentu.
Výsledky Foodory v Česku za rok 2025
- Obrat 2025: 2,21 miliardy korun (+16,8 procenta meziročně)
- Provozní zisk (EBITDA) 2025: 56,4 milionu korun (+ 239,8 procenta)
- Čistý zisk po zdanění 2025: 26,9 milionu korun (2024: – 18,7 milionu korun)
- Meziroční růst počtu objednávek 2025: + 11,9 procenta