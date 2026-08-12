Slavná automobilka přestala vyrábět auta. A teď odhaluje po částech… své nové drahé auto
Jaguar ukázal interiér modelu Type 01, prvního sériového vozu po kontroverzním rebrandingu. Celý se ukáže 6. října v New Yorku.
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Jaguar poprvé ukázal interiér modelu Type 01, prvního sériového vozu po kontroverzním rebrandingu značky, kdy třeba v úvodním reklamním spotu nebylo jediné auto. Kabinu čtyřdveřového elektrického GT dělí po celé délce centrální páteř, která vytváří čtyři samostatné prostory. Barevnost vychází z travertinu, mosazně laděná lišta s ikonickým skákajícím jaguárem se opakuje i v horní části dveří. Speciální displej je umístěný uprostřed spodní hrany čelního skla, ve stejné výšce jako vnější zrcátka.
„Naše holistická designová filozofie převádí vnější výraz vozu do osobité architektury interiéru. Na rozdíl od převažujícího horizontálního uspořádání zdůrazňujeme podélnost právě centrální páteří,“ uvedl Thomas Holden, hlavní designér interiérů Jaguaru. Type 01 je prvním modelem na nové platformě Jaguar Electric Architecture. Kompletně se odhalí 6. října v New Yorku, na trh se dostane v první polovině roku 2027. Ceny mají začínat kolem 120 tisíc liber, tedy zhruba 3,5 milionu korun, a u bohatě personalizovaných verzí přesáhnout 150 tisíc liber. Výkon má překročit tisíc koní.
Premiéra se opakovaně odkládala, původně měla přijít už v roce 2025, poté letos v září. Jaguar mezitím nepředstavil žádný nový vůz a výroba se zastavila loni v prosinci s koncem SUV F-Pace. Prototyp Type 01 se ještě před svou premiérou ukáže – samozřejmě zahalený v novém polepu – 16. srpna na známé automobilové akci Pebble Beach Concours v Kalifornii.