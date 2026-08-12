Tvůrci legendárního Mostu točí pro Oneplay seriál z vězeňského prostředí, venku je první trailer
Velikonoce i střevní epidemie za mřížemi. Prušinovský a Kolečko se po sedmi letech znovu spojili díky nové komedii Oddíl B.
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Dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko, která stojí za tituly jako Okresní přebor nebo Most!, přinese letos na podzim novou desetidílnou černou komedii z vězeňského prostředí. Jmenuje se Oddíl B, objeví se na platformě Oneplay a teď je venku i první ukázka.
Seriál sleduje příběh dvacetiletého Davida Broulíka, ztvárněného Tadeášem Moravcem, který má strávit několik let v nápravném vězeňském zařízení. Musí se tu naučit zapadnout do tamního kolektivu a podle traileru také třeba přežít střevní epidemii. Seriál má ukázat i to, jak za mřížemi vypadá oslava Velikonoc nebo samotná náprava zločinců. V dalších rolích vězňů se ukáže Zdeněk Godla a Julius Oračko, dozorkyni si zahraje Zuzana Stivínová a vězeňského psychologa se chopí Matěj Hádek.
Tvůrčí dvojice režiséra Jana Prušinovského a scenáristy Petra Kolečka se zapsala u diváků díky svému ostrému černému humoru. Natočili dnes již kultovní seriál z prostředí venkovského fotbalu Okresní přebor. Pak následovala Čtvrtá hvězda s herci z Dejvického divadla a černé komediální seriály Trpaslík nebo už zmíněný Most!.