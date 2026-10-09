Jedna z nejkouzelnějších českých her po 17 letech odhaluje pokračování. První díl přinesl milionové prodeje
České herní studio Amanita Design oznamuje Machinarium 2, pokračování své nejúspěšnější videohry. Roztomilý robot Josef se vrací!
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Patří mezi světově nejznámější a také nejúspěšnější české hry vůbec. Je nejprodávanějším titulem svých tvůrců, kteří přitom mají na kontě spoustu dalších videoher oceňovaných odborníky a milovaných fanoušky. A už je to dlouhatánských sedmnáct let, co vyšla. Ale teď vývojáři téhle neobyčejně kouzelné hry odhalují její pokračování.
Videoherní kouzelníci z českého studia Amanita Design jsou proslavení hrami s až uměleckým nádechem, nádhernou hravostí, jedinečně působivým audiovizuálním zpracováním a často pohádkovou, jindy zase až mystickou, či dokonce lehce hororovou atmosférou. Znáte je díky hrám jako Phonopolis, Samorost, Chuchel, Pilgrims nebo Creaks. Ale nejvíc je proslavilo Machinarium.
A právě příběh roztomilého robota Josefa, jenž spatřil světlo světa už v roce 2009, bude pokračovat. Amanita Design odhalila Machinarium 2. Nový díl hry, která je pro české videoherní vývojáře nejprodávanějším titulem. „Machinarium v počtu prodaných kusů suverénně vede na všech platformách, tedy na počítačích, konzolích i mobilních zařízeních,“ uvedl už před pár lety zástupce studia Lukáš Kunce.
Už teď si můžete Machinarium 2 na Steamu přidat do seznamu přání, datum vydání hry tvůrci neodhalili. Ukázali ale trailer a první screenshoty, ze kterých je opět dobře znát, proč se robotický hrdina Josef stal neoficiálním maskotem Amanity a Machinarium okouzlilo miliony hráčů po celém světě. Přinejmenším čtyři, právě tolik milionů totiž Amanita už před deseti lety oficiálně zveřejnila coby číslo prodaných kusů. Od té doby bezesporu nemalé prodeje přibyly.
„Nemládneme a svět jako by končil, takže jestli jsme někdy měli udělat Machinarium 2, tak teď,“ uvedl Jakub Dvorský, šéf Amanita Design. A spolu s kolegy láká na hru, která k úspěšnému receptu prvního dílu přidá nové ingredience. Machinarium 2 se opět obejde bez textu, komunikace při řešení hádanek a hlavolamů bude probíhat skrz komiksové bubliny se symboly, ale hráči budou moci přepínat mezi ovládáním Josefa a jeho přítelkyně Berty.
„Každá zrezivělá trubka i oprýskaná zeď v Machinariu 2 je nakreslená ručně a výtvarný styl vychází z kreseb starých mistrů a renesanční krajinomalby,“ uvádějí vývojáři. „Stejnou péči dostali i roboti, kteří tu žijí. Hýbou se, reagují, mračí se a do světa plného zrezivělých strojů vnášejí něco nečekaně lidského,“ popisuje Amanita svou novinku. Fanoušky tvorby českých vývojářů potěší fakt, že o hudbu se opět postará Tomáš „Floex“ Dvořák.
Amanita Design patří v herním průmyslu mezi vysoce uznáváná studia, její hry včetně Machinaria získaly už pět „nezávislých Oscarů“, tedy prestižních ocenění Independent Games Festivalu. V posledních letech dosahuje na zhruba padesáti- až osmdesátimilionové tržby, naposledy okouzlila herní svět videohrou Phonopolis, která je vyrobená z papíru.