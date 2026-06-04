Český herní klenot za padesát milionů korun. Zájem fanoušků překonal i naše největší hity, hlásí vývojáři
Papírová videohra Phonopolis od studia Amanita Design zlákala už před vydáním spoustu zájemců – a po premiéře sklízí skvělé recenze.
Seznam výjimečných českých her se nedávno rozrostl o další nesmírně zajímavý kousek. Který je nejen jedinečný a skvěle hodnocený, ale také má nakročeno k tomu být úspěšný. Tvůrci milovaných titulů jako Samorost, Machinarium nebo Creaks tentokrát oslnili hrou Phonopolis, která spolykala spoustu papíru, přes deset let vývoje… a taky desítky milionů korun.
Jmenuje se Phonopolis, vyšla teprve před dvěma týdny – a už dělá svým tvůrcům radost. „Máme krátce po vydání a vypadá to dobře. Hráči jsou podle uživatelských recenzí z drtivé většiny spokojeni,“ říká o novince studia Amanita Design jeho zástupce Lukáš Kunce. Čeští vývojáři nicméně budou spokojeni nejen díky pozitivním ohlasům. „Před vydáním jsme měli dosud nejvyšší počet zařazení hry na seznamy přání na Steamu,“ prozrazuje Kunce.
Dokonce už dva měsíce před premiérou na světově největším online obchodě s hrami toužilo po Phonopolis přes sto tisíc hráčů. A jejich zájem se daří konvertovat na nákupy. „I prodejně se Phonopolis daří slušně. Čísla za první týden vypadají lépe než v případě Creaks nebo třetího Samorostu,“ uvedl s odkazem na dřívější – ačkoliv ne nutně ty nejúspěšnější – tituly studia. Oproti nim je však Phonopolis opět o něco výjimečnější.
Hry značky Amanita Design jsou vyhlášené audiovizuálním zpracováním, pravidelně získávají ocenění za svou výtvarnou či hudební stránku. Phonopolis tento umělecký přístup ještě prohlubuje, hra byla vytvořena ručně z kartonu a až poté převedena do digitální podoby. U jejího zrodu přitom stála pouhá trojice tvůrců Eva Marková, Petr Filipovič a Oto Dostál. „Jsou autory celého konceptu, vize, příběhu, výtvarného stylu i přístupu k hratelnosti,“ vysvětluje Kunce.
Na samotný vývoj sice úplně sami nebyli, ale kdovíjak vysoký počet vývojářů Phonopolis netvořil. „Na realizaci denně pracoval širší tým včetně dvou programátorů, dvou animátorů, hudebníka nebo dvou zvukařů,“ říká zástupce Amanity. „Konečný rozpočet hry byl přibližně padesát milionů korun,“ dodává. A kromě peněz Phonopolis spolkla také přes deset let práce.
„Těch důvodů pro to je víc. Například skutečnost, že ve hře téměř nic nerecyklujeme. I postavička hlavního hrdiny má prakticky v každé úrovni unikátní animace, které se napříč hrou neopakují,“ přibližuje Kunce. Oním hrdinou je popelář Felix, který se ve hře postaví totalitnímu Vůdci. Phonopolis totiž sice hravě vypadá a ještě hravěji se hraje, jinak ale obsahuje i poměrně vážné poselství o svobodné vůli a autoritářství.
Jisté ponaučení přinesla Phonopolis i svým tvůrcům, kteří si hrami jako Machinarium či Chuchel vybudovali pověst zručných videoherních vývojářů a výtvarníků v Česku i v zahraničí. „Pravděpodobně už se jen tak nepustíme do 3D grafiky,“ uzavírá s úsměvem Lukáš Kunce. Ale i když rozhodnutí převádět skutečný papír na trojrozměrné modely navýšilo nakonec čas vývoje nebo rozpočet, Phonopolis právě i díky němu sklízí chválu ze všech stran – a také v naší recenzi.
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