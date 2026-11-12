Jensen Huang končí jako šéf Nvidie po 33 letech, doplatil na milostné vztahy. Akcie se propadají
Huang ve čtvrtek opustil vedení i představenstvo čipového giganta. Firmu dočasně povede finanční ředitelka Colette Kressová.
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Ještě v neděli mu představenstvo Nvidie veřejně vyjadřovalo důvěru. Ve čtvrtek ráno, ještě před otevřením amerických burz, už firma oznámila, že Jensen Huang s okamžitou platností končí ve funkci prezidenta i generálního ředitele a odchází také z představenstva. Muž, který čipového výrobce vedl nepřetržitě 33 let, tak padá po týdnu skandálů, během něhož Nvidia na burzové hodnotě přišla zhruba o 600 miliard dolarů, v přepočtu asi 12,6 bilionu korun.
Huang se narodil v roce 1963 na Tchaj-wanu a jako devítiletý odešel s rodiči do Spojených států. Nvidii založil v roce 1993 po zkušenostech z firem LSI Logic a AMD a dlouho byla známá hlavně mezi hráči, kteří chtěli co nejlepší grafiku. Zlom přišel s boomem umělé inteligence, pro jejíž vývoj se čipy Nvidie staly nepostradatelné, a firma se vyšplhala na hodnotu přes čtyři biliony dolarů. Huang, který vlastní zhruba 3,6 procenta akcií, mezitím zbohatl a stal se blízkým spojencem Donalda Trumpa, u nějž prosazoval uvolnění vývozu čipů do Číny.
Právě Čína se mu stala osudnou. Deník The New York Times koncem října napsal, že americké úřady považují jeho milenku Alice Huangovou, s níž šéf Nvidie není příbuzný, za agentku čínské rozvědky. Působila ve vedení singapurské firmy Megaspeed International, oficiálního cloudového partnera Nvidie, která nakoupila její čipy za víc než 4,8 miliardy dolarů. Huang o víkendu v dopise zaměstnancům romantický vztah přiznal, představenstvo spustilo vyšetřování a případem se zabývá i FBI a Kongres.
Ve středu se situace dál vyhrotila. The New York Times zveřejnil, že Huang měl poměr také s Kimberly Powellovou, viceprezidentkou Nvidie pro zdravotnictví, která mu přímo podléhala. Představenstvo se ještě večer sešlo, aby probralo jeho odvolání, a k rezignaci ho vyzvali i někteří kongresmani včetně republikánského senátora Kevina Cramera. Akcie Nvidie po zprávě o odchodu klesly v předobchodní seanci o víc než deset procent.
Firmu dočasně povede finanční ředitelka Colette Kressová, která v Nvidii pracuje od roku 2013. Představenstvo mezitím hledá trvalého nástupce mezi interními i externími kandidáty a první zkouškou bude 17. listopadu, kdy firma zveřejní čtvrtletní výsledky. „Představenstvo má v Colette i vedení plnou důvěru a očekáváme, že provoz společnosti, závazky vůči zákazníkům i produktový plán budou pokračovat bez přerušení,“ uvedl nový předseda představenstva Harvey Jones. V tiskové zprávě dostala slovo i Kressová, Huang v ní citován nebyl.