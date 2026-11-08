Sex, čipy a agenti. Nejmocnějšího muže AI revoluce pohlcuje špiónské drama s milenkou a čínskými čachry
Americké tajné služby považují manažerku blízkou šéfovi Nvidie za cizí agentku, která jej měla přimět, aby lobboval za prodej čipů do Číny.
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„Vsadím se, že sem dostanu Jensena,“ usmála Alice Huangová krátce po půlnoci směrem k hloučku šéfů technologických firem, kteří se v červnu 2024 bavili v baru s výhledem na Tchaj-pej. A skutečně šéf čipového giganta Nvidia Jensen Huang vzápětí dorazil ve své typické černé kožené bundě a dal si s nimi panáka whisky, vzpomínal pro deník The New York Times Parker Schmitt, šéf softwarové firmy NetThunder. Ta zveřejnila na LinkedInu fotky, na nichž Huang a Huangová, kteří nejsou příbuzní, sedí té noci vedle sebe. O pár týdnů později začala singapurská firma Megaspeed, v jejímž vedení Alice Huangová oficiálně působila, nakupovat čipy Nvidie za miliardy dolarů.
Dnes tahle scéna působí úplně jinak. Právě list The New York Times koncem října informoval, že americké zpravodajské služby Alici Huangovou, jinak čínskou občanku vystupující také pod jménem Huang Le, nejméně rok elektronicky sledovaly a dospěly k závěru, že předává citlivé informace Pekingu. Už během monitorování její činnosti vyšlo najevo, že bývalá reportérka čínské státní televize a privátní bankéřka byla v intenzivním kontaktu právě s Jensenem Huangem.
O celé věci byl už před časem informován i prezident Donald Trump, který má s Huangem blízký vztah, jenže nijak nezasáhl a šéf Nvidie údajně nedostal žádné varování, že se kolem něj motá dáma v hledáčku cizí rozvědky. Huang je přitom ústřední postavou nynějšího AI boomu a na čipech jeho Nvidie do značné míry stojí dosavadní technologická dominance USA nad Čínou.
Minulý pátek přidal The New York Times další díl skládačky. Mezi nejvyššími představiteli Trumpovy administrativy letos na jaře kolovalo memorandum, podle něhož Alici Huangovou naverbovalo přímo čínské ministerstvo státní bezpečnosti, hlavní civilní rozvědka asijské země. Jejím úkolem mělo být sbírat informace o Jensenu Huangovi a amerických čipech pro umělou inteligenci. Údajně ho měla také ovlivnit, aby prosazoval prodej nejvýkonnějších čipů do Číny.
Britský deník The Financial Times přišel s nejpikantnějším detailem: Huang a Huangová spolu měli milostný poměr. Jensen Huang je přitom ženatý s Lori Huang, s níž má dvě děti. Nvidia se k tvrzení o vztahu odmítla vyjádřit.
Načasování celé aféry je pro šéfa Nvidie mimořádně nepříjemné. Huang patří k nejvlivnějším spojencům Donalda Trumpa a roky tlačí na to, aby Spojené státy vůči Číně v exportu čipů tolik nepřitvrzovaly. Argumentuje, že zákazy pomáhají čínskému rivalovi Huawei. V roce 2025 Trumpa přesvědčil ke zmírnění zákazu a později s ním vyjednal povolení na vývoz druhého nejvýkonnějšího typu čipů Nvidie do Číny, ze kterého si americký stát bere čtvrtinu tržeb. Memorandum, na které se The New York Times i The Financial Times odvolávají, podle médií kolovalo v Bílém domě ještě před Trumpovou květnovou cestou do Pekingu, na kterou šéfa Nvidie prezident na poslední chvíli přibral.
Společnost Megaspeed, za kterou Alice Huangová vystupovala, na sebe ale upoutala pozornost už předtím. Vznikla v roce 2023 odštěpením zahraniční divize čínské herní firmy 7Road, mezi jejímiž vlastníky je i čínská vláda. Přes malajsijskou dceru Speedmatrix nakoupila hardware od Nvidie postupně nejméně za 4,8 miliardy dolarů, tedy přes 100 miliard korun, zpočátku hlavně od americké pobočky čínského IT koncernu Inspur, který je ovšem kvůli spolupráci s čínskou armádou na černé listině.
Když v září 2024 dorazil do malajsijského datacentra Megaspeedu na kontrolu úředník tamního ministerstva obchodu, našel čipy ještě v krabicích, což bývá znakem přeposílání. Firmu i kvůli tomu dnes prověřuje jak ministerstvo spravedlnosti, tak singapurská policie.
Nvidia k nynější aféře tvrdí, že šlo o běžné obchodní kontakty. Mluvčí firmy John Rizzo připomněl, že Jensen Huang ročně jedná s tisíci manažerů mnoha firem a že s nimi nikdy žádné utajované informace nesdílí. „Naše vztahy a interakce se týkaly jen Megaspeedu a všechno bylo naprosto normální,“ řekl sám Huang agentuře Bloomberg.
A přestože Donald Trump při Huangovi zatím stojí a brání ho, předsedové tří důležitých sněmovních výborů amerického Kongresu už šéfa Nvidie vyzvali k neveřejnému brífinku, a to na 18. listopadu. Pochybnosti obklopují ale i prezidentovo chování a jednání jeho podřízených.
Ostatně kauza je každým dnem vrstevnatější a vrstevnatější. Ministerstvo obchodu například podle dalšího textu The New York Times schválilo zhruba dvě desítky čínských firem, které smějí kupovat nebo používat čipy H200. Je mezi nimi i společnost New Matrix, jejíž pekingská adresa zeje prázdnotou a jejíž majitelé mají vazby na investiční fond Wise Road, který Washington v roce 2024 zařadil na černou listinu.