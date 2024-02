Jezte jako Chris Hemsworth. Hovězí jen za denního světla, nic z krabiček a hodně oliváče

Uložit 0

Chris Hemsworth ví, jak se má starat o své tělo. Ostatně, jak by jinak přežil třeba sílu hvězdy, která skrze něj coby filmového Thora proudila v předposledních Avengerech, kdyby se stravoval typickou americkou kuchyní a za cvičení bral víkendovou procházku? Jeho soukromý šéfkuchař nyní odkryl efektivní dietu, kterou oblíbený hollywoodský herec dodržuje, když se blíží velká filmová role. Nebo další řada dokumentárního seriálu Limitless od National Geographic, který jeho tělo a mysl testuje opravdu důkladně. Takže popadněte pero a papír, je čas na nákupní seznam.

Chris Hemsworth je stěžejní součástí druhého nejvýdělečnějšího filmu historie Avengers: Endgame, kde hraje jednoho z hlavních superhrdinů Thora. Právě komiksová postava prastarého severského boha s velikou mocí ho proslavila, ale zároveň na něj ušila tvrdý bič, kterého se čtyřicetiletý herec drží před každou svou větší filmovou rolí.

Coby Thor musel mít vypracované tělo se spoustou svalů (byť paradoxně v posledním díle Avengerů byl spíš zpustlý) – a to bez stravovacího plánu tak úplně nejde. S rodákem z australského Melbourne už přes deset let spolupracuje Sergio Perera, španělský šéfkuchař, který mu se stravou radí, přesněji řečeno pro něj na míru skládá jídelníčky.

Ať už jde o snídani, svačinu, oběd, pozdní snack nebo večeři, všechny části dne má Hemsworth co do jídla nalajnované. Musí mít, aby dokázal efektivně nabírat svaly a současně se udržoval v dobré kondici. „Když trénujete, abyste si vybudovali svaly, které jsou hodné Thora, zkrátka se musíte dobře stravovat,“ říká. A vlastně nejde o žádnou vědu.

Get up. Get outside. Take in the fresh air and get some work in. pic.twitter.com/6o1HBMsrhw

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) April 18, 2023