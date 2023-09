Microsoft těží ze spojení s ChatGPT. Amazon teď investuje miliardy do konkurenční umělé inteligence

Amazon Jeffa Bezose investuje do umělé inteligence (vygenerováno umělou inteligencí)

Velké technologické a investiční závody o to, kdo bude hrát prim ve světě umělé inteligence, pokračují. Amazon oznámil, že investuje řádově až téměř sto miliard dolarů do projektu Anthropic, který se zabývá vývojem generativní umělé inteligence. Mnohými odborníky je právě americký startup označovaný za jednoho z nejvýraznějších konkurentů společnosti OpenAI a jejího nástroje ChatGPT. Ostatně Anthropic před dvěma lety založili bývalí zaměstnanci OpenAI. Amazon tímto krokem reaguje na sílící pozici konkurenčního Microsoftu, který je v rámci multimiliardové spolupráce úzce propojen právě s OpenAI a integruje jeho umělou inteligenci do vlastních produktů.

V oblasti umělé inteligence jsou z technologických obrů nejvíce vidět právě Microsoft, Google a také Nvidia. Amazon nechce chybět, a proto oznámil, že investuje až čtyři miliardy dolarů (92 miliard korun) do společnosti Anthropic, ve které díky tomu získá minoritní podíl. Podle Financial Times má v první fázi poslat 1,25 miliardy dolarů (29 miliard korun) a v průběhu času v závislosti na určitých podmínkách investici navyšovat. Součástí dohody je, že Anthropic bude k vytváření svých modelů využívat cloudovou výpočetní platformu Amazonu a taktéž jeho specializované čipy pro umělou inteligenci.

Anthropic v roce 2021 založili sourozenci Daniela a Dario Amodeovi spolu s Jackem Clarkem a Jaredem Kaplanem, kteří se údajně neshodovali na dalším směřování OpenAI, kde dříve působili. V nové firmě se rovněž specializují na vývoj systémů spojených s obecnou umělou inteligencí a jazykových modelů, zároveň výrazně akcentují zodpovědné využívání celé technologie. Během jeho relativně krátké existence do Anthropicu přitekla řada investic. Naposledy letos v květnu získal 450 milionů dolarů (přes 10 miliard korun) a hodnota startupu se tím podle informovaných zdrojů vyšplhala na téměř pět miliard dolarů (115 miliard korun).

Foto: Anthropic Spoluzakladatelé Anthropicu Dario Amodei (CEO) Daniela Amodei

Celkem už měl Anthropic od investorů získat zhruba 1,6 miliardy dolarů (37 miliard korun) a zajímavé je, že právě v posledním kole dostal kapitál od Spark Capital a také Googlu. Před několika měsíci Anthropic uváděl, že se chystá trénovat své modely na čipech a cloudu Googlu. Na tom se podle vyjádření startupu nic nemění, spolupráce s Amazonem totiž nemá být – třeba na rozdíl od dealu Microsoftu s OpenAI – exkluzivní.

Tak či tak je tento projekt spolu s Inflection AI (v investicích 1,3 miliardy dolarů od Microsoftu či Nvidie) nebo Cohere (270 milionů dolarů od Nvidie a dalších) považován za nejvážnějšího konkurenta OpenAI, které má od investorů v čele s Microsoftem přes 11 miliard dolarů (přes 250 miliard korun).

V Anthropicu dříve působil také Stanislav Fořt, který patří k předním českým výzkumníkům v oblasti umělé inteligence. Naposledy působil v konkurenčním Stability AI a na jaře ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch mimo jiné popisoval, proč je právě umělá inteligence od Anthropicu tak zajímavá.

„Anthropic založili autoři vědeckého článku, který světu představil jazykový model GPT-3. Ten ukázal, že se v modelu skutečně děje něco, co jsme nečekali. Tito lidé pak z OpenAI, která za GPT stojí, odešli a založili právě Anthropic a tam jsme poslední rok a kousek stavěli pravděpodobně jediný konkurenční jazykový model srovnatelný s ChatGPT, který se jmenuje Claude,“ popisoval Fořt, který byl podle dostupných informací součástí nedávného většího exodu klíčových inženýrů ze Stability AI.

Pro Amazon se jedná o výrazný krok na trhu generativní umělé inteligence, kterou například Microsoft brzy pošle všem uživatelům Windows 11. Nástroje jako ChatGPT a spol. umí během několika vteřin vytvářet texty, na kterých by člověk strávil hodiny, nebo generovat věrné obrázky, jež jsou k nerozeznání od realistických fotografií. Amazon navíc Anthropicu nabídne nejen svůj cloud v podobě AWS, ale také procesory Trainium a Inferentia, které mají být alternativou k čipům od Nvidie. Ta v nich našla zlato a v rámci konkurenčního boje je zatím v čele pelotonu, o čemž vypovídá i významný růst ceny jejích akcií.