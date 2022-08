Johnny Depp před necelými dvěma měsíci vyhrál soud o domácím násilí, už se ale objevují zprávy o jeho dalších filmových projektech. To i mnoho dalšího přináší nové vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém i televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Depp nedávno prošel extrémně medializovaným soudem, v němž se mělo rozhodnout, zda týral svou bývalou manželku Amber Heard. Ačkoliv na povrch vyšly znepokojivé informace o obou stranách sporu, Depp byl obvinění v zásadě zproštěn a fanoušci teď čekají, zda a jak naváže na svou dosavadní kariéru. A vypadá to, že věci se už dávají do pohybu.

V médiích se nedávno objevila informace, podle níž herec ještě v tomto létě ztvární roli krále Ludvíka XV. ve francouzském filmu Jeanne du Barry. Server The Hollywood Reporter teď přidává novinku, že Depp se příští rok na jaře pustí také do režírování. Učiní tak poprvé od roku 1997, kdy natočil drama Bojovník. Tentokrát půjde o biografický snímek Modigliani ukazující přelomový moment v životě slavného malíře a sochaře Amedea Modiglianiho v roce 1916. Jako jeden z producentů se na projektu bude podílet i Al Pacino.

Reprofoto: Art Of The Pantheon/YouTube Johnny Depp

Do diskutování o Deppově budoucnosti se mezitím pustil také Mads Mikkelsen, který ho kvůli kontroverzím nahradil v roli Grindelwalda v posledních Fantastických zvířatech. Mikkelsen v rozhovoru pro server Deadline zvažoval, zda by se stále oblíbený herec do franšízy vrátil, když (alespoň zčásti) vyhrál soud s Heard. „Mohl by. Jsem jeho velký fanoušek. Myslím, že je to skvělý herec a že odvedl skvělou práci,“ řekl Mikkelsen. Znovu také zdůraznil, jak těžké pro něj bylo na Deppovo ztvárnění Grindelwalda navázat a jak se rozhodl postavu pojmout výrazně jinak a nekopírovat práci někoho jiného.

Jak bude vypadat Deppova další kariéra, nicméně stále není vůbec jednoznačné. Studio zatím další díl Fantastických zvířat ani oficiálně nepotvrdilo a předchozí film v kinech vydělal asi 405 milionů dolarů – stěží polovinu výdělku prvního snímku. Na veřejnost se navíc nedávno dostalo přes šest tisíc stran dokumentů ze soudu Depp vs. Heard, které obsahují mnoho dosud neznámých a potenciálně velice problematických informací o chování hollywoodského herce a jeho právníků.

V rámci obžaloby se například měli pokusit mezi soudní důkazy zahrnout nahé fotografie Heard a ve snaze dále ji poškodit zmínit její údajnou historii exotické tanečnice. Dokumenty obsahují také bezpočet textových konverzací, kde Depp zmiňuje, že Heard mu prý fyzicky ani psychicky nikdy neublížila, případně znepokojující zprávy s Marilynem Mansonem, který sám čelí obvinění z psychického zneužívání a znásilnění bývalé přítelkyně Evan Rachel Wood. Teprve se uvidí, jak na to bude veřejnost a Hollywood reagovat v dlouhodobějším horizontu.

Co ukazují trailery

Wednesday

Po delší době se na obrazovky v zajímavém novém zpracování vrací slavná Addamsova rodina. Režie poloviny první řady seriálu se ujal sám Tim Burton, jehož zaujala možnost prozkoumat postavu dívky se zájmem ve smrti Wednesday. Více zde.

Kabinet kuriozit Guillerma del Tora

Guillermo del Toro, režisér Faunova labyrintu, Hellboye nebo Tváře vody, si celý život vede zápisky nápadů na další znepokojivé příběhy o bytostech mimo přirozenost. Kabinet kuriozit některé z nich vybírá a vytváří antologický seriál, v němž každá epizoda znamená jiného režiséra, jiné monstrum a jiný příběh. Více zde.

Na pivo do první linie

Na pivo do první linie je tak trochu komedie z války ve Vietnamu. Hrdinou filmu je totiž mladý vysokoškolák Chickie Donohue, který se rozhodne svoje kamarády vojáky na frontě překvapit a přivézt jim pivo. Příběh se ale od zvláštně humorné premisy stočí i k seriózním tématům smyslu konfliktu nebo vlivu válečné vřavy na čerstvě dospělé muže. A mimochodem, Donohue byl skutečný člověk.

Světlonoc

Světlonoc je novým počinem režisérky Terezy Nvotové, známé díky dokumentu Mečiar a dramatu Špína. Snímek spadající do žánru mysteriózního hororu pojednává o čarodějnicích a přírodních léčitelkách, ale také o předsudcích, misogynii či vztahu s přírodou. Světlonoc před několika dny dostala Zlatého leoparda na mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu v soutěžní sekci Současná kinematografie.

Co hýbe světem filmu a televize

Pán prstenů změnil pána

Práva ke stěžejním dílům J. R. R. Tolkiena, Pánovi prstenů a Hobitovi, po asi padesáti letech mění majitele. Koupila je švédská holdingová společnost Embracer Group, která tak do Středozemě bude moci zasazovat videohry, tematické parky, filmy a tak dále. Zazněla přitom možnost v budoucnu točit samostatné snímky o příbězích jednotlivých postav, jako jsou Gandalf, Galadriel či Glum. Více zde.

Prequel Johna Wicka míří na obrazovky

Akční film John Wick se před lety stal nečekaným hitem, takže následoval vznik franšízy. Příští rok se do kin chystá už třetí pokračování, do televize zároveň s tím zamíří prequel s názvem The Continental, který se ve třech 90minutových epizodách zaměří na historii hotelu Continental, kde si nájemní vrazi náležící do tajné organizace mohou odpočinout. Minisérie se odehrává v roce 1975 a vyjde příští rok v březnu na streamovací službě Peacock. Ta by měla být v Česku dostupná někdy letos pod názvem SkyShowtime.

Ezra Miller, pětimiliardová noční můra

Nebinární herec/herečka Ezra Miller za sebou mají těžkých pár let, kdy provozovali kult na Islandu, rušili pořádek na Havaji a několikrát skončili v poutech. Ohrozili tím budoucnost blockbusteru The Flash za v přepočtu pět miliard korun, kde hrají hlavní roli. Složitá situace umělce/umělkyně i filmu se ale podle všeho obrací k lepšímu. Více zde.

Robert De Niro dvakrát v jednom filmu

Robert De Niro si v průběhu své dlouhé kariéry vyzkoušel už mnoho různých žánrů a hereckých poloh, vždy se ale nakonec vrátí ke gangsterce, jako byl třeba nedávný Irčan. Teď byl obsazen do hlavní role filmu Wise Guys, a to rovnou dvakrát. Má totiž ztvárnit dvojici znepřátelených mafiánských bossů Vita Genoveseho a Franka Costella, skutečných lidí působících v polovině 20. století. Soupeření mezi nimi a jejich rodinami dospělo až k pokusu o vraždu. Zajímavostí je, že se jedná o první film schválený novým vedením Warner Bros. Discovery a půjde nejspíš o středněrozpočtový projekt. Pro ty se podle slov šéfa studia neočekával moc velký prostor – možná tak situace nebude tak špatná.

Co si dnes pustit

Dvanáct

Netflix | Drama | 2019 | 10 epizod | ČSFD

Reprofoto: Eyeworks Film/YouTube Minisérie Dvanáct

Dvanáct je v zásadě variací na slavných Dvanáct rozhněvaných mužů, ale do poroty se tentokrát dostaly i ženy a hlavně je to minisérie. Zvolený formát premisu rozhodování o vině neznámého člověka umožňuje rozšířit o osobní příběhy jednotlivých členů poroty a zkoumat, jak se podepisují na jejich pohledu na věc. V průběhu rozkrývání brutálního případu možné filicidy a charakterů postav se stále silněji na povrch dere otázka – mohou vůbec obyčejní lidé objektivně rozhodnout o něčí vině?

Doktor smrt

HBO Max | Životopisný | 2010 | 134 min. | ČSFD

Foto: HBO Film Doktor smrt

Hippokratova přísaha po těch, kteří ji složili, požaduje zachování života. Jack Kevorkian ale v konzervativních Spojených státech razil radikální myšlenku, která toto základní pravidlo komplikovala. Co když pacient trpí a o svůj život už nestojí? Film Doktor smrt s Al Pacinem v hlavní roli pojednává o osobnosti a myšlenkách Kevorkiana, představuje ale také kritiku konzervativní americké společnosti, jejích paradoxů a lpění na náboženském dogmatu, i když nedává smysl.

Úl

HBO Max | Drama | 2021 | 84 min. | ČSFD

Reprofoto: Icon Films Australia & New Zealand/YouTube Film Úl

Fahrije, žena z malé albánské vesnice, žije s uvadající naději, že se její muž kdy vrátí z války v Kosovu. Jelikož se ale stále musí postarat o svou rodinu, nepoddá se depresi a spolu s dalšími místními ženami vojáků vytvoří byznys prodávající domácí ajvar. Jejich snahy se setkají s nevolí ze strany patriarchální společnosti vesnice, a tak začíná boj o důstojnost i nalezení nového smyslu života. Úl je zajímavý jednak svým skutečným příběhem a sympatickými hrdinkami, jednak nejednoznačným pojetím tématu, které se vyhýbá klasické struktuře vedoucí jasně k dobrému konci.

Solární protipóly

Disney+ | Sci-Fi | 2020-dnes | 3 řady | ČSFD

Reprofoto: Rotten Tomatoes TV/YouTube Seriál Solární protipóly

Solární protipóly mohou působit buď jako trochu méně radikální verze Ricka a Mortyho, nebo naopak jako seriál pro ty, kterým Rick a Morty přijde trochu příliš. Dokonce za seriálem stojí jeden ze spoluautorů Ricka a Mortyho. Zkrátka je to divoké, popkulturními odkazy a meta momenty nabité animované komediální sci-fi o dobrodružstvích jedné rodiny ve vesmíru. Jen místo lidí vydávajících se na cizí planety jsou v centru mimozemšťané snažící se opustit Zemi.

Nejnavštěvovanější filmy a seriály týdne na ČSFD

Nejnavštěvovanější seriály:

1. Sandman

2. Já jsem Groot

3. Volejte Saulovi

4. Zámek a klíč

5. Stranger Things

Nejsledovanější filmy:

1. Predátor: Kořist

2. Denní směna

3. Bullet Train

4. Tři tygři ve filmu: JACKPOT

5. Třináct životů

(Obsah byl vytvořen ve spolupráci s ČSFD.)