Někteří diváci si mohli myslet, že po natočení trilogie Pána prstenů a už tak možná příliš roztaženého Hobita adaptace děl J. R. R. Tolkiena v zásadě skončily kvůli vyčerpání zdrojového materiálu. Dnes ale žijeme v době spin-offů, prequelů a audiovizuálního univerza Marvelu – a chybějící zdrojový materiál lze vždy domyslet. Když tedy videoherní a mediální firma Embracer Group nyní kupuje práva na Tolkienovo dílo, zmiňuje možnost nových filmů i seriálů.

Mnoho prostoru pro bezpočet příběhů z hloubi mytologie Středozemě anglický autor sám explicitně vytvořil. Jelikož svému epickému fantasy chtěl poskytnout co nejsilnější dojem autenticity, dvojici hlavních příběhů doplnil o rozsáhlé, více či méně detailní poznámky o hluboké historii, mytologii a reáliích fikčního světa. Mezi Pánem prstenů, Hobitem, Silmarillionem, Nedokončenými příběhy Númenoru a Středozemě, korespondencí a dalšími zápisky je tak dostatek odkazů pro tisíce stran textu nebo stovky hodin audiovizuálního umění z předloh spisovatele.

Práva na adaptování a další vytěžování Pána prstenů, Hobita a jiných okruhů dějin Středozemě dosud patřila společnosti The Saul Zaentz Company, která je spravovala v rámci divize Middle-earth Enterprises. Ta se tolkienovskou divizi ale už počátkem tohoto roku rozhodla prodat. Začal souboj o prokázaně velice lukrativní franšízu, přičemž padly zmínky o ceně dosahující až dvě miliardy dolarů, tedy přes 40 miliard korun. Finanční podmínky aktuálního prodeje nejsou veřejně známé.

Jelikož je právě uprostřed tvorby velice ambiciózního seriálu podle historických dodatků k Pánovi prstenů, za hlavního zájemce se považoval Amazon. Teď ale všechny překvapila švédská Embracer Group, která získala práva na tvorbu filmů, jevištních inscenací, videoher, deskových her, merchandisingu a dokonce tematických parků podle vybraných částí Tolkienova díla.

Foto: Amazon Studios Záběry z první řady seriálu Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu

„Jsem opravdu nadšený, že se Pán prstenů a Hobit, jedna z nejepičtějších fantasy sérií na světě, připojila do rodiny Embracer a otevřela tak nové transmediální příležitosti včetně synergií v rámci naší globální skupiny,“ řekl zakladatel a ředitel Embraceru Lars Wingefors.

Nejdříve se přitom kultovní fantasy má stát studnicí nápadů pro vývojáře videoher a deskových her, kteří jsou přímou součástí firmy. Oficiální vyjádření k akvizici pak dodává, že potenciál příležitosti do budoucna vidí také ve filmech založených na ikonických postavách jako Gandalf, Aragorn, Glum, Galadriel, Eowyn a dalších.

Znamená to, že bychom časem tolkienovský propojený filmový svět po vzoru univerza Marvelu dostali? Nelze to vyloučit. Middle-earth Enterprises se nicméně součástí Embracer Group stanou v prakticky nezměněné formě a zachovají si vedení, které prozatím jednalo poměrně konzervativně. V minulosti bylo zodpovědné hlavně za licencování Tolkienova díla studiím, čímž vznikly obě trilogie Petera Jacksona. Filmová práva na Pána prstenů a Hobita přitom aktuálně mají poměrně úzce vymezené mantinely, stále na ně totiž má exkluzivní nárok studio New Line Cinema patřící Warner Bros.

V současnosti jsou Middle-earth Enterprises finančně zainteresované jak v seriálu Pán prstenů: Prsteny moci od Amazonu, tak v připravovaném animovaném filmu The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim s plánovaným datem uvedení v roce 2024. Hernímu vývojáři EA pak fantasy předlohu licencuje pro mobilní hru The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth.

Seriál Amazonu každopádně v dohledné době skoro jistě nenajde konkurenci s podobným rozsahem odehrávající se ve stejném univerzu. Naopak není vyloučeno, že retailový gigant v následujících letech od Embraceru koupí licenci na natočení něčeho dalšího ze Středozemě. Stále je zde také Tolkien Estate, spravující značnou část spisovatelova díla a pozůstalosti, od něhož Amazon získal práva na dodatky Pána prstenů.

Možnost natočení spin-offu obsahuje už původní smlouva o natočení seriálu, který bezpodmínečně dostane všech pět plánovaných řad s celkovou cenovkou kolem miliardy dolarů. Epické televizní dílo s podtitulem Prsteny moci se odehrává pár tisíc let před výpravou za zničením Jednoho prstenu ve druhém věku. Obyvatel Středozemě v čele s elfkou Galadriel budou muset svůj domov ochránit před zkázou ze strany pána zla Saurona. První díl seriálu na obrazovky dorazí už za dva týdny.

Embracer Group mezitím spolu s právy na legendární fantasy koupilo i několik herních vydavatelů, mezi nimiž je Limited Run Games nebo Tripwire Interacive. Firma v posledních měsících nakupuje skutečně ve velkém – v květnu získala studia Crystal Dynamix či Square Enix, kterému patří hry Deus Ex a Tomb Raider. V minulosti koupilo také české Warhorse Studios, jež stojí za hrou Kingdom Come: Deliverance.