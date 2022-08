Splněná noční můra milovníků monster. Netflix ukazuje trailer na Kabinet kuriozit Guillerma del Tora

Guillermo del Toro, režisér filmů jako Faunův labyrint, Hellboy nebo Tvář vody, má dlouhodobě pověst dvorního hollywoodského tvůrce poutavých monster. Teď ale ve spolupráci s Netflixem připravil antologii, která by v tomto směru mohla být jeho opus magnum – alespoň přeneseně. Kabinet kuriozit Guillerma del Tora totiž divákům představí nejen celou řadu příšer ze zásvětí či z jiných dimenzí, ale také je zasadí do vizí zajímavých režisérů.

Antologie znamená, že každá z osmi epizod nového seriálu nabídne svůj vlastní svět, postavy i uzavřený příběh. Mezi nejslavnější příklady takového formátu, které jsou stejně jako Kabinet kuriozit spřízněné s hororovým žánrem, patří The Twilight Zone a Krajní meze. V obou případech jednotlivé díly vždy představily nějaký znepokojivý námět a na ploše přibližně 50 minut zkoumaly, jak daleko ho mohou zavést. Velice podobně ostatně funguje také současné Černé zrcadlo.

Novinka od Netflixu svým názvem odkazuje jednak ke sbírkám podivných a těžko zařaditelných předmětů, jednak ke knize z roku 2013, jejíž plný název zní: Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections, and Other Obsessions. Filmař v ní prezentuje náhled do své mysli a tvůrčího procesu, ale také ukazuje mnoho nápadů, které se nedostaly na plátna.

Právě některé z nich se dost možná objeví v televizním zpracování Kabinetu kuriozit. Nově zveřejněný trailer obsahuje pohledy na velkou část monster a názvy všech osmi epizod, neodhaluje ovšem žádné detaily o příbězích. Sám del Toro hovoří o kráse a ošklivosti, které jsou ve světě přítomné zároveň. Dodává také, že inspirace pro vytvoření seriálu pochází z mnoha různých zdrojů – hlubokého vesmíru i vlastních myslí autorů.

Možná zajímavější než příběhy jsou však jména režisérů. Je mezi nimi totiž hned několik jmen spojených s oceňovanými filmy či seriály. Jednu z epizod si například vzala na starost režisérka prvního Stmívání, která ovšem spolupracovala se scenáristkou z Černého zrcadla a obě vycházely z povídky slavného spisovatele hororových děl H. P. Lovecrafta.

Na dalších epizodách pracovali tvůrci, v jejichž filmografii jsou díla jako seriál Hannibal, batmanovská trilogie Christophera Nolana a Narcos. Mezi režiséry se objevuje i Jennifer Kentová, známá díky oceňovanému hororu Babadook, a Panos Cosmatos, jenž stojí za Mandy – Kult pomsty, možná nejlepším filmem s Nicholasem Cagem za posledních více než deset let.

Zajímavá jména pak lze zahlédnout také v obsazení. Antologie ukáže Andrewa Lincolna (Živí mrtví), Ruperta Grinta (Harry Potter), F. Murray Abrahama (Amadeus) nebo komika Erica Andrého. Kabinet kuriozit Guillerma del Tora vyjde na Netflixu 25. října.