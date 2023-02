Jsem Batman, říká Michael Keaton. V ikonické roli se po 31 letech ukazuje v traileru filmu The Flash

Michael Keaton jako Batman v novém filmu The Flash

Ve Spojených státech včera proběhlo finále NFL, které se tradičně řadí mezi nejsledovanější televizní události roku. Kromě amerického fotbalu přitom k hlavním bodům programu už dlouho patří také hudební vystoupení v poločase, reklamy na všechno možné a v neposlední řadě trailery či televizní spoty chystaných blockbusterů. Těm tentokrát vévodil dlouho očekávaný The Flash, mnoho pozornosti si ovšem získaly i nové pohledy na třetí Strážce galaxie, pátého Indianu Jonese nebo kdovíkolikáté Transformers.

The Flash, na něhož se čeká už minimálně pět let, je… v zásadě epičtěji působící a zpomalenější Spider-Man: Bez domova. A nejednomu divákovi při sledování traileru jistě vytane na mysli i Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství. Tvůrci se totiž rozhodli superhrdinu s extrémně rychlýma nohama po událostech z Ligy spravedlnosti Zacka Snydera povýšit rovnou na cestovatele časem i multiverzem.

Když Flash s tváří nebinárních herce/herečky Ezry Miller (používají zájmena oni/ony, proto netypická gramatická forma) zjistí, že se díky svým schopnostem dokáže pohybovat napříč prostorem i časem, rozhodne se vrátit do minulosti a zachránit život své matce. Plán ovšem tak docela nevyjde a hrdina se ocitne ve zcela jiné verzi vesmíru.

Podobně jako to udělal Marvel, DC premisu využívá pro návrat některých známých postav či herců – a navíc přidává alternativní verze jiných. Samozřejmostí je opětovné shledání s Brucem Waynem s tváří Bena Afflecka, známého z filmů Zacka Snydera, v alternativní realitě ale na scénu pod maskou Batmana přichází Michael Keaton. Ten si temného rytíře zahrál naposledy před více než třiceti lety ve snímku Batman se vrací od Tima Burtona.

Tím hrátky s paralelními realitami ale teprve začínají. Role hlavního zloducha se znovu ujme generál Zod (Michael Shannon) z deset let starého Muže z oceli. Rozdíl je v tom, že tentokrát po ruce není Superman a ani žádní jiní superhrdinové. Flash jen potká alternativní verzi samého sebe. A vlastně ještě velice nadanou dívku – Supergirl jménem Kara.

The Flash měl původně vyjít v roce 2018, nejdříve ale narazil na kreativní problémy a později na celý sled kontroverzí kolem Ezry Miller. Po mnoha odkladech na velké plátno konečně zamíří 15. června právě v době, kdy má linie filmů DC započatá Snyderem definitivně končit. Nové vedení DC Studios v čele s režisérem a scenáristou Jamesem Gunnem plánuje začít znovu ve snaze vybudovat konzistentnější filmové a televizní univerzum schopné lépe konkurovat Marvelu.

Ten do boje o letní návštěvníky kin vyrazí s vyvrcholením trilogie o Strážcích galaxie. Star-Lorda, Gamoru, Rocketa, Draxe a další naposledy uvidíme v boji proti dvojici mocných zloduchů přímo napojených na minulost hrdinů. Adam Watlock má být dokonalým nástrojem určeným specificky pro zlikvidování Strážců. Stvořila ho vůdkyně rasy Suverénů Ayesha po tom, co ji Rocket ve druhých Strážcích galaxie podrazil.

S vysoce inteligentním, geneticky i jinak modifikovaným mývalem se pojí také druhý zloduch High Evolutionary. Právě on totiž z Rocketa udělal to, čím je, avšak za cenu velkého, zatím blíže nespecifikovaného utrpení pro bezbranné zvíře. Cílem High Evolutionaryho je totéž provést s celou populací galaxie a přinutit ji tak pokročit do „vyššího vývojového stadia“. Alespoň v jeho vlastních očích.

James Gunn, který novinku napsal i režíroval, už dříve slíbil, že ještě více prohloubí osobní příběhy všech postav, které představují jádro celé trilogie. Zároveň by se s nimi, přinejmenším v jejich současné podobě, měla rozloučit. Nová upoutávka, následující dva měsíce po té první, proto od začátku vedle gagů či velkolepých vizuálních efektů láká na jeden poslední boj za záchranu galaxie. Strážci galaxie Vol. 3 do kin zamíří 4. května.

U příležitosti Super Bowlu vyšlo ještě několik kratších upoutávek. Indiana Jones a nástroj osudu, chystaný na 29. června, na nových záběrech ukázal hrdinu mlátícího nacisty v roce 1969 i v omlazené verzi o šestnáct let dříve. Transformers: Probuzení monster zase sázejí na robotické Porsche 911 Carrera nebo gorilu. Nový pohled pak dostaly také snímky Creed III, Vřískot 6, Dungeons & Dragons: Čest zlodějů, desátý díl ságy Rychle a zběsile a drama Air o revoluci v Nike, které se nedávno představilo v prvním plnohodnotném traileru.