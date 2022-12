Strážci galaxie se vrací. Trailer na třetí pokračování slibuje epickou a osudovou podívanou

Strážci Galaxie Vol. 3 do kin dorazí příští rok v květnu

Je to teprve týden, co Marvel divákům přinesl předčasnou vánoční nadílku ve formě čtyřicetiminutového filmu Strážci galaxie: Sváteční speciál. Teď studio láká na hlavní chod a ukazuje trailer na třetí celovečerní snímek se Star-Lordem, Draxem, Mantis, Grootem a dalšími. A pokud to tak náhodou dosud nebylo, novinka režiséra Jamese Gunna se stává nejočekávanějším projektem Marvelu pro příští rok.

První Strážci galaxie se přitom v roce 2014 považovali za poměrně velký risk, jelikož šlo o velice nekonvenční, zčásti animovanou skupinu postav, která vycházela z komiksů zcela neznámých širší veřejnosti. Gunn ale nejistou sázku dokázal proměnit na kritický i komerční jackpot a o tři roky později na něj navázal druhým, také velice dobře přijatým filmem.

Od vydání Strážců Galaxie Vol. 2 ale uběhlo už pět let, takže je nejvyšší čas příběh jeho hrdinů uzavřít. První trailer na Vol. 3 zápletku naznačuje jen vágně, je nicméně známé, že se snímek bude odehrávat po událostech v Avengers: Endgame, novém Thorovi i zmíněném svátečním speciálu. Samozřejmě se vrátí všechny známé postavy, a to včetně dříve zmizelé Gamory – co se s ní dělo, když byla pryč, bude jistě významnou dějovou linií.

Nejdůležitější nicméně budou padouši Adam Warlock a High Evolutionary. Zmínka o prvním z nich zazněla už v potitulkové scéně předchozího filmu – jako nástroj pro zničení Strážců galaxie ho stvořila vůdkyně rasy Suverénů Ayesha po tom, co ji Star-Lord a jeho parta podrazili. High Evolutionary je pak extrémně inteligentní bytost stojící za vznikem chytrého mývala Rocketa. Jeho cílem je přinutit veškerý život pokročit do „vyššího vývojového stadia“ odpovídajícího jeho představám o dokonalých bytostech.

Gunn, který napsal scénář novinky, už v roce 2017 řekl, že všechny samostatné filmy vypráví jeden ucelený příběh zaměřený na osobní cestu hlavních hrdinů. „Znovu se ještě více sblížíme s postavami stejně, jako jsme se s nimi více sblížili ve Vol. 2 oproti prvnímu filmu,“ poznamenal v rozhovoru pro Entertainment Weekly. Ve Vol. 3 bude hrát zásadní roli historie Rocketa, uzavření charakterových oblouků by se ale měli dočkat všichni hlavní hrdinové.

To naznačuje také trailer, který provází atmosféra posledního velkého dobrodružství. Mezi jednotlivými záběry je už nyní snadné rozeznat ostré střety se zloduchy a zaznívají slova o tom, jak hlavní hrdinové konečně přestanou utíkat a postaví se věcem čelem. Další budoucnost Strážců galaxie je zatím neznámá, pokud ale bude série v nějaké formě pokračovat, třetím filmem za dosavadním příběhem učiní důraznou tečku (případně středník).

Třetí Strážci Galaxie totiž na plátna míří po velice problémové produkci. Ačkoliv Gunn měl nápady na celou trilogii už v době vydání prvního filmu – a po úspěchu Vol. 2 bylo schválení pokračování jasné – Disney režiséra a scenáristu z projektu v červenci 2018 nečekaně vyhodilo. Bylo to kvůli sérii provokativních vtipů, které filmař před lety sdílel na svém twitterovém účtu. Díky vlně podpory ze strany fanoušků, herců a dalších osobností z Hollywoodu – a režisérově pokorné reakci na celou situaci – ho ale studio po necelých devíti měsících opět najalo.

Tou dobou ale žádaný filmař měl už uzavřenou smlouvu s konkurenčním studiem Warner Bros. pro natočení nového Sebevražedného oddílu. Projekt Marvelu proto musel počkat až do konce loňského roku. Letos navíc Gunn dostal novou roli šéfa filmového a televizního univerza DC, v níž se má stát odpovědí na šéfa Marvelu Kevina Feigeho a zajistit lepší konzistenci superhrdinských příběhů ze stáje Warner Bros. Discovery, které značka DC patří. Proto režisér na něčem dalším s Marvelem nejspíš jen tak pracovat nebude.

O to větší ale vzbuzují Strážci Galaxie Vol. 3 očekávání. Do českých kin dorazí 4. května příštího roku. Ještě před tím se ale ze stejného univerza na velkém plátně v únoru objeví film Ant-Man a Wasp: Quantumania, který započne takzvanou pátou fázi obří superhrdinské série Marvelu. V červenci pak budou následovat The Marvels a v roce 2024 pak nový Captain America, skupina antihrdinů v Thunderbolts a upírský Blade. Stávající ságu, zaměřenou na multiverzum, v roce 2026 uzavře dvojice filmů o Avengers.