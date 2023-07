Komentář Luboše Kreče: Jeden z nejpozoruhodnějších byznysových dealů poslední doby získal nové kontury. Proti zvyklostem o mlčenlivosti, které prodeje firem obvykle obklopují, se dá nahlédnout pod pokličku exitu Jaroslava Řasy z jeho Abra Software. V něm loni získala německá investiční skupina 80procentní podíl a oficiální, značně vágní informace zněla, že tak učinila za tržně nadstandardních podmínek. Až pohled do výročních zpráv spřízněných společností ukazuje, jak lukrativní transakce to byla.

Na úvod jen trocha historie. Abru založil Jaroslav Řasa v roce 1991 a postupně z ní vybudoval předního dodavatele podnikových systémů především v Česku a na Slovensku. Nebyl na to samozřejmě sám, dalšími důležitými postavami abřího příběhu a firemními podílníky byli mimo jiné Petr Vacek a Petr Kuchař. Za finanční rok, který skončil v červnu 2022, skupina utržila 373 milionů korun a EBITDA, čili zisk před daněmi a odpisy, překonal 50 milionů korun.

Šestapadesátiletý Řasa, který do byznysu postupně přivedl i svou životní partnerku a klíčovou spolupracovnici Moniku Vondrákovou, si v Abře uchoval po celou dobu rozhodující podíl. V době příchodu německého fondu Elvaston Capital držel prostřednictvím své společnosti ART of Business v Abra Software 40 procent všech akcií. Rok předtím to bylo dokonce 43,9 procenta, k umenšení podílu ale došlo v důsledku majetkových přesunů spojených se vstupem investora, po němž se zakladatelé a původní vlastníci přesunuli do společnosti Abra Investments, jež ve skupině i nadále drží pětinu.

Řasova společnost ART of Business vykázala za rok 2021 celkový obrat osm milionů korun, což představovaly primárně dividendy z Abry. A tržby za rok 2022, kdy došlo k odprodeji majority v Abra Software? O dva řády jinde – 524 milionů korun. Jinými slovy, čtyřicetiprocentní podíl Jaroslava Řasy v Abře, který vykonával prostřednictvím privátního eseróčka ART of Business, ohodnotili němečtí kupci na půl miliardy korun. To celou transakci posunulo na 1,3 miliardy korun.

„Nezlobte se, ale nemohu to nijak komentovat,“ odpověděl Jaroslav Řasa na dotaz CzechCrunche stran podmínek transakce. Monika Vondráková, která má v Abře mimo jiné na starost marketing a komunikaci, zopakovala to, co říkala už loni: „Výše transakce byla pro tento segment neobvykle vysoká.“ Její slova platí hlavně při ohlédnutí se zpět, protože Elvaston Capital koupil Abru s cenovkou na úrovni více než pětadvacetinásobku EBITDA.

To jsou čísla, která byla ve světě fúzí a akvizic technologických společností dosažitelná právě tak do loňského léta, případně podzimu. Od té doby je patrné ochlazení, které souvisí s širší situací na trzích, jež reagovaly na prudké zvyšování úrokových sazeb a vůbec nástup ekonomické recese, která vystřídala investiční bonanzu z posledních let.

Naopak řada investičních i finančních dravců si nynější situaci pochvaluje, protože se dá nakupovat se slevou či za výrazně nižších valuací než ještě před rokem či dvěma. Ostatně sám Jaroslav Řasa je jedním z těch, kdo se intenzivně rozhlíží a vymýšlí, jak s novým kapitálem v zádech Abru dál naboostovat.

Bez uzardění se tak dá říct, že Jaroslav Řasa udělal v roce 2022 životní obchod, po němž může dělat to, co jej vždycky lákalo. A přitom pozorovat, jak se za ním prodejní okno když ne uzavřelo, tak minimálně hodně přivřelo.