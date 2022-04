Kde Volkswagen postaví továrnu na baterky? Ve hře je podle expertů budoucnost českého autoprůmyslu

Volkswagen má před sebou důležité rozhodnutí, které by mohlo mít silný dopad na Plzeňský kraj i celý český automobilový průmysl. Německý výrobce se totiž musí rozhodnout, kde postaví svůj hypermoderní závod na baterie do elektromobilů. Ve hře jsou celkem tři lokality, přičemž jednou z nich je bývalé armádní letiště v Líních u Plzně. Podle Radka Špicara, viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, se jedná o příležitost, kterou bychom si neměli nechat proklouznout mezi prsty.

Volkswagen vidí v elektromobilitě svou budoucnost, což potvrzuje i celá rodina elektrických modelů ID. Ta se neustále rozrůstá o nové modely (nedávno například o elektrický minibus ID. Buzz) a meziročně stoupá i počet dodaných vozů. Pro Volkswagen to znamená nutnost zajistit co možná nejplynulejší výrobu, což zahrnuje i dostatečný přísun baterií.

Automobilka ovšem nemá v úmyslu spoléhat na externí dodavatele – produkci akumulátorů chce mít ve vlastní režii. To je důvod, proč má v plánu do konce dekády vybudovat v Evropě několik továren na výrobu baterií, přičemž jednou z prvních potvrzených lokalit se stala španělská Valencie. A nyní Volkswagen hledá další místo, kde by měla jedna z hypermoderních továren na výrobu baterií do elektromobilů (též nazývaných jako gigafactory) vyrůst.

Do její výstavby chce firma investovat čtyři až pět miliard eur, tedy zhruba 98 až 122 miliard korun. Za tuto částku by postavila jednu z nejmodernějších továren v regionu střední Evropy, která na místě svého vzniku nabídne až čtyři tisíce nových pracovních míst. Ve hře jsou momentálně tři lokality, a to také v Polsku a Česku.

Foto: Volkswagen Produkce baterií by měla probíhat v nejmodernějších kulisách

V Česku se původně jednalo například o plochu, která by měla vzniknout demolicí hnědouhelné elektrárny Prunéřov. Nicméně po navýšení požadavků na rozlohu závodu již tato oblast nepřipadá v úvahu, byť by zde ČEZ výrobu baterií do elektromobilů i tak rád viděl. Pokud se tedy německá automobilka rozhodne svou gigafactory na území České republiky postavit, mělo by se tak stát v oblasti bývalého letiště v Líních u Plzně s rozlohou 340 hektarů.

„Pro budoucnost českého automobilového průmyslu je to velmi významná investice, kterou se nám, doufám, podaří získat,“ říká pro CzechCrunch Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Benefitů, které by takový závod do Česka mohl přinést, je totiž podle něj celá řada.

„Investice by přinesla několik tisíc pracovních míst, umožnila by nám získat cenné know-how v oblasti, která bude klíčová pro další rozvoj automobilového průmyslu, a v neposlední řadě by přinesla zlevnění a zrychlení dodávek baterií pro naše automobilky,“ dodává.

Jeho slova potvrzuje i náměstek hejtmana Plzeňského kraje Josef Bernard, podle kterého bude takový závod stahovat příslušné výzkumné kapacity, což je podle něj směr, kterým by se mělo Česko vydávat.

Tým projektantů závodu se měl předminulý týden setkat se zástupci kraje, kteří budou mít za úkol nastavit vše tak, aby lokalita vycházela záměru výstavby co nejvíce vstříc. Musí se provést změna územního plánu, napojení závodu na D5 a ve hře je i možné využití vlečky, která vede z letiště až do „škodováckých“ závodů v Plzni.

Zároveň bude nutné zjistit možnost ekologické zátěže i to, zda lokalita nabízí dostatek pozemků, které projekt pro svou realizaci vyžaduje. Špicar upozorňuje také na energetickou náročnost a zatížení místní infrastruktury. „V případě získání vhodného místa a kvalitního managementu celého projektu to ale jsou řešitelné výzvy,“ dodává.

Foto: archiv RŠ Ekonom Radek Špicar

Navíc bude nutné vyřešit majetkové poměry letiště a okolních pozemků. Jejich vlastníkem by mělo být Ministerstvo obrany, které v současné době řeší spor se společností PlaneStation. Ta má mít letiště od ministerstva pronajaté od roku 2000, a to na dobu 99 let. Podle vyjádření zástupců kraje je však vše o dohodě – variantou je převedení pozemků do vlastnictví Plzeňského kraje. Prozatím však není jisté, zda bezúplatně, či za úplatu.

Podpora šéfa VW

Nad realizací závodu v Plzeňském kraji se tak stále vznáší množství otazníků, přičemž na ten největší, tedy zda je Plzeňský kraj skutečně tím místem, kde by měl závod vzniknout, musí odpovědět sám Volkswagen. Jak ovšem Špicar připomíná, myšlenka realizace továrny v Česku má velmi silného spojence v podobě nového šéfa Volkswagenu, kterým je končící šéf Škody Auto Thomas Schäfer.

„Mohl by k tomu pomoci i bývalý šéf Škodovky, který se ujal vedení značky Volkswagen, pod kterou Škodovka patří. Ten umístění gigafactory v Česku velmi podporuje,“ řekl Špicar.

Svou náklonnost k myšlence vybudovat tento závod právě v Česku Schäfer, kterého v létě v čele Škodovky nahradí Klaus Zellmer, vyslovil již v březnu během rozhovoru pro deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je ovšem otázkou, jak silné slovo při výběru lokality nové továrny bude mít.

S přispěním ČTK.