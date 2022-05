Kdo je Jared Birchall? Tajemný finančník, který má na starosti majetek Elona Muska

Každý bohatý muž či žena mají svého muže nebo ženu pro všechno. Někoho, kdo sežene chůvu, objedná letadlo, zařídí úvěry, najme detektiva. Ani Elon Musk není výjimkou. Jeho důvěrníkem, pomocníkem, bankéřem a čističem v jednom je pětinásobný mormonský otec Jared Birchall. Právě on drží v rukách klíč k Muskovu bohatství.



V dokumentech týkajících je plánovaného nákupu Twitteru, které Elon Musk zveřejnil u Komise pro cenné papíry, je nenápadná zmínka, aby se vedení sociální sítě se svými dotazy obracelo na málo známou kancelář Excession. Ta sídlí podobně jako Musk sám či Tesla v texaském Austinu a v jejím čele stojí Jared Birchall. Moc se toho o něm neví, jedno je ale jisté – pro nejbohatšího muže světa je to naprosto klíčový člověk, jeho pravá ruka a fixer. Tedy ten, kdo zahlazuje a řeší problémy.

Excession, pojmenovaný podle jednoho z dílů románové sci-fi série skotského spisovatele Iaina Bankse, je takzvaný family office. Jde o specifický typ společnosti, která se stará o správu soukromého majetku bohatých lidí. Ta Muskova se od podobných trustů Billa Gatese nebo Jeffa Bezose liší hlavně svou velikostí. Stará se sice o gigantický majetek, jenže v ní fakticky působí dva lidé. Nikoliv desítky či stovky, jako to je u zakladatelů Microsoftu, respektive Amazonu.

A Birchall je, jak zjistily agentury Reuters a Bloomberg, tím, kdo pro Muska dělá první a poslední. Byl to například on, kdo vyjednával s partnery, jako je investiční fond Sequoia Capital nebo kryptoměnová burza Binance, aby pomohli Elonu Muskovi zafinancovat nákup Twitteru. Předpoklady pro to měl dobré, sám totiž z bankovních kruhů vzešel.

Po promoci na Brigham Young University v Utahu v roce 1999 nastoupil Birchall do Goldman Sachs jako analytik, ve firmě ovšem vydržel jen krátce a přesídlil do Los Angeles ke konkurenční Merrill Lynch. Tam působil deset let v oddělení, které se věnuje správě majetku bohatých klientů. V roce 2010 ale dostal padáka, podle Reuters kvůli tomu, že byl moc iniciativní a zákazníky kontaktoval i bez vědomí svých nadřízených.

Bez práce ovšem Birchall dlouho nezůstal, po pár týdnech jej opět na pozici wealth managera zaměstnal další kolos z Wall Streetu Morgan Stanley. A tam se seznámil s výstředním Muskem. Ten jej pak v roce 2016 požádal, aby mu pomohl založit rodinnou nadaci a staral se mu o finance. I díky tomu má Musk dodnes k Morgan Stanley blízko, banka mu pomáhala při jeho pokusu stáhnout Teslu v roce 2018 z burzy a stojí při něm i v aktuálním dění kolem Twitteru. A to je zásluha právě Birchalla.

Mezi oběma muži zafungovala chemie, i když je to celkem překvapivé, protože na jedné straně stojí egocentrický, manický génius, který své poslední dvě děti (jež má se třetí ženou) pojmenoval X a Y a neuroticky tweetuje, zatímco proti němu sedí spořádaný mormonský otec pěti dětí, který se cíleně vyhýbá pozornosti i sociálním sítím.

O tom, jak moc důležitý pro Muska Birchall je, svědčí i pohled do obchodního rejstříku. Jak poznamenává agentura Bloomberg, jeho jméno lze najít v orgánech Muskovy family office, Muskovy nadace, Muskovy školy Ad Astra či společnosti Neuralink, která vyvíjí technologii čipových implantátů do mozku.

Birchall se za svým šéfem i stěhuje. Když totiž Musk kvůli neshodám a daním opustil Kalifornii a se svými firmami zamířil do Texasu, vydal se tam i jeho pomocník. V Austinu si podle záznamů koupil rodinný dům za více než dva miliony dolarů.

Povaha práce, kterou musí pro Muska dělat, není ale vždy jen účetní a byznysová. Objednává mu letadla, řeší trable s jeho rozvětvenou rodinou, v minulosti mu nakupoval nemovitosti a později je zase prodával, když se Musk rozhodl, že žádné už nebude vlastnit. A také pro něj sháněl nějakou tu špínu – v roce 2018 se Musk dostal do sporu s britským potápěčem Vernonem Unsworthem, kterého nazval „peado guy“ v narážce na jeho údajnou sexuální úchylku…

Hádka vznikla přes Twitter ve chvíli, kdy se oba muži snažili zachránit dvanáctku mladých thajských fotbalistů uvězněných v zaplavené jeskyni. To se nakonec povedlo (ovšem bez přispění Muskovy miniponorky, za to s pomocí Unsworthovy expertízy). Brit ovšem Muska zažaloval za pomluvu a chtěl po něm odškodné 190 milionů liber. Neuspěl, Musk vyhrál a muž, který dostal shromáždění obrany a důkazů včetně najmutí soukromého očka na starost, byl právě Jared Birchall.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users — Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022

