Kdo je nový šéf Zásilkovny? Sázel na něj Kellner i Šmejc, mluví čínsky a maďarsky, stavěl Air Bank

Poradenská společnost McKinsey má ve světě byznysu podobně mytické renomé jako banka Goldman Sachs. A říká se o ní, že to jsou ti nejdražší, ale nejlepší, zároveň tak nějak nejtajemnější a rozhodně nejlépe placení konzultanti světa. Z jejich řad vzešla i spousta elitních byznysmenů a top manažerů, pracovala tam třeba nynější šéfka Citigroup Jane Frazerová, CEO Lega Jorgen Knutsdorp nebo Sundar Pichai z Alphabetu. A také nový generální ředitel Zásilkovny Erich Čomor.

Rodák z městečka Lučenec na jihovýchodním Slovensku nastoupil podle magazínu Euro do legendární agentury v roce 1998. Tehdy už za sebou měl několik let zkušeností na postu brand manažera v nadnárodní korporaci Procter & Gamble, u McKinsey se ale postupně vyprofiloval v experta na bankovnictví. Dokonce si díky společnosti udělal titul MBA na prestižní americké univerzitě Kellogg School of Management v Chicagu.

Jeho pobyt na škole v USA nebyl prvním ani posledním výsadkem v zahraničí. Už koncem 80. let mohl strávit delší čas coby student pražské Vysoké školy ekonomické v čínském Pekingu, kde se mimochodem zamiloval do Asie a do čínštiny. Náročný jazyk se postupně i naučil. Mluví i maďarsky, protože jeho otec je maďarské národnosti.

Z McKinsey zamířil v roce 2003 do GE Money Bank, kde zastával post marketingového ředitele. Po čtyřech letech v předchůdkyni dnešní Monety přišla nabídka od vládců PPF Petra Kellnera a Jiřího Šmejce, který byl tehdy podílníkem finanční skupiny a zároveň hlavou úvěrové společnosti Home Credit.

Čomor dostal na starost Home Credit v Česku a na Slovensku. „Home Credit má do budoucna výborné předpoklady pro další rychlý a ziskový růst. Společnost má jedinečnou pozici na trhu spotřebitelského financování a disponuje výjimečným týmem kvalifikovaných a motivovaných profesionálů. Tyto přednosti využijeme k dalšímu rozvoji v oblasti spotřebitelského financování a kreditních karet,“ řekl podle serveru Euro v roce 2007 Čomor při nástupu do firmy.

A protože se osvědčil, po dalších čtyřech letech dostal ještě náročnější úkol: Kellner mu svěřil vybudování úplně nové retailové banky, která by zavedeným kolosům konkurovala nulovými poplatky nebo důrazem na digitalizaci.

Tak vznikla Air Bank, pro jejíž vytvoření si dnes čtyřiapadesátiletý Čomor například najal několik bývalých kolegů z McKinsey a požádal je, aby pro něj našli nejlepší bankovní inovace a služby, které tehdy na světě byly k dispozici. A pak je prostě okopírovali.

Foto: Rohlik Group Erich Čomor bude šéfovat skupině Packeta, jejíž součástí je i Zásilkovna

Dnes je Air Bank zavedený hráč na trhu a spolu s českým a slovenským Home Creditem jen za první pololetí roku 2023 dokázala v čistém vydělat 1,2 miliardy korun. Na začátku to ale byly občas pořádné bolesti, třeba když musel Čomor chodit za Kellnerem a Šmejcem a přesvědčovat je, že mu mají dát na nákup IT systémů nikoli plánovaných 110 milionů korun, ale dvakrát tolik.

Když o tom později přednášel, server Měšec.cz jeho vzpomínky popsal následovně: „Zakoupili tedy práva ke zdrojovému kódu a přetáhli si i programátory. Akcionářům PPF museli sdělit, že vývoj IT infrastruktury bude stát oproti původně plánovaným 110 milionům korun dvojnásobek. Erich si tehdy vyslechl, že mu sice „nevěří, že to má pod kontrolou“, ale že „dostává ještě jednu šanci“. Říká, že při budování Air Bank se musel naučit žít s pocitem, že může kdykoli na druhý den skončit bez práce a s ostudou namísto úspěchu.“

Ve strukturách PPF nakonec vydržel do roku 2016, kdy se rozhodl svět bankovnictví opustit. „Chci si po deseti letech u PPF a celkově 25 letech kariéry v plném tempu a bez přestávky vzít nějaký čas volno a věnovat se dětem a akcionáři měli pro mé plány pochopení,“ citoval Čomora server Lidovky.

Jenže to nebyl opravdový odchod, protože když se PPF pokoušela český úspěch s Air Bank replikovat v Německu v rámci projektu s názvem Velvon, byl to opět osvědčený rozjížděč Čomor, kdo to dostal od Petra Kellnera na starost. Psal se rok 2019 a covid byl za dveřmi… Velvon se nakonec neodlepil od země, ale Čomor v Německu zůstal – v roce 2020 přijal nabídku od Tomáše Čupra, aby pro něj v sousední zemi rozjel Knuspr.de. Na jeho přechodu se tehdy podílel i známý headhunter Jan Bubeník.

V rozhovoru pro oborový magazín MED k přestupu z banky do online supermarketu řekl: „Na rozdíl od internetové banky Knuspr.de pořád do značné míry představuje fyzický svět – fyzické zboží, sklady, komplikované procesy fungování, které jsou založené na lidech. V bance je všechno virtuální, nemáte žádný fyzický produkt – snad kromě plastové platební karty. Jinak je ale online supermarket téměř identický byznys. V obou případech máte podobné technologie, systém řízení složitých procesů a na konci jednoduchou intuitivní webovou stránku, na níž zákazník vyřeší složité věci pár kliknutími.“

Jeho i Čuprovy plány s Německem byly velké, začínali v Mnichově, postupně měly přibýt Frankfurt, Düsseldorf, Berlín, Essen, Dortmund. Erich Čomor připomínal (třeba v interview pro České centrum v Mnichově), že mají ambici být jedničkou online prodeje potravin a že chtějí mít třetinu trhu… Expanze se nicméně i vlivem následků covidové pandemie a krize spojené s válkou na Ukrajině zpomalila, takže Knuspr.de je aktuálně jen v Mnichově a Frankfurtu a po spolknutí svého konkurenta Bringmeister se začal rozpínat do Berlína.

Foto: PPF Jiří Šmejc, šéf skupiny PPF

U toho už ovšem Čomor nebyl, během loňského roku struktury Rohlíku, respektive Knuspr.de opustil. Společnost už k tomu nevydávala žádnou tiskovou zprávu, pro německý odborný web Neuhandeln pouze neurčitě uvedla, že odešel z osobních důvodů k 31. květnu 2023. Rozchod s Tomášem Čuprem nicméně proběhl korektně a v dobrém.

A nyní jej tedy Jiří Šmejc, který se mezitím stal po smrti Petra Kellnera výkonným šéfem PPF, povolal zpět do svých služeb. Ovšem nikoli v dresu PPF, ale jeho vlastní investiční skupiny Emma Capital, která spolu s nadnárodním fondem CVC Zásilkovnu, respektive její mateřskou společnost Packeta loni koupila.

„Simona Kijonková vytvořila jednu z nejúspěšnějších a nejinspirativnějších firem ve střední Evropě. Je pro mne velkou poctou převzít po dokončení transakce její roli, akcelerovat růst distribuční i partnerské sítě a posílit pozici Packety coby první volby zákazníků a jednoznačné jedničky v doručování zásilek,“ komentoval Čomor už jako nový ředitel Packety.