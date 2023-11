Kdo pošle Cybertruck dál do světa, riskuje žalobu. Tesla nechce, aby se jej lidé zbavovali

Uložit 0

Během posledních listopadových dnů Tesla předá svůj dlouho očekávaný Cybertruck prvním zákazníkům. Kdo by však chtěl svůj nově nabytý automobil s velmi výstředním charakterem během následujícího roku prodat, má smůlu. Tesla v podmínkách prodeje uvádí, že v takovém případě by po svých zákaznících vymáhala pokutu 50 tisíc dolarů, v přepočtu tedy skoro 1,16 milionu korun.

Tato striktní podmínka by měla platit jen pro pick-upy, které první majitelé obdrží během listopadové předávací akce konané 30. listopadu. Jaká bude finální cena Cybertrucku, prozatím není jasné. Zatímco dříve se hovořilo o částce okolo 39 tisíc dolarů, je jasné, že nyní se bude cena pohybovat okolo 60 tisíc dolarů, tedy 1,38 milionu korun. Případná pokuta by tak představovala téměř kompletní cenu vozu. Tesla si navíc dle podmínek může říct i o vyšší sumu, za kterou byl Cybertruck prodán, případně zabránit již samotnému prodeji.

Firma má zároveň právo dát onoho neposlušného zákazníka na černou listinu a v budoucnu mu už neprodat žádný ze svých vozů. Neznamená to však, že by s Teslou v otázce případného prodeje Cybertrucku vůbec nebyla řeč. Pokud k tomu bude mít nový majitel skutečně pádný důvod, může prodat Cybertruck zpět přímo automobilce. V podmínkách stojí, že v takovém případě za něj dostane plnou cenu minus 25 centů za každou ujetou míli, částku odpovídající opotřebení a náklady spojené s opravou. Tesla si v podmínkách také vyhrazuje odkup vozu odmítnout, čímž by se ale teoreticky otevřel prostor k prodeji někomu jinému.

Kolik lidí zvažujících prodej Cybertrucku se nakonec objeví, ukáže čas. Na internetu se spekuluje o tom, že si vůz nedokáže moc poradit s komplikovanějším terénem. Jiní zase tvrdí, že Cybertruck, který mimo výkonu a specifického vzhledu přináší také ocelovou karoserii a s ní extrémní odolnost, by měl zamíchat americkým trhem s pick-upy, jež jsou ve Spojených státech velmi oblíbené.

Sám Elon Musk však před nedávnem přiznal, že si automobilka se Cybertruckem pořádně zavařila a bude trvat nejméně 18 měsíců, než novinka začne výrazněji přispívat do jejího cashflow. V plánu je do roku 2025 vyrábět ročně 250 tisíc kusů.