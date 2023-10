Kdo s koho? NFT je hnutí, říká Petr Mára. Já v něm nevidím využití, oponuje Kicom

Uložit 0

Jeden je známý jako popularizátor bitcoinu, druhý si naopak jednoho času ujížděl na NFT – a názory obou na komplexitu kryptoměn a na ně navázaných technologií se proto o něco liší. „Nad NFT přemýšlím jako nad hnutím, jako nad novým způsobem přemýšlení,“ říká Petr Mára a reaguje tak na postoj Jakuba Vejmoly, autora Bitcoinovýho kanálu, podle něhož jde pouze o něco, co slouží k „prodeji a výdělku“. Jen o tom ale nový podcast Vojty Žižky není.

Zatímco Jakub Vejmola alias Kicom jede velmi pragmaticky a soustředí se výhradně na bitcoin, Petr Mára rád experimentuje – a potvrdil to před pár lety, kdy za zhruba milion koupil postavičku z tehdy populární NFT série CryptoPunks. Od té doby ale hodnota NFT výrazně spadla, Mára to ovšem podle svých slov nikdy nebral jako rychlý prostředek ke zbohatnutí.

„Já tam zase nevidím ten use case,“ říká Kicom a odkazuje se tak na fakt, že NFT už z mainstreamu, na který se vehementně i díky podpoře celebrit draly, pomalu mizí. „Jestli to zůstane pro komunitu nadšenců, kteří fandí digitálnímu umění, je to možné, ale pořád si myslím, že to dlouhodobě trenduje k nule,“ doplňuje. Podle Máry teď NFT míří hlavně do oblasti umění, které se může a nemusí uchytit.

Jen o „sporu“ mezi tradičním kryptem a NFT ale řeč nebyla. Dokonce se stočila až k náboženským sektám, respektive k jakýmsi uzavřeným skupinám Applu, což svým způsobem reprezentuje Mára, a takzvaných Bitcoiners, tedy držitelům bitcoinu. „To byl jeden z důvodů, proč mě bitcoin přestal bavit,“ zmiňuje Mára, čímž odkazuje na občasnou „toxicitu“ mezi fanoušky BTC. „Ti lidé mi lezli na nervy.“

Uvádí však, že jednoho času byli takoví i fanoušci Tesly a Applu, ačkoliv s tím, jak se obě firmy rozkračují mezi širší populaci, už takový tlak utuchá. „Když ale pak vyjedeš někam na konferenci, tak ti Bitcoiners jsou super lidi. To jen na Twitteru to občas bývá jinak,“ doplňuje debatu Kicom a uznává, že právě na sociálních sítích je ta interakce složitější, protože se mnohdy chodí ihned do opozice. Naživo se dá spousta věcí vyříkat.

Vedle toho, že oba řeší technologie a oba se svým způsobem pohybují v uzavřenějších komunitách, mají Kicom a Mára i své vlastní youtubové kanály. A oba pochopitelně vnímají, jak se YouTube mění. „Dostali jsme se do fáze, kdy počet odběratelů na YouTube automaticky neznamená příliv zhlédnutí. Začíná se podobat algoritmu TikToku, kdy je třeba dělat virální, možná až kontroverzní video, které si lidé sdílí. Prostě rychlejší zábava,“ hodnotí Mára.

Kicom startoval v dobách, kdy se na YouTube začínal objevovat i „dospělejší obsah“. Že už nešlo jen o gameplaye, ale seriózní videa, která dokážou edukovat. „Tu takzvanou tiktokizaci tam také vidím – a hrozně mě to štve. A vlastně jsem se rozhodl, že to tak nechci hrát,“ reaguje Kicom na trendy, kdy je potřeba více clickbaitověji přitáhnout pozornost. „Pokud to bude znamenat můj konec, tak skončím,“ doplňuje.

Celý rozhovor s Petrem Márou a Jakubem „Kicomem“ Vejmolou si můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky. Uslyšíte v něm například také: